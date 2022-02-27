30 368 27
На Чернігівщині місцеві жителі зупинили російські танки та не пропускають їх далі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юрбою блокують пересування окупаційної техніки противника.
Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 экзорцист
показати весь коментар27.02.2022 10:42
+16 5 копійок
показати весь коментар27.02.2022 10:47
+11 Александр Лихошва
показати весь коментар27.02.2022 10:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Яке ледь їде....
https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy-ukrainskie-romy-ukrali-u-rossiyskih-okkupantov-tank-novosti-donbassa-11720338.html
- Мы, русские, едем на Украинскую землю
- Ми вже тисячу разів попереджали - не «на», а «в»
Але з 2014 року розмноження бандерівців в Україні перевищило темпи розмноження китайців.
Але я з Франківська - у нас 105% населення бандерівці.
(Пояснюю, якщо Ви, можливо, не в курсі: члени ОУН, переважно мельниківького відламу, але і бандерівського відламу теж, називали себе стоп'ятипроцентовими українцями. Це так, до слова, згадав історію.)
"Їх же попереджали, що з вакциною Спутнік в українські міста не пускають."
Такі правила війни.
казати щоб складали зброю та здавалися,
інакше спалювати