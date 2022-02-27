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"Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові, яких взяли в полон ЗСУ, розуміють, що їх кинули як "гарматне м'ясо".

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
@PVB40



Сыну 15 лет и он с друзьями в сети устроили флешмоб, в игровых чатах скидывают руским фотки и видео мертвых оккупантов, а также сдавшихся в плен.

Считаю, что молодцы, пусть на расее знают куда они попали.

Присоединяйтесь к флешмобу.
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27.02.2022 10:06
+71
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27.02.2022 10:06
+32
Дорогенькі! Зламали підаросійське телебачення і там показують наші канали! Наші ведучі перейшли на рассейсій язик, щоб маскальнота все знала!
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27.02.2022 10:06
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27.02.2022 10:06 Відповісти
@PVB40



Сыну 15 лет и он с друзьями в сети устроили флешмоб, в игровых чатах скидывают руским фотки и видео мертвых оккупантов, а также сдавшихся в плен.

Считаю, что молодцы, пусть на расее знают куда они попали.

Присоединяйтесь к флешмобу.
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Пишаємось вашим сином!Кожен як може і до Перемоги!
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Це твітт людини-патріота з Бердянська.
Хорошу справу роблять.
На Мордорі не знають правду.
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Купянск Харьковская обл зайшли кацапы час назад. Ватный мер и член Опоблока уже провел переговоры с кацапам.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498760784994910&id=100045829773531
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Таких мерів ми потім повішаємо, як розберемось із москалями...
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Хоч би не повісивсь через докори совісті....
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27.02.2022 10:13 Відповісти
Ну так чекаємо від Жопоблока офіційного засудження дій членів їхньої партії у Куп*янську. Якщо ні, то, як кажуть - мовчання це знак згоди... Будуть визнані поза законом...
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27.02.2022 10:13 Відповісти
жоппоблок нужно ликвидировать на всех уровнях всем его членам запретить учавствовать в политике и госслужбе
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27.02.2022 15:46 Відповісти
Вот в Новой Каховке такой же урод по фамилии Коваленко, тоже гордится тем что договрился с окупантами чтобы асфальт в городе не портили танками.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Пора терміново повертати смертну кару . За зраду у воєнний час! І - за прискореною процедурою!
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Триколори уже вивісили? А уроди Бойко та Шуфріч по УкрТБ пропонуть посередництво у пермовинах з пулєром!!! ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК?!!!
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27.02.2022 10:47 Відповісти
Дорогенькі! Зламали підаросійське телебачення і там показують наші канали! Наші ведучі перейшли на рассейсій язик, щоб маскальнота все знала!
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Красавчики, ****** по всем фронтам.
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27.02.2022 10:10 Відповісти
як подивитись?
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27.02.2022 10:42 Відповісти
Повезло этим тварям...больница...постели...капельницы...
Лучше бы конечно эти скоты в землю легли...
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27.02.2022 10:07 Відповісти
Добросердечні українці вже почали жаліти "мальчиков"?
Чи вже дійшло ?
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Вот в этом весь наш народ... К врагу не должно быть ни капли жалости, какие нах больницы, лекарства, помощь и т.д.??? ЭТИ ТВАРИ ЗНАЛИ НА ЧТО ИДУТ?? ПУЛЯ В ЗАТЫЛОК, ВОТ КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ "ПОМОЩЬ"!!!
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27.02.2022 10:19 Відповісти
Пусть звонят родителям ети *******. Пусть паРашстан знает, что в нас есть ихние пленньІе, а убитьІх тьІсячи. Пусть матери не пускают своих синовей на убой.
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27.02.2022 10:08 Відповісти
********** скажет, что эти все актеры, поэтому в расход биомусор.
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Сєрлівиє лапатнікі всєгда своіх брасалі брасают і брасать будут...
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Бедолажки. Так может их того? Чтобы не мучились.
Твари думали будет легкая прогулка, а теперь ноют с поникшим видом. Никакого сочувствия! Никакой толерантности к кацапам!
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Предлагаю рубить правую руку, чтобы никогда не брали в руки автомат
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Да, да, да они "не знали", ехали на учения. Кацапу ******** , что высморкаться.
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Все они знали
ОНИ ЕХАЛИ ГРАБИТЬ ДОМА УКРАИНЦЕВ !!! ПОЖИВИТЬСЯ
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27.02.2022 10:13 Відповісти
Як це? Ви ж найбільша військова потуга у Європі? І взагалі: якого хєра вони лежать в наших госпіталях, а не в сирій землі
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Не сьогодні-завтра пуйла поховають у бункері живцем. А катронних генеральчиків повбивають нахер...
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27.02.2022 10:11 Відповісти
пізно каєтесь, покидьки
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Вы думаете они покаялись? Они жалуются что их командиры бросили и плохо армию финансируют
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27.02.2022 10:29 Відповісти
А стіни в лікарні, ніби десь за парєбрікам. Хтось з місцевих чиновників украв гроші.
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27.02.2022 10:13 Відповісти
А ты хотел что бы этих скотов в палаты люкс ложили??
Это вообще может быть не больница...а что то наскоро пеоеоборудованное..?
Больницы нужны для своих...а не для этого гавна..
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27.02.2022 10:15 Відповісти
Але краще, аніж морг...)))
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27.02.2022 10:21 Відповісти
Хтось можу скинути пряме посилання на відео?
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27.02.2022 10:14 Відповісти
З фб можете подивитись ?
https://www.facebook.com/watch/?v=343376461091202&t=5
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27.02.2022 10:38 Відповісти
Дякую. Вибачте, що питаю постійно. Але деякі відео не відкриватьюся на ценорі.
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Навіть не думайте перепрошувати.
Все ок.
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27.02.2022 18:39 Відповісти
имхо, у кацапов сколько-там процентов полных отморозков которые знают куда они едут, что будут делать и сколько получат. остальные - да, тупо быдломаса с руками на спуске.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
І це друга армія в світі. Єврослізняки подивилися і почали допомагати усілєно зброєю. мабуть почало щось доходити до них.
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27.02.2022 10:15 Відповісти
росіськи полонені окупанти повинні дзвонити під наглядом СБУ протягом 24 години на добу не лише до рашкомамок, а до всіх своїх друзів, знайомих, і незнайомих - по телефонам організацій тощо - диктувати всі дані командирів, частин тощо і ставити на вуха всю рашку!!!
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Не рашкомамок, а рашкосамок, вибачте за поправку.
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27.02.2022 11:16 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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27.02.2022 10:18 Відповісти
берегите лекарства для Защитников Украины!!!!!

