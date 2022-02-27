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Військову техніку російських окупантів починають знищувати в Харкові. ВIДЕО
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Українські військові у Харкові знищили російський танк.
Про це повідомляє радник глави МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно. - 1 танк ворога у Харкові", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар27.02.2022 08:08
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Будь ласка, зачекайте...
Так само як українець і хахол (хоча не так різко кардинально)
Дурбецало... Тобі насци в глаза , а ти скажеш, що божа роса!
Дочка каДИРКИ також фейк?
МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ, казали вони!!!? 🤣
Тримайтеся.
Roman Donik
23 mins ·
На Харків лізуть з усіх шпарин. З трьох напрямків. Хочуть відрізати місто за заблокувати. Мілкі групи прориваються. Їх реально до біса. Але треба розуміти, що поки не підійдуть резерви, пальне та БК, це не ті сили які можуть захопити місто. Їх мало, вони втомлені.
Надія міста на те, що збройники зможуть перерізати постачання. Вчора велику колону розбомбили, дві маленькі теж не дійшли. На ніч вони відкатуються і ховаються щоб не ночувати в полі. Або лізуть в забудову. В забудові в них більше шансів на виживання. Але вони всі мають бути вбиті. І будуть вбиті.
І ще - вони будуть і будуть обстрілювати Харків артою, РСЗО та ракетами. По цивільній інфраструктурі. Щоб зломити опір та нас з вами. Тримаймося
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у
діда:
- Діду, а чому там мозок заячий по п'ять гривень кіло, телячий по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
или как они там называются
они у них есть
если что, они на ваши города их тоже могут скидывать
страшная вещь
https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1200504707149882/
вот такой он рашизм
смысл в том чтобы вы сами сдались
и тогда вы "братья" помиритесь
вот только тут рашисты вы бараны тупые
напали на страну, где не 1млн и не 2, а 40
вас уже все ненавидят
даже самые ватные наверное уже начинают прозревать
Надеюсь ему на концерте его подменяют Задорнов и хор Александрова. Так-то выходит работа сменами, по 8 часов.