"Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові, яких взяли в полон ЗСУ, розуміють, що їх кинули як "гарматне м'ясо".
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+72 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар27.02.2022 10:06
+71 uanik
показати весь коментар27.02.2022 10:06
+32 экзорцист
показати весь коментар27.02.2022 10:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сыну 15 лет и он с друзьями в сети устроили флешмоб, в игровых чатах скидывают руским фотки и видео мертвых оккупантов, а также сдавшихся в плен.
Считаю, что молодцы, пусть на расее знают куда они попали.
Присоединяйтесь к флешмобу.
Хорошу справу роблять.
На Мордорі не знають правду.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498760784994910&id=100045829773531
Лучше бы конечно эти скоты в землю легли...
Чи вже дійшло ?
Твари думали будет легкая прогулка, а теперь ноют с поникшим видом. Никакого сочувствия! Никакой толерантности к кацапам!
ОНИ ЕХАЛИ ГРАБИТЬ ДОМА УКРАИНЦЕВ !!! ПОЖИВИТЬСЯ
Это вообще может быть не больница...а что то наскоро пеоеоборудованное..?
Больницы нужны для своих...а не для этого гавна..
https://www.facebook.com/watch/?v=343376461091202&t=5
Все ок.
пусть если ШО то на глюкозе или аспирине протянут немного, главное сфоткать и интервью записать успеть!!!! побольше данных для активистов "200рф"
А як їхав з війною не думав що прешся в чужий дім!
Тільки зараз зрозуміли, що ви лише гарматне м'ясо?!
Як збиралися в Україну вбивати та грабувати, все нормально було?!
Причому , вони так топорно це роблять й не розуміють , що в Україні навіть "рускАязічниє" не акають , а гикають на їх мові .