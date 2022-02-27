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Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Увага до жителів Харкова: містом пересувається ворожа техніка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у телеграмі.

"Містом пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили у обласному Департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено", - йдеться у повідомленні.

"Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!" - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали газопровід в Харкові. ВIДЕО

Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у фейсбуці.

"Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста", - написав він.

Синєгубов закликав громадян не покидати місць укриттів

"Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - додав він.

Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов 01
Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов 02
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Топ коментарі
+33
*** у меня такое чувство, что русьге свинособак специально на убой кидают, ****** 5 сраных машин с мясом, вангую, в течении часа уедут на концерт к кобзону. **** я в шоке, прорваться в город который оборонятся обоссаными машинами
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27.02.2022 07:52
+32
Кожен кацапський вбивця який вдерся в Україну-повинен бути знищений...
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27.02.2022 07:48
+30
Уже на концерте. Кобзона.
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27.02.2022 08:03
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Кожен кацапський вбивця який вдерся в Україну-повинен бути знищений...
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27.02.2022 07:48 Відповісти
*** у меня такое чувство, что русьге свинособак специально на убой кидают, ****** 5 сраных машин с мясом, вангую, в течении часа уедут на концерт к кобзону. **** я в шоке, прорваться в город который оборонятся обоссаными машинами
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27.02.2022 07:52 Відповісти
Они просто хотели кушать
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27.02.2022 07:53 Відповісти
гореть им в аду!
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27.02.2022 07:54 Відповісти
Харків, мужики, паліть їх ! Робіть коктейлі "молотова", паліть і ховайтесь, вони ж не знають міста, вулиць зовсім!
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27.02.2022 07:56 Відповісти
Это уже не война это охота на зайцев, ща догоним 😂
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27.02.2022 07:58 Відповісти
Мабуть солярка кінчається.Назад не хватить от і рвонули.Пригостіть братів як треба.
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27.02.2022 08:00 Відповісти
Уже на концерте. Кобзона.
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27.02.2022 08:03 Відповісти
ох вже цей кабдзон - мабуть вже й голоса зірвав стільки співати!
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27.02.2022 08:38 Відповісти
вони що не бачили ніколи великіх міст ? що за дивне бажання "побачити Київ, Харьків і тд і здохнути " ?
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27.02.2022 08:04 Відповісти
Звісно не бачили. Вони у свому кріпацькому житті за винятком своїх Мухосраньків та Зажопинськів нічого не бачили.
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27.02.2022 08:29 Відповісти
Так, вже мочать тварюк.
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27.02.2022 08:04 Відповісти
Не бурят?, **** ****
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27.02.2022 08:04 Відповісти
и бурят, и небурят - одинаково горят...
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27.02.2022 08:39 Відповісти
Де зброя якy кажyть наvезли і це не тільки м Харкоvі Єропа як заvжди піздно допомага але бyдемо боротиsь
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27.02.2022 08:06 Відповісти
Про зброю спитай у ЗЕ, який перед вторгненням намостив ворогу нових доріг. Соупадєніє?
Європа наразі ВСЕ дає.
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27.02.2022 08:42 Відповісти
сашко, тобі до профільного лікаря. інтоксікація від свинарчкого гною в час біди знову про розбрат. чі ти з ботоферми )(уйла
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27.02.2022 09:23 Відповісти
Зброя накопичується, озброюються нові частини резерву, всі повинні розуміти, що цю банду злочинців треба гнати до кордону. Міжнародно визнаного. Я, коли читаю такі зойки, починаю підозрювати, що це якась ворожа ботоферма. Невже важко зрозуміти, що зараз використовують я сил і за би, яких достатньо саме для стримування? Ви справді вважаєте, щ задіяні всі військово- технічні можливості? Це, щоб вони одразу всі були виявлені і знищені? А чим озброювати резервістів, мобілізованих? Тому не потрібно писати дурниці.
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27.02.2022 08:55 Відповісти
а хто буде їхне гівно тут прибирати , ???

