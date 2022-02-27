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Російський "Тигр" горить у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України продовжують ліквідацію військових груп РФ, що прорвалися у Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російсько-фашистські окупанти зазнають втрат у Харкові! Знищено ворожий "Тигр"", - зазначив Геращенко.

Читайте також: У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
⚡️ В Росии вместо СТС на телевиденье «Перший UA". Предположительно это дело рук группы хакеров Anonymous
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27.02.2022 08:45
+42
Ну так год тигра ж
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27.02.2022 08:44
+30
⚡️Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ - Reuters.
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27.02.2022 08:45
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⚡Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона.

Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами - заместитель председателя КГГА Поворозник
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27.02.2022 08:44 Відповісти
Зараз вся увага прикована до харків'ян!
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Кацапський Тигр-виявився обісцянним березневим блудливим котом!!!
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27.02.2022 08:51 Відповісти
Ветеран українсько-російської війни 2022 ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого одного якогось командира, в камуфляжі без знаків розпізнавання.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали орден і 1500 гривнів за москаля!
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27.02.2022 08:51 Відповісти
Ну так год тигра ж
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27.02.2022 08:44 Відповісти
Та ще й вогняного
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27.02.2022 08:47 Відповісти
А-ха-ха! Я за це вас і люблю українці, за гумор, за непереломну жагу свободи !
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27.02.2022 09:03 Відповісти
⚡️ В Росии вместо СТС на телевиденье «Перший UA". Предположительно это дело рук группы хакеров Anonymous
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27.02.2022 08:45 Відповісти
ото " скабеевих " наслухаються
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27.02.2022 08:46 Відповісти
Если бы могли так же закидывать информационные ролики с количеством российских жмуриков, с пленными, с горящей техникой - было бы вообще шикарно...
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27.02.2022 09:37 Відповісти
Пекло
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27.02.2022 08:45 Відповісти
⚡️Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ - Reuters.
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27.02.2022 08:45 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ В УКРАЇНІ
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27.02.2022 08:46 Відповісти
⚡В Беларуси сегодня пройдет референдум по изменениям в конституцию страны.

Изменения следующие:

- Лукашенко сможет избраться еще на два президентских срока

- Беларусь отменяет положения о нейтралитете и безъядерном статуса

- Президента страны нельзя привлекать к ответственности за преступления, совершенные на посту
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27.02.2022 08:46 Відповісти
І білоруси підтримають. Що повинно статися аби люди прокинулися?
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27.02.2022 09:17 Відповісти
Як шакала не назвеш, воно шакалом зостанеться.
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27.02.2022 08:47 Відповісти
***** русня так гордот свой метал называет "тигр", какой тигр *****, у русни техника должна называться типо "Бмп Защекан", зенитная установка "швабра", или танк "самотык"
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Харьковский шашлычок
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Горит "Тигр", а тушки где?
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Неуглядели... Все сгорело! Ай-яй-яй...
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27.02.2022 08:52 Відповісти
⚡Французский писатель Фредерик Бегбедер поддержал Украину

«Дорогие украинцы! Мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, которые не пришли помогать вам НЕМЕДЛЕННО. Мне правда очень стыдно», - заявил Бегбедер.

Он обратился к гражданам РФ и призвал остановить войну против Украины.

«Пожалуйста, прямо сейчас - оказывайте сопротивление! Скажите то, что вы чувствуете. Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это непозволительно - хранить молчание!» - подчеркнул писатель.
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27.02.2022 08:47 Відповісти
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27.02.2022 08:48 Відповісти
судя по видео, они заехали в город (как?) и спешились в нескольких районах...
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27.02.2022 08:49 Відповісти
прорвали оборону на всіх парах, у мене тільки одне питання чим вони думають коли прориваються малими групами в много мільйоне місто.
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27.02.2022 08:56 Відповісти
Они все еще верят, что их встретят там цветами, ведь смывной бачек так сказала.
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27.02.2022 09:47 Відповісти
******* они заехали и спешились за 15 мин уничтожили их, я как харьковчанин скажу, скорее всего ***** заехали со стороны посадки что на 606 районе, там типо лесок и хер поймёшь что впереди город и тупо не поняли куда они прут, захватывать миллионный город 2 Бмп 1 танком и грузовиком с мясом, это хороший план просто ******** надёжный ***** как швейцарские часы
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27.02.2022 08:59 Відповісти
Отлично, если так!
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27.02.2022 09:21 Відповісти
Как-то страшновато за Харьков становится. До этого в город не заходили же.
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27.02.2022 09:26 Відповісти
Ранннее утро, некоторые защитники возможно отдыхали еще.
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27.02.2022 09:57 Відповісти
Я думав, що тільки серце може палати в праведному гніві до людиноподібних. Ан-ні... І самі лапті гарно палають. Любо!
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27.02.2022 08:50 Відповісти
Паліть і ріжте русню без жалю. Вони наших дітей не жаліють!
Перекривайте дорги усім, що є. Рийте траншеї. Робіть коктейлі.
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27.02.2022 08:50 Відповісти
Нагадую!: Маскалі - не люди! Вони тільки з-зовні схожі на людей, що часто вводить людей в оману.
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27.02.2022 08:51 Відповісти
іронічно. через майже сто років знову "тигри" горять на нашій землі
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27.02.2022 08:52 Відповісти
Прапори інші, фашисти ті ж.
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27.02.2022 08:53 Відповісти
И танки ****** называют как у фашистов
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27.02.2022 09:05 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Кацапське мясо!! Смажені смердючі шалики!! І пруть і пруть на вірну смерть виконуючи злочинні накази командирів скотів!
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27.02.2022 08:54 Відповісти
дебил совковый, до каких пор всякое говно будет срав.нивать этих животных с итальянцами, да еще и как и все извращенцы-совки, имея в виду немцев?
кстати, а что там твой пахан Аваков? тоже такой прыткий как ты? Нацгвардия и полиция имели же финансирование вроде больше чем ВСУ - хоть в городах то гарнизоны могли бы быть чтобы русня не каталась по ним делая для мира картинку - "пара дней и оккупанты пол-страны зохватиле"
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27.02.2022 08:55 Відповісти
https://t.me/minval_az/21808
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27.02.2022 09:04 Відповісти
Гари-гари ясно, чтобы не погасло..
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27.02.2022 09:04 Відповісти
Верховна Рада України



@verkhovna_rada



Увага! Якщо у вас є докази та конкретна інформація про пересування ворожих військ на території України - повідомляйте в бот:

@stop_russian_war_bot

Ви маєте додати в бота відомості щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта.
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27.02.2022 09:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497829722633420802
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27.02.2022 09:16 Відповісти
Да сдавайтесь идиоты! Будете живы и может лет через пять мы отпустим вас в Лаптестан когда уберете что здесь насвинячили!
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27.02.2022 09:18 Відповісти
коктейлі "Молотова" - називайте "Смузі Бандери"
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27.02.2022 09:30 Відповісти
Московська піздота покидалa свою техніку у Харкові.

https://vimeo.com/682427526
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27.02.2022 10:10 Відповісти
А сами кацапы спрятались в местной школе. У этих пидаров такая тактика если им дают ******** им нужно срочно занять больницу или школу и взять заложников и потом выторговывать себе жизнь.

https://vimeo.com/682430466
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27.02.2022 10:29 Відповісти
https://vimeo.com/682438376
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27.02.2022 11:08 Відповісти
Московські загарбники. Харків. О сьомій годині ранку.

https://vimeo.com/682417393

https://vimeo.com/682429721
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27.02.2022 11:19 Відповісти
 
 