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"Майор йо#аний": Українські військові зірвали погони з російського окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові зривають погони з російського окупанта, який прийшов на нашу землю.

Відео полоненого опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Просто как пушечное мясо кинули": Полонені російські військові розповідають про стан армії РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Зараз Україна, по-суті, виконує 80% тієї роботи, задля якої створювався блок NATO.
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27.02.2022 10:41
+24
Гумус...або обмінний фонд
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27.02.2022 10:32
+21
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27.02.2022 10:40
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Гумус...або обмінний фонд
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27.02.2022 10:32 Відповісти
голосуем?
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27.02.2022 10:34 Відповісти
******* шифровался до последнего
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27.02.2022 10:37 Відповісти
у Сумському районі Токарі,Сироватка кидають несправну техніку в тч танки колонна з 30 машин через Кияницю втекла до росії під Сироваткою полонили танкіста.
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27.02.2022 10:42 Відповісти
нее он ждал секретного оружия Путина и оно его спасет а оказались просто БАНДЕРОВЦЫ укропы неонацисты наркоманы. Хороши же мы наркоманы что так отрезвили победоносную армию Рашки которые угрожали всему миру --мол смотрите --можем повторить нет задайте вопрос почему были 1-2-3 Украинский фронт 1-2 Белорусский а вот российского фронта во 2 Мировой войне...не было априори-- но была РОА Власова??? а мы армия Украины- те кого типа нет по их мнению...рашистов нет и не может быть... вдруг.. пенделя дали...
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27.02.2022 10:47 Відповісти
Треба збирати для обміну . Але тримати в одному місці , і щоб там була вибухівка , про всяк випадок . Після їхніх вбивств та обстрілів теж не можу на них дивитися , але в в таборах та тюрмах дикунів дуже багато наших Українців .
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27.02.2022 11:00 Відповісти
падла хитрожопая, уверен его уже черви жрут
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27.02.2022 10:33 Відповісти
⚡️За несколько часов запорожцы приготовили 3000 коктейлей Молотова
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27.02.2022 10:33 Відповісти
Це реально веселіше, ніж попереднє!
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27.02.2022 10:34 Відповісти
Ламайте руки і ноги!
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27.02.2022 10:34 Відповісти
Валіть його
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27.02.2022 10:34 Відповісти
Якщо не хочете вбивати, поріжте несмертельно. Най має шрам на пам"ять.
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27.02.2022 10:35 Відповісти
не-еее, захваченной русне нужно на лу клеймо оставлять: ПТН - Х*ЙЛО, а потом уже ломать руки и ноги, и в таком виде обратно, в паРашу, самовывозом
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27.02.2022 11:17 Відповісти
Они ему еще сигаретку в рот засунули... Идиоты... Его расстрелять на месте надо было
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Можливо це останнє бажання кацапа перед смертю . . Ми ж не звірі . !
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27.02.2022 10:43 Відповісти
От і дарма. Ніяких цигарок. Єдиний йому подарунок може бути куля.
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27.02.2022 10:46 Відповісти
Куля в цигарці. Закурив і застрелився
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27.02.2022 10:51 Відповісти
Взагалі, це така тактика психологічного впливу. Так краще буде "розколоти" при допиту.
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Та яка там тактика??? Шо у цього довбайоба питати??? Як звати його командира? Зя кої він частини? Коли прибув до України? Що він тут робить? І як це їм допоможе??? Це просто тупість з їзнього боку... Все хочуть здаватися типа людяними. Це величезна помилка. З кацапами треба себе поводити жорстоко і безкомпромісно. Захопив і одразу стратив.
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27.02.2022 11:03 Відповісти
Це не жорстоко. Жорстоко - це зламати психологично і фізично. Так, щоб страх паралізовував, а фізичний біль зводив з розуму. Щоб він благав вбити його. А перед смертю зрозумів, що будуть покарані його рідні та близьки.
Ось для цього з нього спочатку витягнути хто він, звідки, де і яки родичи мешкають та іншу інформацію.
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Ти помиляєшся. Його не зламаєш. Він буде плакати, обіцяти більше не вбивати, присягне, що ніколи не воюватиме проти України і т.д. і т.п. А потім, коли ти його обміняєш чи відпустиш, піде знов стріляти в українців. Ти просто не знаєш хто такі кацапи. Твої уявлення про них обмежуються інтернетом - відосіками і фоточками. На, почитай, що пишуть їхні батьки:

