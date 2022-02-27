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Війська РФ ведуть вогонь з території ГЕС у Новій Каховці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розмістили свої "гради" на території ГЕС у Новій Каховці, звідки й ведуть обстріл українських позицій. Війська РФ розуміють, що відповісти їм не зможуть, оскільки є ризик руйнування дамби внаслідок влучання снарядів.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Я как новокаховчанин полностью согласен, но думаю до трибунала не дойдет местные жители повесят его самостоятельно.
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27.02.2022 10:39
+13
А потім вони бліятимуть, що "нє зналі" і "на учєніях"? Оцих би навіть в полон не брати. Втопити там у водосховищі, та суки, рибу потруять
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27.02.2022 10:36
+11
Подлые азиаты .

Лупаните по ГЕС байрактаром точно в цель
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27.02.2022 10:35
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Подлые азиаты .

Лупаните по ГЕС байрактаром точно в цель
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Ага і затопити свої населенні пункти....
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27.02.2022 10:37 Відповісти
Если точно в цель , то от Град будет поврежден , а дамба нет .
ПРОЧНОСТЬ ДАМБЫ РАССЧИТАНА И НА БОМБАРДИРОВКУ, чтобы вы были в курсе
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27.02.2022 10:41 Відповісти
Потерять дамбу или потерять Украину? Что за дичь?
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Все відбудуємо. За репарації та допомогу друзів. Треба мочити ворога скрізь...
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27.02.2022 10:39 Відповісти
Так и я о том же! Зачем такую куйню писать: "Не можем стрелять, т.к. боимся попасть в дамбу"?
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Женевська конвенція забороняє завдавати ударів по таких об'єктах, як дамби, греблі, АЕС, в разі руйнації яких вивільниться неконтрольована сила.
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Вона i касетни бомби забороняє. I що?!
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27.02.2022 11:13 Відповісти
падлы ссыкливые
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Градами лупіть, або осколковими.
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Обращение к освободителям: "России уже нет, но вы держитесь!" - Дмитрий Медведев, никто
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27.02.2022 10:36 Відповісти
Війна, так війна.

По ростову *******, по краснодару ******* вже. (Наразі, тільки по військовим об'єктам)
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27.02.2022 10:36 Відповісти
А потім вони бліятимуть, що "нє зналі" і "на учєніях"? Оцих би навіть в полон не брати. Втопити там у водосховищі, та суки, рибу потруять
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27.02.2022 10:36 Відповісти
Владу Нової Каховки під трибунал після звільнення за сприяння окупації.
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27.02.2022 10:36 Відповісти
Я как новокаховчанин полностью согласен, но думаю до трибунала не дойдет местные жители повесят его самостоятельно.
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27.02.2022 10:39 Відповісти
Тільки-но давайте, щоб пацан сказав-пацан зробив! Щоб до суду воно точно не дійшло! 🇺🇦🤗
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27.02.2022 10:46 Відповісти
на дереві повісити
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Моя двоюродная сестра с семьей живут в Новой Каховке возле кинотеатра Юность (по Первомайской в пятиэтажке, сзади дома школа N10, если не ошибаюсь). Списываюсь с ними. Пишут, что очень много техники нагнали.

Кума сестры работает в больнице на Соколе. Говорит, что много раненных кацапов и многие медсестры/врачи не хотят им оказывать медицинскую помощь……
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27.02.2022 11:17 Відповісти
Также писали, что город сдали «тихо-мирно»=>за что злющие на мэра……
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27.02.2022 11:19 Відповісти
Байрактар, яке хороше слово...
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27.02.2022 10:37 Відповісти
Наче перекладається як "прапороносець"
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27.02.2022 10:49 Відповісти
Да вы чего, типа обязательно нужно из пушек по ГЭС лупить? Что за дикое оправдание? Байрактары где? Да и авиация справится чтобы заткнуть лаптеногих.
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27.02.2022 10:38 Відповісти
Так джавелин дамбу не развалит !
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27.02.2022 10:39 Відповісти
У Великих Копанях помічена ворожа артилерійська техніка, 26 лютого 2022 рік

26 лютого 2022 року неподалік села Великі Копані місцевими жителями зафіксовано розміщення ворожої артилерійської техніки (локація - новий ринок с/г продукції). Очевидці кажуть, що окупанти у якості захисту використовують будинки мирних жителів.

https://www.youtube.com/watch?v=SITxBhaKxpI
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27.02.2022 10:39 Відповісти
Кто-то передайте это украинским военыим.
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27.02.2022 10:42 Відповісти
бросьте на их 2 тонны типо ментовского ,Дёрна " сами суки вылезут как тараканы
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27.02.2022 10:42 Відповісти
Люди не переживайте! Зброя від наших союзників вже надходить в Україну, ця інформація не афішується задля безпеки. Україна переможе! Смерть кацапам!
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Треба руйнувати Кримський міст і знищувати базу у Криму
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Великі Копані это Херсонская область, село южнeе Олешок. Они отуда бьют по Антоновскому мосту, и пригороду Херсона (Антоновка).
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27.02.2022 10:48 Відповісти
Орки воюють в своєму стилі, так невдовзі і цивільними будуть прикриватися.
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27.02.2022 10:54 Відповісти
Послал эту инфу на раисю, сестре с позицией "ненависть не доводить до добра", с подписью "не спереди, а сзади".
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27.02.2022 11:18 Відповісти
NLAW вирішить цю проблему на відмінно, якщо відстань буде достатньою, а якщо ні - то байрактар
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27.02.2022 12:04 Відповісти
как и в лугандонии прикрываются жизнями мирного населения падлы
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27.02.2022 13:31 Відповісти
Яке звернення през.нах!Ви клоуни є , тільки дякуєчи нашим ВОЇНАМ!!!!Чому здали Н.Каховку?Стратегічний об"кт майже не захищенний::аксенов на днях обіцяє воду в Крим.....ви,курви не готувались до оборони а до здачі України????А На палю вас підвісить разом з бєнєю і розмахувати перед захватчиками Каховської ГЕС!!!!А то на фото такі усміхнені і щасливі... ну "херої"*****...
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27.02.2022 22:47 Відповісти
это было известо еще в 2014 году, такая "тактика" совковой орды!!

неужт для таких случаев не создали высокоточных боеприпасов - с поражающими элементами а-ля шрапнель или несколько слабых термобарических бомбочек в одном пакете ???? персонал и легкую технику как раз кошмарить
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25.03.2022 21:56 Відповісти
 
 