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"Ось як вони не б'ють мирне населення": Результати обстрілу Василькова на Київщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли місто Васильків Київської області. Внаслідок чого загорілась нафтобаза та постраждали цивільні об'єкти.
Відео опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+16 Тетяна Тать
показати весь коментар27.02.2022 10:49
+15 экзорцист
показати весь коментар27.02.2022 10:50
+14 Сергей Рейнвей
показати весь коментар27.02.2022 10:50
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Будь ласка, зачекайте...
не от любви к миру конечно, а защищая свои бабки в мировых банках
пусть сравнивают
(которые совсем тугие)
чтобы различали
а тут фашисты бандеровцы
а тут
рассеюшка освободитель
а тут все по тактике кремлефюрера
грозный, алеппо