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Російський "Тигр" горить у Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України продовжують ліквідацію військових груп РФ, що прорвалися у Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російсько-фашистські окупанти зазнають втрат у Харкові! Знищено ворожий "Тигр"", - зазначив Геращенко.
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Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами - заместитель председателя КГГА Поворозник
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого одного якогось командира, в камуфляжі без знаків розпізнавання.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали орден і 1500 гривнів за москаля!
Изменения следующие:
- Лукашенко сможет избраться еще на два президентских срока
- Беларусь отменяет положения о нейтралитете и безъядерном статуса
- Президента страны нельзя привлекать к ответственности за преступления, совершенные на посту
«Дорогие украинцы! Мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, которые не пришли помогать вам НЕМЕДЛЕННО. Мне правда очень стыдно», - заявил Бегбедер.
Он обратился к гражданам РФ и призвал остановить войну против Украины.
«Пожалуйста, прямо сейчас - оказывайте сопротивление! Скажите то, что вы чувствуете. Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это непозволительно - хранить молчание!» - подчеркнул писатель.
Перекривайте дорги усім, що є. Рийте траншеї. Робіть коктейлі.
кстати, а что там твой пахан Аваков? тоже такой прыткий как ты? Нацгвардия и полиция имели же финансирование вроде больше чем ВСУ - хоть в городах то гарнизоны могли бы быть чтобы русня не каталась по ним делая для мира картинку - "пара дней и оккупанты пол-страны зохватиле"
@verkhovna_rada
Увага! Якщо у вас є докази та конкретна інформація про пересування ворожих військ на території України - повідомляйте в бот:
@stop_russian_war_bot
Ви маєте додати в бота відомості щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта.
https://vimeo.com/682427526
https://vimeo.com/682430466
https://vimeo.com/682417393
https://vimeo.com/682429721