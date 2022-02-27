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Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч, що минула, була важкою для України.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

Він звернувся до білорусів із закликом вимагати від влади припинити агресію, проти України, адже обстріли по території України відбуваються також із території Білорусі.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя", - звернувся він до білорусів. 

Також читайте: Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
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27.02.2022 09:46
+23
Там уже нарисованы все цифры
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27.02.2022 09:44
+20
І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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27.02.2022 09:45
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щиро бажаю Білорусі знову СТАТИ
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27.02.2022 09:43 Відповісти
Сейчас отхерачим орков потом и луке нужно яйца вырвать -- УБЛЮДОК
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27.02.2022 09:58 Відповісти
нет сначала беларусы должны ответить за агрессию против Украины
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27.02.2022 15:22 Відповісти
Используем сегодняшний референдум как возможность собраться в 14:00 и выразить своё призрение режиму !!!!!
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27.02.2022 09:43 Відповісти
Там уже нарисованы все цифры
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27.02.2022 09:44 Відповісти
Ясний хрен !
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27.02.2022 09:45 Відповісти
Цветов не забудьте набрать с собой
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27.02.2022 09:45 Відповісти
и гаджетов, и криков "пазор, пазор!"
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Пишите а каждом бюлетне, нет войне, бульбофюрер преступник и т.д.
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27.02.2022 09:46 Відповісти
постараюсь....
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27.02.2022 09:47 Відповісти
цвєти сердечкі і шарики Омону обязательно
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27.02.2022 10:01 Відповісти
квіти не забудьте подарувати військовим та мєнтам, які вас ******* будуть.
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27.02.2022 09:51 Відповісти
Что за Референдум?
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27.02.2022 09:51 Відповісти
Лукашенко хоче себе а бо богом, а бо царем оголосити
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27.02.2022 09:53 Відповісти
Я серйозно, яка тема?
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27.02.2022 09:54 Відповісти
референдум про союз бульби з фюрером в одну державу. після чого бульбофюрер оголосить відразу мобілізацію в Білорусі і пожене бульбашів в Україну.
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27.02.2022 10:00 Відповісти
100 відсотків..)(уйло так і задумав.Білорусь вже здалась а тепер хоче і Україну
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27.02.2022 10:03 Відповісти
только кеды не забудьте снять
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Шо там в них якийсь ліфірендум знову по обнулєнію бульбофюрера?
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27.02.2022 09:44 Відповісти
І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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27.02.2022 09:45 Відповісти
Обнуляйкины
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27.02.2022 09:46 Відповісти
вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
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27.02.2022 09:46 Відповісти
Вечнопродуманый Бацька в этот раз не на тех поставил. Сейчас начнутся цирковые трюки в его исполнении.
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27.02.2022 09:47 Відповісти
Он еще 27 лет назад самостоятельно, по своей доброй воле, засунул голову в петлю под названием "интеграция с россией" и надеялся, что потом всех обхитрит и соскочит с ее. Но русские ваньки оказались хитрее его и петельку затянули то уже туго. Поэтому никакие трюки Беларуси уже не помогут - уже в обозримой перспективе Беларусь ждет обнищание и выплата репараций Украине.
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Ніяких переговорів в Білорусії, тільки в Польщі і на наших умовах в них вже немає козирів а до нас прямує купа зброї допомоги.Скажіть згодні прийняття капітуляції Росії.
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27.02.2022 09:47 Відповісти
Переговоры только в Гааге, в присутствии следователей и прокуроров
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27.02.2022 09:50 Відповісти
Якщо ***** доживе
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27.02.2022 09:52 Відповісти
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27.02.2022 10:19 Відповісти
В присутствии палачей!
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27.02.2022 10:59 Відповісти
ПЕРЕМОВИНИ ЛИШЕ в ГААЗІ, у приміщенні міжнародного трибуналу, де будуть судити кремлівських головорізів.
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27.02.2022 09:52 Відповісти
Зеленский обратился не к суке Лукашенко , а к народу Беларуси ! Правильньій ход !
Живе Беларусь ! 🇺🇦
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27.02.2022 09:48 Відповісти
Це той народ, який мовчки дивиться як їх танки їдуть на Україну? Та хай той "народ" виздихає.
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27.02.2022 09:53 Відповісти
По факту, на Украину напали ДВА агрессора - белорУссия и паРаша .
Эти две страны для меня прокляты навсегда …
Ненавижу тварей .
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27.02.2022 10:08 Відповісти
белорусы просто слабаки без роду без племени а кацапы моральные уроды
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27.02.2022 15:26 Відповісти
Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України.