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27.02.2022 11:15 Відповісти
Здається, ви взагали прочитали з мого коментаря тільки два перших речення.
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27.02.2022 12:06 Відповісти
Ти писав про те, що окупанта ВБИВАЮТЬ, попередньо зламавши його психологічно. Я ж писав про те, що окупантів залишають в живих, після чого вони у результаті обміну повертаються до лав своїх збройних сил. Перша ситуація вигадана, друга абсолютно реальна. Ось і все.
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28.02.2022 15:54 Відповісти
Ні ! Треба наших вимінювати .
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27.02.2022 11:02 Відповісти
Ага, і тягати його скрізь с собою. Дуже розумно. Ти його ще годвувати може будеш? Чи першу невідкладну допомогу йому надаватимеш?
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Уважно читай : ОБМІНЯТИ ! Чи не чув скільки Українців вони ув'язнили без надії на звільнення ? Якби не це , я б їм сам глотки поперегризав . Я навіть згоден хліб йому купувати поки не обміняють на нашого , якщо в цьому проблема .
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27.02.2022 12:27 Відповісти
Колий ти його будеш обмінювати? Ти уявляєш, що собою являє процес обміну? Під час бою ти цим будеш займатися?
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28.02.2022 15:56 Відповісти
НЕНАВИДЖУ УСІХ КАЦАПСЬКИХ ВБИВЦЬ
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Наші красунчики.Майору пощастило.Живим лишився і не ушкодженим і пообміну поїде додому.От його б бажано на гілляку за ті накази ,які віддавав.
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27.02.2022 10:39 Відповісти
Не жалійте їх! Вони нас не жаліють!
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27.02.2022 10:40 Відповісти
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27.02.2022 10:40 Відповісти
кацапы, забирайте своё говно в ваш зад или вашим баранам скоро будут головы резать круче, чем в Чечне..
украинцы сейчас очень злые - вы разворошили осиное гнездо, придурки
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27.02.2022 10:41 Відповісти
Зараз Україна, по-суті, виконує 80% тієї роботи, задля якої створювався блок NATO.
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27.02.2022 10:41 Відповісти
1000%
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27.02.2022 11:24 Відповісти
Росіяни - друзі .
Москалі - вороги !
Хто ти ?
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27.02.2022 10:42 Відповісти
ти ідіот ?
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27.02.2022 10:47 Відповісти
які вони нам друзі ?
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27.02.2022 10:48 Відповісти
Росіяни не можуть бути друзями апріорі. Як вони дозволили роками вливати собі у голови лайно, яке призвело до того, що при владі у них виродки. Виродки, які роблять, що заманеться. А ці "друзі" мовчки спостерігають.
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27.02.2022 11:00 Відповісти
вот это правильно! ******* их люто! от души! получайте удовольствие и разрядку... нет ничего лучше, чем отпизженный до смерти мертвый вонючий кацап... убивайте! не жалейте ни одного! они пришли с войной и от нее должны подохнуть! война все спишет!
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27.02.2022 10:45 Відповісти
Руки цим підерасам треба ламати, щоб зброю не міг більше взяти в руки.
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27.02.2022 10:56 Відповісти
Тепер люблю лише такі фільми!
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27.02.2022 10:46 Відповісти
***** не давати ніяких сигарет
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27.02.2022 10:46 Відповісти
добрі хлопці, поговорили, заспокоїли, дали останню цигарку
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27.02.2022 10:55 Відповісти
На кол голой жопой!!!! И пусть сидит там до 10 летия победы над рашистскими захватчиками!!!!!!!!!! И всему миру показывать что будет с теми кто захочет пошатнуть украину!!!!!! Беларусы враги!!!!! Кацапы враги!!!!!!!!! Смерть оккупанту!!!!!!!!!!
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Вся Росія - суцільна наволоч товстим шаром.
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27.02.2022 11:02 Відповісти
Офицера в контрразведку передавать нужно, обязательно!
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27.02.2022 11:32 Відповісти
Всіх полонених після перемоги на Майдан - там ми будем вирішувати їх подальшу долю.
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27.02.2022 11:47 Відповісти
Треба примусити щоб ця гнида жрала свої пагони. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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27.02.2022 12:02 Відповісти
Если не признается кто такой и без документов сразу расстреливать как террористов, на парашке войны нет значит Женевская конвенция на этот биомусор не действует.
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27.02.2022 15:50 Відповісти
А чи не принизливо давати ворогу сигарету? Перед пам"яттю невинно закатованих наших людей...ех...
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07.04.2022 11:07 Відповісти
 
 