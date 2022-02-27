"Майор йо#аний": Українські військові зірвали погони з російського окупанта. ВIДЕО

Українські військові зривають погони з російського окупанта, який прийшов на нашу землю.

Відео полоненого опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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