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На Чернігівщині місцеві жителі зупинили російські танки та не пропускають їх далі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юрбою блокують пересування окупаційної техніки противника.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: На Сумщині прикордонники та нацгвардійці вступили в бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Маскалі - не люди. Завжди це пишу, але якось не змучуюся.
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27.02.2022 10:42
+16
Бий москаля, складайте трупи.
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27.02.2022 10:47
+11
Рускжий танк иди на ***
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27.02.2022 10:52
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Маскалі - не люди. Завжди це пишу, але якось не змучуюся.
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27.02.2022 10:42 Відповісти
а кацапи хто?
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27.02.2022 10:44 Відповісти
Підвид. Голомозі мозоленогі.
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27.02.2022 10:46 Відповісти
Че опять без мангалов?
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Бий москаля, складайте трупи.
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27.02.2022 10:47 Відповісти
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-vzyali-v-polon-kilkokh-okupantiv-video-foto-202202271429432
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27.02.2022 10:48 Відповісти
Яке назад. ,Віддайте ті танки на потреби всу
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27.02.2022 10:51 Відповісти
Там багато лайна
Яке ледь їде....
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Рускжий танк иди на ***
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27.02.2022 10:52 Відповісти
наивные. мож связи нет.
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Где цыгане? Металлолом нынче дорого стоит! Они быстро разберут на металлолом!
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27.02.2022 10:52 Відповісти
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy-ukrainskie-romy-ukrali-u-rossiyskih-okkupantov-tank-novosti-donbassa-11720338.html
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27.02.2022 11:11 Відповісти
Розооружати і в полон! русіш швайне здавайтесь!
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Насіння в кишені насипали?
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27.02.2022 10:54 Відповісти

- Мы, русские, едем на Украинскую землю
- Ми вже тисячу разів попереджали - не «на», а «в»
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Ніколи не думав, що на Чернігівщині є бандерівці. ,
Але з 2014 року розмноження бандерівців в Україні перевищило темпи розмноження китайців.
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Саме більше бандерівців як виявилось у Харкові.
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27.02.2022 11:05 Відповісти
Згоден, і це дуже приємно.
Але я з Франківська - у нас 105% населення бандерівці.
(Пояснюю, якщо Ви, можливо, не в курсі: члени ОУН, переважно мельниківького відламу, але і бандерівського відламу теж, називали себе стоп'ятипроцентовими українцями. Це так, до слова, згадав історію.)
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27.02.2022 11:24 Відповісти
У вас вроде говорят Франек, сколько ездил, ни разу не слышал Франківськ. Кацапов выявлять - самое то
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27.02.2022 11:40 Відповісти
Не вірно, Франківськ - дуже поширене застосування
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27.02.2022 12:10 Відповісти
Не знаю, сколько раз у вас был, между собой - Франек.
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27.02.2022 12:13 Відповісти


"Їх же попереджали, що з вакциною Спутнік в українські міста не пускають."
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Назад пішки, без зброї.
Такі правила війни.
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27.02.2022 10:59 Відповісти
Черниговщина, Киевщина довольно густо покрыта лесами. Есть все условия для засад с Джавелинами чтобы из засад уничтожать танки окупантов и без потерь уходить в леса
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27.02.2022 11:38 Відповісти
Походу русня эти свои танки по вторчерметам шкребла. Это же натуральный металлолом.
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27.02.2022 11:55 Відповісти
треба показувати коктелі та берданки.
казати щоб складали зброю та здавалися,
інакше спалювати
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27.02.2022 11:56 Відповісти
К сведению если кто не знает: в отместку за действия партизан Фёдорова фашисты уничтожили до 7000 жителей Корюковки - практически всех. Это в разы больше Хатыни и прочих. Партизаны не мешали.
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27.02.2022 12:15 Відповісти
 
 