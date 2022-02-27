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Російській війська завдали ракетного удару по Арцизу на Одещині: у місті комендантська година до ранку понеділка, - мер Парпуланський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Ракетного удару зазнало м. Арциз на Одещині в неділю вранці, повідомив мер міста Сергій Парпуланський.
"По нашій території здійснено ракетний удар. Оголошено повітряну тривогу", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше Парпуланський додав, що комендантську годину у всій Арцизькій об'єднаній територіальній громаді продовжено до ранку понеділка, 28 лютого.
"Прошу не виходити надвір без гострої потреби", - написав мер.
"Арциз стоїть! Було три удари по частині ППО в Арцизі на Одещині. Загиблих немає. Тримаємось!" - розповів нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.
Топ коментарі
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«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.
Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви - наші брати», - вказав письменник.
Бегбедер ******** тусоватися в Україні, подяка за підтримку. Французська влада ще вмиється гіркими сльозами через свою неповагу та недружню поведінку, що до України, ми вистоїмо і без їхньої допомоги.