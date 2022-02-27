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Окупанти підірвали газопровід в Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові вночі 27 лютого російські окупанти підірвали газопровід на Данилівці.

Цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Харківській обласній військово-цивільній адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також відео вибуху на газопроводі опублікувала Державна служба спецзв’язку.

"У Харкові окупанти підірвали газопровід. Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього", - йдеться в повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Эти русские ******** лупят с окружной,спрашивается нахера нам эти Байрактары,сбросить маленькую ракету и все.
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27.02.2022 04:01 Відповісти
А рабатают Байрактары вообще где-по Украине, есть такие факты, знает кто?
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27.02.2022 08:55 Відповісти
Анонимусы положили почти все пропагондонские каналыв рф и вместо них крутится ролик про "нет войне в Украине "
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27.02.2022 04:03 Відповісти
Лучше бы крутили видео сгоревшей в Украине кацапни, эти твари понимают только силу.
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27.02.2022 04:15 Відповісти
Та не надто й схоже )) Якщо без характерного сліпучого спалаху - не ядерний.
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27.02.2022 04:51 Відповісти
Погано… але є приємна новина, Топаза в сраного піймали. Пам'ятаєте Майдан? Його скільки раз ловили, і кожен раз відпускали. Зараз воно погоріло на диверсії. Поліція знову відпустить?
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27.02.2022 05:23 Відповісти
На все четыре стороны сразу
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27.02.2022 05:31 Відповісти
Ой надо контролировать это процесс, шоб 4 БАНДЕРольки до адресата дошли
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27.02.2022 05:40 Відповісти
Мне этого чмыря-мазохиста даже жаль немного))) хотя, ему, походу, нраицца 3.14 получать)) возможно, уже и сзади пробовал ))
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27.02.2022 06:11 Відповісти
Выпускайте БАНДЕРОМОБИЛИ !!!!!
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27.02.2022 07:56 Відповісти
Не треба розчаровувати окупанта - треба робити бандеробомбілі)
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27.02.2022 08:48 Відповісти
 
 