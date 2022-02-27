УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
25 246 63
війна (56511) полонені (1943)

Російський окупант в полоні ЗСУ - Путіну: "Нужно находить компромиссы". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупантів продовжують брати в полон українські захисники.

Відео було опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
Оно перепуганное, думает сейчас нацифицировать начнут на органы
показати весь коментар
27.02.2022 10:26
+28
нужно просто здохнуть мутину
показати весь коментар
27.02.2022 10:25
+27
Никаких **** компромиссов. Только капитуляция и трибунал
показати весь коментар
27.02.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужно просто здохнуть мутину
показати весь коментар
27.02.2022 10:25 Відповісти
просто здохнути - ні, цю падлюку катувати треба
показати весь коментар
27.02.2022 10:38 Відповісти
Как зовут? Вашу мать!
показати весь коментар
27.02.2022 10:26 Відповісти
Оно перепуганное, думает сейчас нацифицировать начнут на органы
показати весь коментар
27.02.2022 10:26 Відповісти
Які компроміси?
показати весь коментар
27.02.2022 10:27 Відповісти
Компромися простые:
1. Капитуляция
2. Мгновенный вывод всех войск за територию Украины (включая Крым и Донбас)
3. Международный трибунал над всеми ответственными
4. Материальная компенсация всех убытков и не менее 1 млн долл за каждую жертву
5. Изменение конституции - полное запрещение вооруженных сил.
показати весь коментар
27.02.2022 10:38 Відповісти
І Кубань
показати весь коментар
27.02.2022 10:40 Відповісти
Я ну якщо ще й повне розділення на незалежні республіки, то можна говорити.
показати весь коментар
27.02.2022 10:42 Відповісти
Блин... Забыл написать. Обязательно и в первую очередь!
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
звільнення полонених
показати весь коментар
27.02.2022 10:59 Відповісти
п. 4 - я бы добавил контрибуцию, чтобы паРаша выплачивала Украине , как фашистская Германия, после 45-го

а в остальном полностью согласен))

PS смерть рашистским оккупантам!!!
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
100500. Плюс привезти голову Медведєва, Путіна, Лаврова, Кисельова, Шойгу, та можна и Кабаєвої на срібній пластині до Гааги.
показати весь коментар
27.02.2022 11:35 Відповісти
Никаких **** компромиссов. Только капитуляция и трибунал
показати весь коментар
27.02.2022 10:27 Відповісти
Ни хрена оно не поняло и не поймет.
показати весь коментар
27.02.2022 10:27 Відповісти
******* ему с ноги нехера не слышно, а это я звук не включил
показати весь коментар
27.02.2022 10:27 Відповісти
Вниманию российских солдат: Путин банкрот, ваши семьи не получат компенсации после вашей кончины
показати весь коментар
27.02.2022 10:27 Відповісти
Какие нахер компромиссы. ***** даже убить это слишком малое наказание
показати весь коментар
27.02.2022 10:28 Відповісти
ПРЄЗІДЄНТУ РАСЄЙСКАЙ *********-ПУТІН ***...О
показати весь коментар
27.02.2022 10:28 Відповісти
не надо никого допрашивать... надо просто убивать... каждого первого... да... и пора уже начинать громить посольства расии и бульбашии по всему миру... чем раньше - тем лучше...
показати весь коментар
27.02.2022 10:28 Відповісти
русню - да, надо уничтожать! а посольства-то зачем? это же здания на территории других стран)) здания не виноваты, что в них руснявые питары находятся
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
Хрюське човен..
пішов нах...
показати весь коментар
27.02.2022 10:29 Відповісти
Сейчас оно скажет, что угодно. Убивать тварь ехала и грабить.
показати весь коментар
27.02.2022 10:29 Відповісти
Так воно навіть зараз нічого не розуміє. Кацапи це інфузорії.
показати весь коментар
27.02.2022 10:44 Відповісти
Убивство, грабунок, приниження це вони це їх омріяне життя.
показати весь коментар
27.02.2022 11:40 Відповісти
Ответ в стиле - та мы не знали, та все не так однозначно, надо договариваться.....
Короче, это чучело даже в плену на путь исправления не стал !
Вывод: РАССТРЕЛЯТЬ !
показати весь коментар
27.02.2022 10:29 Відповісти
Женевська конвенція забороняє.
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
Жаль - запах не можна передать! чоловік поїхав у село - відсидіться у батьківській хаті І потрапило село під "заміс" Так написав що кацапи відступили а свої трупи покинули Так смердіж уже чуть Люди збираються іти закопувать але ці тварі знову колони направляють так люди бояться з погрібів виходить
показати весь коментар
27.02.2022 10:34 Відповісти
а може замість українських кліпів, на рос.ТБ показувати їх дохлих покидьків?
показати весь коментар
27.02.2022 10:30 Відповісти
Треба анонимусам над цим попрацювати
показати весь коментар
27.02.2022 10:40 Відповісти
Які на йух компроміси????? Чого ми повинні поступатися, коли ви, тварі, прийшли до нас із зброєю??? Їх сук лупцюють, а ми ще з кимось типу людожера повинні домовлятися??? ******** в корінь кацаби- в утіль, назавжди!
показати весь коментар
27.02.2022 10:31 Відповісти
Какие компромиссы ? Украина уже победила и скоро вернёт Крым и Кубань . Не хватало еше, чтобы кацапское чмо умничало

Я была неправа , что предлагала поенным рубить правую руку
ИМ ЕШЕ НАДО И ЯЗЫК ОТРЕЗАТЬ
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
Я розумію Ваші почуття, але Ви знаєте, що було Мілошевичу за порушення Женевської конвенції? То ж не надрочуйте себе та інших.
показати весь коментар
27.02.2022 10:35 Відповісти
Сдох Ваш Милошевич в гаагской тюрьме от сердечного приступа .