Мало ? Зробимо більше !
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27.02.2022 09:48 Відповісти
Так про те, що лише окремі банки будуть від'єднані від СВІФТ, говорилося ще вчора.
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27.02.2022 10:05 Відповісти
переломним моментом стане день коли грузини почнуть звільнювати свої території...а також Молдова і Азербайджан...лише це буде знаком що імперія всьо...
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27.02.2022 09:51 Відповісти
не будут грузины освобождатьь они выбрали такого же кацапского холуя который за паращу
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27.02.2022 15:28 Відповісти
З "братьньої" Білорусі випускають балістичні ракети по Києву, а навколо міста стоять ворожі білоруські танки. Все що я бажаю цим амьобам - поспати три ночі в бомбосховищі з сиренами ППО в якості музичного супроводу. Отоді можна говорити про ВИБАЧЕННЯ.
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27.02.2022 09:51 Відповісти
Коли в них почне бахати

По бачимо як вони заспівають

Сволоти
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27.02.2022 09:56 Відповісти
Й гадки не мав, що скажу таке але...
Тримайся, Володька! І всі ми також
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27.02.2022 09:51 Відповісти
"Тримайся, Володька!"
Та там є кому Володьку тримати. Всі ми свідомі того, що Володька - то по-суті аватр. Але в західних мєдіа він дійсно справляє велике враження, що є в цей час дуже добре для України.
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27.02.2022 10:01 Відповісти
а когда оно оно лыбиться на селфи после ночной бомбежки и смерти людей
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27.02.2022 15:29 Відповісти
К едрёной матери вашу долбанную белую русь. Через сто лет, другие поколения пусть с ними договариваются. Сейчас - враги и подонки!
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27.02.2022 09:51 Відповісти
А у Украины нет ракеты, которая сможет доставить "дифлофос в кубло ТАРАКАНУ"?
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27.02.2022 09:51 Відповісти
А чому з бульбафюрером не розірвали дипломатичні відносини? Наших людей вбивають як кацапи так і бульбаши.
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27.02.2022 09:52 Відповісти
⚡️В Сумской области местные жители взяли в плен танкиста, сбросили с танка и связали
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27.02.2022 09:52 Відповісти
Бульбокацапія зганьбилась назавжди! Половина нинішніх проблеи України - від титанічної зради лукашенка!
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27.02.2022 09:52 Відповісти
они слабые им кроссовки жмут протестовать
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Зеленский, ни в коем случае нельзя соглашаться на переговорах в Гомеле на установку паузы в боях!!!

Кремляди-фашисты хотят устроить маневр. предложить паузу в боях на время переговоров. Пауза им нужна для логистики, у них встала техника без топлива, нечем кормить солдат. Во время паузы будет нельзя жечь их колонны. Это обычная военная хитрость.
Русский корабль иди *****!
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27.02.2022 09:54 Відповісти
Иди бзди дальше, чтоб путлера не рассердить, а то тебя сирия обидет! "Израиль - с вами! !!! С ВАМИ - это с кем!? Вашу "помощь" мы уже видили и ЗНАЕМ: с КЕМ израиль. Усохни наххх...
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27.02.2022 10:52 Відповісти
так твоя зеленская кодла вместе с каломойшей и ворует
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27.02.2022 15:32 Відповісти
меньше принимай от путина... может вредно сказаться на твоем тухесе!
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27.02.2022 17:33 Відповісти
+++ 10000 Единственная умная фраза здесь!!! Какие нах.... ПЕРЕГОВОРЫ!? ГДЕ!? И С КЕМ!?!? Нас мало кидали по обещаниям из-за поребрика, что нападения не будет и т.д.!? Договариваются с урками и гопотой только ЛОХИ!!!!
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27.02.2022 10:50 Відповісти
"бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили"
Маячня. Бєларусь за Лукашенка ніколи не була безпечною, бо там ФСБ викрадало до РФ українських громадян.
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27.02.2022 09:54 Відповісти
Slava Zelenskomu. Belarus idi na ***
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27.02.2022 09:55 Відповісти
БЕЛОРУСЬІ, ИСТОРИЯ ВАМ НЕ ПРОСТИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА СВОИХ СОСЕДЕЙ.
НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ВАМ БуРЯТЬІ и КАДЬІРОВЦЬІ ЛУЧШЕ СЛАВЯН-УКРАИНЦЕВ????????????????
НЕ ПОЗОРьТЕСЬ.
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27.02.2022 09:55 Відповісти
"Коли ви були нейтральні..." - членство Білорусі у військовому союзі з Росією ОДКБ є нейтральністю?!
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27.02.2022 09:56 Відповісти
Недавно, это когда, я не помню кто там был даже до Лукашенко? И был ли.
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27.02.2022 09:57 Відповісти
шушкевич
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Сябрам ганьба. Запомоились,фу
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27.02.2022 09:57 Відповісти
********* - НЕ НАЦІЯ, ЦЕ СТАДО БАРАНІВ!!!
ГАНЬБА вАм
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27.02.2022 10:04 Відповісти
Геращенко

