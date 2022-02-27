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Військову техніку російських окупантів починають знищувати в Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові у Харкові знищили російський танк.

Про це повідомляє радник глави МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно. - 1 танк ворога у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Ласкаво просимо до пекла
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27.02.2022 08:06
+31
Дорогі харків'яни, ми з вами всім серцем !
Тримайтеся.

Roman Donik

23 mins ·



На Харків лізуть з усіх шпарин. З трьох напрямків. Хочуть відрізати місто за заблокувати. Мілкі групи прориваються. Їх реально до біса. Але треба розуміти, що поки не підійдуть резерви, пальне та БК, це не ті сили які можуть захопити місто. Їх мало, вони втомлені.
Надія міста на те, що збройники зможуть перерізати постачання. Вчора велику колону розбомбили, дві маленькі теж не дійшли. На ніч вони відкатуються і ховаються щоб не ночувати в полі. Або лізуть в забудову. В забудові в них більше шансів на виживання. Але вони всі мають бути вбиті. І будуть вбиті.
І ще - вони будуть і будуть обстрілювати Харків артою, РСЗО та ракетами. По цивільній інфраструктурі. Щоб зломити опір та нас з вами. Тримаймося
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27.02.2022 08:16
+28
Смерть російським окупантам
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27.02.2022 08:08
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27.02.2022 08:05 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла
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27.02.2022 08:06 Відповісти
95% росіянців - орки,окупанти та дика орда!Будьте ви прокляті,мордор!
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27.02.2022 09:53 Відповісти
******, а я ставил на свинорылых райсисян что хоть пол часа продержатся 😂
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27.02.2022 08:07 Відповісти
То нехай...ставити на орків
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27.02.2022 08:08 Відповісти
наверно 1 к 100 ставил, хотел джек-пот снять? Похоже не вышло
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27.02.2022 08:17 Відповісти
То нехай, хоч і ****** повнопривідна, а все одно окупанта
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27.02.2022 08:07 Відповісти
Здається це не танк, а один з тих броньовиків, які прорвалися у місто. Але все одно це добре.
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27.02.2022 08:08 Відповісти
Смерть російським окупантам
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27.02.2022 08:08 Відповісти
путин уже проиграл, это уже смертельные конвульсии
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27.02.2022 08:12 Відповісти
Нагадуб: маскалі - не люди. Ріжте їх! Режьте их.! Сut them!
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27.02.2022 08:13 Відповісти
Нагадую: маскалі - не люди. Ріжте їх! Режьте их.! Сut them!
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27.02.2022 08:13 Відповісти
Він не муслим. Він свиня, грязна тварина.
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27.02.2022 08:14 Відповісти
Це зрозуміло. Для мене кадировці і чеченсі - це дві різні людини.
Так само як українець і хахол (хоча не так різко кардинально)
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27.02.2022 08:33 Відповісти
Не треба так. Свиня хоч і брудна тварина, але корисна. Навіщо її так ображати, порівнюючи з якимось непотребом?
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27.02.2022 09:03 Відповісти
це фейк
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Тоді хороший фейк.
Дурбецало... Тобі насци в глаза , а ти скажеш, що божа роса!
Дочка каДИРКИ також фейк?
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27.02.2022 09:04 Відповісти
Горить палае кацапська повтора!!!
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27.02.2022 08:13 Відповісти
Ось така тактика - посилати на убой. Як в 2-гу Мирову, коли радянські війська посилали бійців групами під німецькі кулемети. Розрахунок на те шо у ворога типу скінчаться набоі, чи перегріються стволи...німецькі кулеметники сходили з розуму від такого шаленного самогубства. Але це не про наші ВСУ - це тількі додае радості, що ворога меншає!!
МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ, казали вони!!!? 🤣
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27.02.2022 08:16 Відповісти
Ніколи не думав, що ворота в пекло знаходяться в Україні. Ласкаво просимо, людиноподібні лапті, в епіцентр пекла!
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27.02.2022 08:16 Відповісти
Дорогі харків'яни, ми з вами всім серцем !
Тримайтеся.

