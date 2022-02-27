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"Ось як вони не б'ють мирне населення": Результати обстрілу Василькова на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли місто Васильків Київської області. Внаслідок чого загорілась нафтобаза та постраждали цивільні об'єкти.

Відео опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Ворог завдав удар ракетами по Василькову. Горить нафтобаза

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Путю чекає леді Гаага.
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27.02.2022 10:49
+15
Маскалі - не люди. Передай істину далі.
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27.02.2022 10:50
+14
Звери, быдло, ********!!
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27.02.2022 10:50
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Путю чекає леді Гаага.
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27.02.2022 10:49 Відповісти
Хай спочатку доживе.
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27.02.2022 10:50 Відповісти
Я думаю его свои траванут
не от любви к миру конечно, а защищая свои бабки в мировых банках
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Звери, быдло, ********!!
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27.02.2022 10:50 Відповісти
Лаптеногі, людиноподібні, маскалопітеки, гандони... Але можна одним словом - маскалі!
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27.02.2022 10:51 Відповісти
москалі це надто лагідно. кацапи -ось хто вони
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27.02.2022 11:04 Відповісти
Маскалі - не люди. Передай істину далі.
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27.02.2022 10:50 Відповісти
Лишнехромосомный деревянный солдатик, иди вслед за раССейским военным кораблём.
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27.02.2022 10:51 Відповісти
"Вони реально *******? Їхати ВНОЧІ на Троєщину"
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27.02.2022 11:12 Відповісти
"В Ірпені вуличні бої, колона з 20 БТР та танків знайшли вихід, вийшли на непідірваниц жд міст.Прямують на святошино, передавайте швидше!!!!!!!!"
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Телефонував родичам в Васильків, кажуть відбили у тварюк.
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27.02.2022 10:53 Відповісти
За Васильківську Нафтобазу у Крячках - плєшивий карлік, ти здохнеш з якимось предметом попередньо засунутим тобі в жопу. Ось побачиш!!!
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27.02.2022 10:55 Відповісти
За кожин такий вчинок від України находят в рашку БАНДЕРолькі у целофані.
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27.02.2022 10:59 Відповісти
показывайте это ватанам с луганска и донецка
пусть сравнивают
(которые совсем тугие)
чтобы различали
а тут фашисты бандеровцы
а тут
рассеюшка освободитель
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27.02.2022 11:12 Відповісти
сравнивают с своим "разбомбленный хунтой" донецк

а тут все по тактике кремлефюрера
грозный, алеппо
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27.02.2022 11:14 Відповісти
Rebjata prosba k vam. Porshu vas, Najdite 2-x deputatov tvarej po imeni Ilja Kiva i Sharij pomoemu i pozhajlusta, ne nado maratsa. Tolko posadte ix oboix na odnu shishku i snimite na video.
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27.02.2022 11:20 Відповісти
Це розбомбили наш інтернат. Слава богу, дітей там не було. Іуди, горіти Вам в пеклі, наші захисники його вам зроблять)))
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27.02.2022 11:21 Відповісти
кацапню в полон не брать!
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27.02.2022 11:47 Відповісти
Я там був піджаком (студентом воєнки). Зараз в діаспорі, все відбудуємо!
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28.02.2022 20:48 Відповісти
 
 