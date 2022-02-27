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Російський окупант в полоні ЗСУ - Путіну: "Нужно находить компромиссы". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський окупантів продовжують брати в полон українські захисники.
Відео було опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Дивіться: "Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО
Топ коментарі
+29 Vlad Hof
показати весь коментар27.02.2022 10:26
+28 шурец
показати весь коментар27.02.2022 10:25
+27 Anastasiya А.
показати весь коментар27.02.2022 10:27
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Будь ласка, зачекайте...
1. Капитуляция
2. Мгновенный вывод всех войск за територию Украины (включая Крым и Донбас)
3. Международный трибунал над всеми ответственными
4. Материальная компенсация всех убытков и не менее 1 млн долл за каждую жертву
5. Изменение конституции - полное запрещение вооруженных сил.
а в остальном полностью согласен))
PS смерть рашистским оккупантам!!!
пішов нах...
Короче, это чучело даже в плену на путь исправления не стал !
Вывод: РАССТРЕЛЯТЬ !
Я была неправа , что предлагала поенным рубить правую руку
ИМ ЕШЕ НАДО И ЯЗЫК ОТРЕЗАТЬ
ТАК ШО НЕ НАДО ТУТ КАЦАПСКИЕ ТЕМНИКИ РАСПУСКАТЬ
вы явно троль кацапов .
***** В ГААГУ сегодня же !!!
СЛАВАНАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
но при этом отрубить правую руку и язык отрезать
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/
То ви прийшли їх у наших землях пошукати?
І як?
Говорили ж вам: невірно говорити "ми будемо НА українській землі"
Попереджали ж : за українським правописом вірно не "НА ЗЕМЛІ" а "В ЗЕМЛІ"
Українська земля стає українською .
Кримськотатарська - нею стає.
Росіяни вибирають свою демократичну владу ... або стають москалями !