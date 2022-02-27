"Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО

Російські військові, яких взяли в полон ЗСУ, розуміють, що їх кинули як "гарматне м'ясо".

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

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