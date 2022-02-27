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Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч, що минула, була важкою для України.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він звернувся до білорусів із закликом вимагати від влади припинити агресію, проти України, адже обстріли по території України відбуваються також із території Білорусі.
"Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя", - звернувся він до білорусів.
Топ коментарі
+29 Alter Nator
показати весь коментар27.02.2022 09:46
+23 Vlad Hof
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+20 Наталка Науменко 17b185cf
показати весь коментар27.02.2022 09:45
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він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
Живе Беларусь ! 🇺🇦
Эти две страны для меня прокляты навсегда …
Ненавижу тварей .
Мало ? Зробимо більше !
По бачимо як вони заспівають
Сволоти
Тримайся, Володька! І всі ми також
Та там є кому Володьку тримати. Всі ми свідомі того, що Володька - то по-суті аватр. Але в західних мєдіа він дійсно справляє велике враження, що є в цей час дуже добре для України.
Кремляди-фашисты хотят устроить маневр. предложить паузу в боях на время переговоров. Пауза им нужна для логистики, у них встала техника без топлива, нечем кормить солдат. Во время паузы будет нельзя жечь их колонны. Это обычная военная хитрость.
Русский корабль иди *****!
Маячня. Бєларусь за Лукашенка ніколи не була безпечною, бо там ФСБ викрадало до РФ українських громадян.
НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ВАМ БуРЯТЬІ и КАДЬІРОВЦЬІ ЛУЧШЕ СЛАВЯН-УКРАИНЦЕВ????????????????
НЕ ПОЗОРьТЕСЬ.
ГАНЬБА вАм
Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил Дмитрий Песков.
"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.
Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь ждём решения украинцев", - сказал Песков».
РЕШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ УЖЕ ГОТОВО !
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ РОССИЙСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК.
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ!
РЕПАРАЦИИ ЗА РАЗРУШЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ИНФРАСТРУКТУРУ.
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ.
ИНАЧЕ - ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
ЗАКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА.
НУ И КОНЕЧНО ГОРЫ ТРУПОВ РОССИЯН.
сейчас препрутся туда
скажут во мы тут
а вы им
идиоты, мы в варшаве вас ждем
те
а не хотите переговоры
тогда мы продолжаем войну
видите, рассеюшка предлагала переговоры, а хунта не захотела
бедные "хахлы" мучаются, надо освободить их от хунты
давай помет, я тебе сценарий написал
отрабатывай, и ********** тоже передай
он ниже чем ссср ничего не читал
хотя "собирание земель" лениным хватило бы на гаагу по современным меркам
как и за колелктивизацию и голодомор
у них (контора, фсб/кгб) же везде портрет дзержинского весит, их божок
а он этим и занимался
терроризм и убийства