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Війська РФ ведуть вогонь з території ГЕС у Новій Каховці. ВIДЕО
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Російські окупанти розмістили свої "гради" на території ГЕС у Новій Каховці, звідки й ведуть обстріл українських позицій. Війська РФ розуміють, що відповісти їм не зможуть, оскільки є ризик руйнування дамби внаслідок влучання снарядів.
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 ДмитрийЮгХерсонКаховка
показати весь коментар27.02.2022 10:39
+13 Yevhen Tarnavskyi
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+11 Sophia-Maria Duglass
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Лупаните по ГЕС байрактаром точно в цель
ПРОЧНОСТЬ ДАМБЫ РАССЧИТАНА И НА БОМБАРДИРОВКУ, чтобы вы были в курсе
По ростову *******, по краснодару ******* вже. (Наразі, тільки по військовим об'єктам)
Кума сестры работает в больнице на Соколе. Говорит, что много раненных кацапов и многие медсестры/врачи не хотят им оказывать медицинскую помощь……
26 лютого 2022 року неподалік села Великі Копані місцевими жителями зафіксовано розміщення ворожої артилерійської техніки (локація - новий ринок с/г продукції). Очевидці кажуть, що окупанти у якості захисту використовують будинки мирних жителів.
https://www.youtube.com/watch?v=SITxBhaKxpI
неужт для таких случаев не создали высокоточных боеприпасов - с поражающими элементами а-ля шрапнель или несколько слабых термобарических бомбочек в одном пакете ???? персонал и легкую технику как раз кошмарить