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь ждём решения украинцев", - сказал Песков».

РЕШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ УЖЕ ГОТОВО !

ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ РОССИЙСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК.

ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ!

РЕПАРАЦИИ ЗА РАЗРУШЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ИНФРАСТРУКТУРУ.

ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ.

ИНАЧЕ - ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ЗАКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА.

НУ И КОНЕЧНО ГОРЫ ТРУПОВ РОССИЯН.
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27.02.2022 10:06 Відповісти
да эти алени специально так делают
сейчас препрутся туда
скажут во мы тут
а вы им
идиоты, мы в варшаве вас ждем
те
а не хотите переговоры
тогда мы продолжаем войну
видите, рассеюшка предлагала переговоры, а хунта не захотела
бедные "хахлы" мучаются, надо освободить их от хунты

давай помет, я тебе сценарий написал
отрабатывай, и ********** тоже передай
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Беларусь губерния кацапстана и их подстилка!
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27.02.2022 10:06 Відповісти
armeniya toje...
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27.02.2022 10:10 Відповісти
То, что с территории беларуси идёт война, против Украины, ставит её в один ряд с парашей. Это преступление перед народом Украины и вина смывается только кровью.
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27.02.2022 10:07 Відповісти
Я всегда был против Зеленского.,я за пороха.но сейчас Зеленский меня приятно удивил. Он не обосрался...а это сейчас главное.
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Він тільки виконує обіцянко Оману.
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27.02.2022 10:23 Відповісти
кацапский бот - зеленке просто некуда деваться
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27.02.2022 15:34 Відповісти
Після підписання у 1917 Брестського Миру Росія відразу порушила всі домовленості і розпочала повномасштабну війну проти України, яка фактично продовжується по сьогоднішній день. Вже тоді Росія втратила договороспроможність і перетворилася на звичайне незаконне озброєне бандформування. Будь які переговори з Росією це злочин. Лише демонтаж.
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27.02.2022 10:08 Відповісти
не зря же этот плешивец ленина постоянно повторял
он ниже чем ссср ничего не читал
хотя "собирание земель" лениным хватило бы на гаагу по современным меркам
как и за колелктивизацию и голодомор
у них (контора, фсб/кгб) же везде портрет дзержинского весит, их божок
а он этим и занимался
терроризм и убийства
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27.02.2022 10:15 Відповісти
Білоруська мова на сьогодні не склалася. Там є дві версії мови, які все одно у Білорусії ніко не знає. Ось що означає для нації рідна мова.
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27.02.2022 10:22 Відповісти
«Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. <...> Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы бы могли говорить в Минске. <...> Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты», - заявил украинский президент.
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27.02.2022 10:27 Відповісти
Та не потрібно ніяких переговорів. Війна закінчиться після того як ми їх знищимо на УСІЙ території України.
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27.02.2022 10:31 Відповісти
не надо ничего бажать и сопли жевать перед свиньями... бульбаши предали украинцев как последняя бесплатная придорожная шалава, обслуживающая одновременно 5 мужиков... беларусь - это грязная вонючая шлюха... и это украинцы должны помнить вечно...
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27.02.2022 10:48 Відповісти
Наше МО їздило в Білорусь на стрільбі. І після цього запевняло український народ, що Білорусь на Україну не нападе. Це було тиждень тому. Це тільки у мене така добра пам'ять ?
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27.02.2022 13:21 Відповісти
Ne mogu ponjat, Pochemu Belorusi molchat. Luctsego momenta chtobi ubrat i izgnat Lukashenko im bolshe ne budet.
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27.02.2022 10:51 Відповісти
почему белорусы молчат - да потому что они слабаки духом ! выродилась нация
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27.02.2022 15:36 Відповісти
Ідіот, безнадійний, дремучий совок, шо він там бачив, очі комуняки вбивці на фоні зомбі населеня?
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27.02.2022 10:58 Відповісти
 
 