хай поки в півалі посидять.
дати ім зв*язок з ріднею хай повідомляють як їх тут зустрічають.
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27.02.2022 09:29 Відповісти
я думаю это просто чтобы не расслаблялись
по немного посылают

массовой колонной смылсла нет, а вот так постоянно по-немногу
ты задолбаешься их убивать

хотя не знаю
тамв селах люди без оружия на танки лезут чтобы рашисты уходили
а тут многомилионный харьков
"русскАговАрящий"
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27.02.2022 08:42 Відповісти
харків*янин , мої бабця з онуком ящик гостинців підготовили. для смаженя скаженних собак з Орди
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27.02.2022 09:37 Відповісти
Учили, учили, вас чеченцы, что не надо техникой в город незачищенный заезжать. Бесполезно. Необучаемые
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27.02.2022 08:43 Відповісти
они не учатся
это тактика видимо такая
чтобы вы задобались их по 100 раз уничтожать

может сейчас 1 поедет
потом 2
а потом они попробуют с разных сторон небольшими группами сразу
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27.02.2022 08:45 Відповісти
Путлер пока не понял, что кроме тотальной войны ему ничего не поможет.
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27.02.2022 08:43 Відповісти
Респект, оперативно сожгли герои
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27.02.2022 08:45 Відповісти
Пи-сы по каналам РФ показывают, что типа ВС РФ вместе ЛНР и ДНР успешно продвигаются. Но, Конашенков уже не такой бодрый. От рашисты, народу РФ лапшу вешают.
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27.02.2022 08:45 Відповісти
ну да, есл что он тоже может легко "в отпуск" уйти
сердечко зашалит

несколько дней прошло
в раше не особо люди замечают
вот сейчас swift отключат (хотя он не такой тотальный сначала точно будет)
начнут по-немного понимать масштаб

но многие все равно будут винить "хахлов", что они им жизнь испортили
или типа "изза войны у нас денег нет"
не то что "изза войны люди гибнут" аа то что денег нет
т.е. не было бы порблем с деньгами, пофиг на войну
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27.02.2022 08:49 Відповісти
для них это дорога в один конец многие не понимают этого, что едут умирать ни за что по сути, за бредовые идеи сумашедшего недофюрера, тупое, слепое стадо а не народ(((
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27.02.2022 08:46 Відповісти
торгов нет на парашии, а срубль уже 99, с понедельника начнётся у него марафон долгий бег верх а экономика вниз
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27.02.2022 08:49 Відповісти
это они еще с нато даже воевать не начали
ядерная держава хренова
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27.02.2022 08:50 Відповісти
С НАТО как начнут так и закончат. Сровняют их за пару часов. Украинские войска сейчас показывают как воюют по стандартам НАТО. Космодесантники против бомжей как кто-то написал.
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27.02.2022 09:10 Відповісти
Они нас по новостям бендерофашистами называют. ВАЛИ ЛИБОГО РАШИСТА. В плен не брать.
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27.02.2022 08:49 Відповісти
8 лет они изза донбаса и крыма вас поливали грязью
кто не "хахол" тот бандерофашист
если не любишь рассею, то фашист тоже
столько лет лжи
теперь невозможно уже правду говорить
рашка должна быть разрушена и поделена
путлера в гаагу
и чтобы все преступления его иего страны узнали по всему и миру и осудили
а то уже почти 30 лет "невиноватые"
(и дело не в путлере, во времена алкаша ельцина
они так же вели себя)
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27.02.2022 08:53 Відповісти
Ti kacab,blja, ili burjat,blja, nerazobratj. Kak ja rad. Vse kak saslik odinakovi.
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Харкове мій, тримайся!!!! Вбивайте гадів!
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27.02.2022 09:16 Відповісти
Харків,тримайся!!!!Смерть загарбникам!Дякуємо нашим воїнам!!!!
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27.02.2022 11:28 Відповісти
 
 