Roman Donik

23 mins ·



На Харків лізуть з усіх шпарин. З трьох напрямків. Хочуть відрізати місто за заблокувати. Мілкі групи прориваються. Їх реально до біса. Але треба розуміти, що поки не підійдуть резерви, пальне та БК, це не ті сили які можуть захопити місто. Їх мало, вони втомлені.
Надія міста на те, що збройники зможуть перерізати постачання. Вчора велику колону розбомбили, дві маленькі теж не дійшли. На ніч вони відкатуються і ховаються щоб не ночувати в полі. Або лізуть в забудову. В забудові в них більше шансів на виживання. Але вони всі мають бути вбиті. І будуть вбиті.
І ще - вони будуть і будуть обстрілювати Харків артою, РСЗО та ракетами. По цивільній інфраструктурі. Щоб зломити опір та нас з вами. Тримаймося
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27.02.2022 08:16 Відповісти
Росічни розстріляли дітей в Києві... Чи варто їх більше брати в полон???
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27.02.2022 08:18 Відповісти
це може бути провокація ФСБ, щоб мотивувати своїх же воювати і не здаватись, бо "укри вас все одно замочат"
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27.02.2022 08:28 Відповісти
Звонили родственники из Харькова, прощались, живут в районе белгородского шоссе, в Пятихатках- на окраине города- русня уже там, бои идут на Алекссевке и частично на Павловом поле, сказали, что ночью был жуткий обстрел и не градами, а чем то посерьезней, грады они уже знают как стреляют. Будь проклята русня навеки до 7 колена со всеми своими выродками!
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27.02.2022 08:20 Відповісти
2022 рік. Слобожанщина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!

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27.02.2022 08:25 Відповісти
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.

Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у

діда:

- Діду, а чому там мозок заячий по п'ять гривень кіло, телячий по чотири, а

москальский по сорок?

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?

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27.02.2022 08:30 Відповісти
Дочка Кадирова заявила, що ніхто
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27.02.2022 08:31 Відповісти
ага.написала.не Україну вона підтримує ,а тих матерів рускє солдат які зараз воюють
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27.02.2022 09:08 Відповісти
"Украина мой сосед. Боль в моя дырка задница" - ***** путин.
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27.02.2022 08:36 Відповісти
Вот так потихоньку ,без суеты ,спокойно и уверенно мы и уничтожим всю кацапскую мразь .
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27.02.2022 08:56 Відповісти
кто нибудь слышал про вакумные бомбы?
или как они там называются
они у них есть
если что, они на ваши города их тоже могут скидывать
страшная вещь
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27.02.2022 08:58 Відповісти
Николаев, после ночи

https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1200504707149882/
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27.02.2022 08:58 Відповісти
они вас так могут месяцами обстреливать
вот такой он рашизм
смысл в том чтобы вы сами сдались
и тогда вы "братья" помиритесь

вот только тут рашисты вы бараны тупые
напали на страну, где не 1млн и не 2, а 40
вас уже все ненавидят
даже самые ватные наверное уже начинают прозревать
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27.02.2022 09:05 Відповісти
Не уверена насчёт прозрения ватных. Есть примеры.
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27.02.2022 09:10 Відповісти
Харьковчане,жгите кацапскую мразь!
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27.02.2022 09:01 Відповісти
На Херсонщині цигани угнали в русні танк
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27.02.2022 09:03 Відповісти
Шось ти пишеш різні фейки..і вже не раз
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27.02.2022 09:09 Відповісти
Судячи по твоєму аккаунту, то ти недолуге фейкове чудо..чмо...йди в дупу
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27.02.2022 10:07 Відповісти
СМЕРТЬ кацапським фашистам !!!!
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27.02.2022 09:08 Відповісти
Смерть кацапским фашистам !!!
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27.02.2022 09:09 Відповісти
Это не танк - расейский недо-ХАМВИ "Тигр". Но тоже неплохо...
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27.02.2022 09:13 Відповісти
come
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27.02.2022 09:15 Відповісти
Good job guys, Need much more.
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27.02.2022 09:20 Відповісти
русские ******* идут НА ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 09:52 Відповісти
я честно говоря начинаю переживать за Кобзона - как он целыми сутками концерты дает, ему же надо еще время от времени на сковородк возвращаться чтоб его черти переворачивали.
Надеюсь ему на концерте его подменяют Задорнов и хор Александрова. Так-то выходит работа сменами, по 8 часов.
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Задохните Русские Твари!!!!!!
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27.02.2022 12:46 Відповісти
 
 