ТАК ШО НЕ НАДО ТУТ КАЦАПСКИЕ ТЕМНИКИ РАСПУСКАТЬ
показати весь коментар
27.02.2022 10:37 Відповісти
Мілошевич такий же мій, як і Ваш, а щодо кацапських темників, то їм вигідно показати, що українці - дикі невігласи, а Ви їм підігруєте, можливо, навіть, свідомо.
показати весь коментар
27.02.2022 10:43 Відповісти
Вы в своём уме - по Вашему требовать для ***** ГААГУ - это невігластво ?

вы явно троль кацапов .
***** В ГААГУ сегодня же !!!

СЛАВАНАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показати весь коментар
27.02.2022 10:47 Відповісти
МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!

но при этом отрубить правую руку и язык отрезать
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
⚡️Сбербанк, в отделения банка, продаёт доллар по 99,49₽.
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
А шел только четвертый день "Киев за три дня". Такими темпами хрусский рупель будут на развес продавать.
показати весь коментар
27.02.2022 10:34 Відповісти
https://www.banki.ru/products/currency/cash/novosibirsk/

https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/
показати весь коментар
27.02.2022 10:39 Відповісти
Так це дешево! Беріть - не прогадаєте.
показати весь коментар
27.02.2022 10:44 Відповісти
В найближчому часі фублі будуть коштувати менше, ніж папір, на якому вони намальовані
показати весь коментар
27.02.2022 10:49 Відповісти
Чтобы украинцы и кацапы не воевали, кацапам надо дружно самовыпилиться. По моему, это единственный отимальный компромисс.
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
Рашку надо развалить , ибо они всегда булат лезьть воевать - ЧТО ЕЩЁ ЖДАТЬ ОТ ОРДЫ?
показати весь коментар
27.02.2022 10:38 Відповісти
пізно пить боржомі....які компроміси,бугай ти безхребетний.Приїхало **** мене і моїх діток вбивать.Падли ви.Компроміс один----смерть вам москалі прокляті.Нема вам прощення до сьомого коліна.
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
Этой "новости" два года.
показати весь коментар
27.02.2022 10:41 Відповісти
Прошу пробачення, зрение уже подводит... А жаль, очень жаль, шас бы было бы в самую масть!!
показати весь коментар
27.02.2022 10:45 Відповісти
Новости годичной давности
показати весь коментар
27.02.2022 10:41 Відповісти
****, вони не люди. Вони плєшиву моль бояться більше власної смерті.
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
Знаходити компромісв?

То ви прийшли їх у наших землях пошукати?
І як?

Говорили ж вам: невірно говорити "ми будемо НА українській землі"
Попереджали ж : за українським правописом вірно не "НА ЗЕМЛІ" а "В ЗЕМЛІ"
показати весь коментар
27.02.2022 10:32 Відповісти
надо находить....флакончик новичка для внутр. употребления и бегом!
показати весь коментар
27.02.2022 10:33 Відповісти
Компроміс-один! Тільки знищення "руського мира"
показати весь коментар
27.02.2022 10:34 Відповісти
Компроміс такий: рашка віддає ядерну зброю, повертає Крим Донбас Придністров`я, території Грузії, Японії Китаю Ічкерії, виплачує компенсацію, відбудовує зруйноване, Гаага або Нюрнберг для всіх злочинців. А ми за це із свого боку обіцяємо не палити москву
показати весь коментар
27.02.2022 10:35 Відповісти
Компромісів немає !
Українська земля стає українською .
Кримськотатарська - нею стає.
Росіяни вибирають свою демократичну владу ... або стають москалями !
показати весь коментар
27.02.2022 10:36 Відповісти
Основною ланкою Українського товариства мисливців і рибалок є первинна організація. Згідно з поданою на офіційному сайті УТМР інформацією, в УТМР налічується 280,9 тис. членів цієї організації, з яких: мисливців - 232,8 тис. Мисливці України, виходьте на полювання без ліцензій!
показати весь коментар
27.02.2022 10:37 Відповісти
Да зачем вы это все их заставляете говорить??? Ну неужели непонятно, что это все до _опы??? На кого это рассчитано? На утырков, которые еще воюют? Так их это не проймет. Они все упоротые. Да и мобилок у них с собой нет, чтобы это посмотреть. На их родителей? Такие же они все. Расстреливайте их молча и без вопросов дебильных.
показати весь коментар
27.02.2022 10:38 Відповісти
Набийте йому їбало так,щоб мама не впізнала його!
показати весь коментар
27.02.2022 10:48 Відповісти
Что с ним разговаривать,это же просто мясо.
показати весь коментар
27.02.2022 10:52 Відповісти
компроміс такий:всі кацаповійска що забрели на нашу територію включно з донбасом і Кримом здаються, натомість ми їх залишаємо живими
показати весь коментар
27.02.2022 10:58 Відповісти
Сволота, що він, що його през
показати весь коментар
27.02.2022 11:05 Відповісти
Компроміс - ху*ло на гіляці, репарації Україні, повернення всіх загарбаних територій (українських, молдовських, грузинських і далі за списком), дешовінізмозація рашки, деімперіалізмозація рашки, редукція рашк до розмірів Московії, утворення нових держав на території рашки
показати весь коментар
27.02.2022 11:41 Відповісти
 
 