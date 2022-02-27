Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО
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Увага до жителів Харкова: містом пересувається ворожа техніка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у телеграмі.
"Містом пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили у обласному Департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено", - йдеться у повідомленні.
"Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!" - додали у відомстві.
Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у фейсбуці.
"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста", - написав він.
Синєгубов закликав громадян не покидати місць укриттів
"Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Європа наразі ВСЕ дає.
хай поки в півалі посидять.
дати ім зв*язок з ріднею хай повідомляють як їх тут зустрічають.
по немного посылают
массовой колонной смылсла нет, а вот так постоянно по-немногу
ты задолбаешься их убивать
хотя не знаю
тамв селах люди без оружия на танки лезут чтобы рашисты уходили
а тут многомилионный харьков
"русскАговАрящий"
это тактика видимо такая
чтобы вы задобались их по 100 раз уничтожать
может сейчас 1 поедет
потом 2
а потом они попробуют с разных сторон небольшими группами сразу
сердечко зашалит
несколько дней прошло
в раше не особо люди замечают
вот сейчас swift отключат (хотя он не такой тотальный сначала точно будет)
начнут по-немного понимать масштаб
но многие все равно будут винить "хахлов", что они им жизнь испортили
или типа "изза войны у нас денег нет"
не то что "изза войны люди гибнут" аа то что денег нет
т.е. не было бы порблем с деньгами, пофиг на войну
ядерная держава хренова
кто не "хахол" тот бандерофашист
если не любишь рассею, то фашист тоже
столько лет лжи
теперь невозможно уже правду говорить
рашка должна быть разрушена и поделена
путлера в гаагу
и чтобы все преступления его иего страны узнали по всему и миру и осудили
а то уже почти 30 лет "невиноватые"
(и дело не в путлере, во времена алкаша ельцина
они так же вели себя)