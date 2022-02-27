Російський "Тигр" горить у Харкові. ВIДЕО

Захисники України продовжують ліквідацію військових груп РФ, що прорвалися у Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російсько-фашистські окупанти зазнають втрат у Харкові! Знищено ворожий "Тигр"", - зазначив Геращенко.

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