пусть если ШО то на глюкозе или аспирине протянут немного, главное сфоткать и интервью записать успеть!!!! побольше данных для активистов "200рф"
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27.02.2022 10:19 Відповісти
Які бідненькі лежать! Ойойо
А як їхав з війною не думав що прешся в чужий дім!
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27.02.2022 10:20 Відповісти
Все знали куда они едут. И жалеют они только о том что их раз***башили раньше чем они успели вьехать в Киев
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27.02.2022 10:27 Відповісти
Виродки кацапськи!
Тільки зараз зрозуміли, що ви лише гарматне м'ясо?!
Як збиралися в Україну вбивати та грабувати, все нормально було?!
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27.02.2022 10:31 Відповісти
Эта они у биндеровцев в постельках лечатся? Зверюги, эти биндеровцы...
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27.02.2022 10:33 Відповісти
этих падел еще и в чистую постель положили? выгнать ***** на улицу... эту будет намного гуманнее, чем пригревать змею у сердца... выгоните пинками под жопу в чем они есть... никакого гуманизма... они пришли с войной - пусть от нее и дохнут... зеленский! прекрати ****** маяться! тебя офицеры себя подрывают, чтобы не дать врагу пройти дальше, а ты, *****, козломордых ********** в чистую постель кладешь! **** ты!
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27.02.2022 10:33 Відповісти
зеленский! прекрати ****** маяться! у тебя офицеры себя подрывают, чтобы не дать врагу пройти дальше, а ты, *****, козломордых ********** в чистую постель кладешь! **** ты!
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Бо "солов"їному помету" те ж саме відео видають це типо українські полоненні .
Причому , вони так топорно це роблять й не розуміють , що в Україні навіть "рускАязічниє" не акають , а гикають на їх мові .
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27.02.2022 10:35 Відповісти
русофашисты это видео выдают за якобы наших взяли в плен.
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27.02.2022 15:52 Відповісти
 
 