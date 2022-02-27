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Російській війська завдали ракетного удару по Арцизу на Одещині: у місті комендантська година до ранку понеділка, - мер Парпуланський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ракетного удару зазнало м. Арциз на Одещині в неділю вранці, повідомив мер міста Сергій Парпуланський.

"По нашій території здійснено ракетний удар. Оголошено повітряну тривогу", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше Парпуланський додав, що комендантську годину у всій Арцизькій об'єднаній територіальній громаді продовжено до ранку понеділка, 28 лютого.

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"Прошу не виходити надвір без гострої потреби", - написав мер.

"Арциз стоїть! Було три удари по частині ППО в Арцизі на Одещині. Загиблих немає. Тримаємось!" - розповів нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

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Топ коментарі
+15
В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
https://twitter.com/i/status/1497811412265099265
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27.02.2022 09:14
+13
Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
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27.02.2022 09:15
+11
Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
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27.02.2022 09:14
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В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
https://twitter.com/i/status/1497811412265099265
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27.02.2022 09:14 Відповісти
Все як в їхньому улюбленому совке. Величие поперло
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27.02.2022 09:23 Відповісти
Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
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27.02.2022 09:14 Відповісти
Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
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27.02.2022 09:15 Відповісти
Хай притикує французів, які покинули Малі, бо туди прийшли вагнерівці
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27.02.2022 09:33 Відповісти
Нарешті! Хоч один із селебріті висловився на наш захист! Чому інші мовчать?
Бегбедер ******** тусоватися в Україні, подяка за підтримку. Французська влада ще вмиється гіркими сльозами через свою неповагу та недружню поведінку, що до України, ми вистоїмо і без їхньої допомоги.
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27.02.2022 09:37 Відповісти
⚡Ещё одну колонну российской техники разбили в городе Харьков
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27.02.2022 09:17 Відповісти
Кажуть що Білій Церкві горить нафтобаза.
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27.02.2022 09:18 Відповісти
Появилась новина, що у населеному пункті Любимовка на Херсонщині цигани у русні вкрали танк
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27.02.2022 09:20 Відповісти
2 армія в світі, непереможна, бо важко догнать
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27.02.2022 09:25 Відповісти
на металолом 8грн/кг)
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27.02.2022 09:33 Відповісти
Смерть кожному кацапському вбивці в Україні
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27.02.2022 09:21 Відповісти
Отвлекающий маневр. Южная росийская групировка в Одессу не пойдет, их задача блокада Киева
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27.02.2022 09:28 Відповісти
 
 