Війська РФ ведуть вогонь з території ГЕС у Новій Каховці. ВIДЕО

Російські окупанти розмістили свої "гради" на території ГЕС у Новій Каховці, звідки й ведуть обстріл українських позицій. Війська РФ розуміють, що відповісти їм не зможуть, оскільки є ризик руйнування дамби внаслідок влучання снарядів.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.