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"Майор йо#аний": Українські військові зірвали погони з російського окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові зривають погони з російського окупанта, який прийшов на нашу землю.
Відео полоненого опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Redback
показати весь коментар27.02.2022 10:41
+24 Lvbnhj
показати весь коментар27.02.2022 10:32
+21 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 10:40
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Ось для цього з нього спочатку витягнути хто він, звідки, де і яки родичи мешкають та іншу інформацію.
украинцы сейчас очень злые - вы разворошили осиное гнездо, придурки
Москалі - вороги !
Хто ти ?