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В Бучі війська РФ обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти в Бучі обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям.

Про це повідомляє Телерадіостудія МО України Бриз, передає Цензор.НЕТ.

"В Бучі окупант вступив в бій з пам'ятником афганцям". - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Бучі бої. Ідуть обстріли. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки, - Безугла. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Ну пожалуй это единственнео, что они могут: воевать с памятниками)
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27.02.2022 10:51
+36
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27.02.2022 10:55
+34
⚡️Только что.Артиллерийский удар. Гостомель, аэродром.
Уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины и личный состав РФ.
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27.02.2022 10:54
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Ну пожалуй это единственнео, что они могут: воевать с памятниками)
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27.02.2022 10:51 Відповісти
"В Ірпені вуличні бої, колона з 20 БТР та танків знайшли вихід, вийшли на непідірваниц жд міст.Прямують на святошино, передавайте швидше!!!!!!!!"
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27.02.2022 10:51 Відповісти
як завжди воюють з мертвими і могилами
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27.02.2022 10:52 Відповісти
боже яке воно кончене
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Тупішої армії я не бачила. Орки
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Кацапське дурне дурко мля...
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27.02.2022 10:52 Відповісти
А возьми этого ****** в плен, так сразу слёзы, нас обманули, мы за мир
ублюдки
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27.02.2022 10:53 Відповісти
Мразь нашла себе противника по силам
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27.02.2022 10:54 Відповісти
⚡️Только что.Артиллерийский удар. Гостомель, аэродром.
Уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины и личный состав РФ.
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27.02.2022 10:54 Відповісти
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27.02.2022 10:55 Відповісти
к тебе огромная просьба - давай постоянно эти хорошие новости...
дай ссылку\если можно...\ - пусть все читают...
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27.02.2022 11:02 Відповісти
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Ну і слава Богу...
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27.02.2022 10:58 Відповісти
У России настолько всё плохо, что делегация на переговоры прибыла до того, как переговоры были согласованы 😅😅😅
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Спешат....
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27.02.2022 11:15 Відповісти
если они готовы капитулировать - есть о чем поговорить. крым, севастополь, их флот лыныры-дыныры, ну и всех остальных придурков, которые еще не сдались.
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27.02.2022 11:53 Відповісти
Писець... Тупо при пересуванні обстрілюють цивільну місцевість, бо там їх не зустрічать квітами...
Денаціфікатори херові...
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27.02.2022 10:56 Відповісти
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к белорусам:

- Белорусы, пора - выходите на улицы! Жыве Беларусь!

Под санкциями и с войной старых маразматиков из Москвы и Минска у вас нет будущего. Если мобилизуют - нет и настоящего. Сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой.

Мы не хотим стрелять в вас. Но если придется - то придется, и выбора у нас уже не останется. Пожалуйста, не лишайте нас выбора. А себя - жизни.

Отбросим русских и вас освободим. Совсем. Но без вас никак, нам нужна реальная поддержка. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/27/456582/
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Добавлю, не дайте превратить вся свою страну, всех своих мужчин в штрафбат отряд, за которым стоят пулемётчики!!!
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Вони злякались памʼятника
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27.02.2022 10:57 Відповісти
‼️ Частину техніки і групи росіян, які прорвалися у Харків, уже ліквідовано - влада просить людей повідомляти про місце знаходження решти
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Мы памятники афганцам не сносили, но вы росфашисты потеряли человеческий облик.
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Вусатому таргану мотузку вже треба шукати, а воно все про ЯО бекає...
⚡️Белоруссия обратится к России с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве - Лукашенко
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27.02.2022 10:58 Відповісти
Это была славная победа освободительной армии Рашистов над "нацискими" ордами Киева!
Наверное ещё и кальсоны намочил.
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27.02.2022 11:00 Відповісти
Навіть загиблі в Афгані борються за Україну.
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27.02.2022 11:00 Відповісти
Вот он- бандерамобиль!
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27.02.2022 11:01 Відповісти
Они даже памятник не смогли уничтожить
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27.02.2022 11:01 Відповісти
Блін , мої друзі воєвали в Афгані , я в той час служив окупантом в Словатчині .
А усім росіянам - афганцям - бачити - і памятник - і розрушення ...
З ким ви будете зараз ?
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27.02.2022 11:02 Відповісти
більшість т.зв. "афганців" завжди були совками.
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27.02.2022 11:03 Відповісти
Ето те которые как только попадут в плен сразу запевают песню что не знают куда едут и для чего они в Украине оказались или их заставили?
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27.02.2022 11:04 Відповісти
оккупанты расстреляли памятник оккупантам... или воевавшие в Афганистане не выполняли преступный приказ и не убивали мирное население? участники военных действий в Афганистане такие же военные преступники, как и сегодняшние расийские оккупанты!
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Пам*ятник у вигляді БТР виявився кам*яним й підбиватися категорично відмовився....))
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Окупанти обстріляли пам'ятник окупантам
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27.02.2022 11:07 Відповісти
безмозглые ублюдки
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Епать они конченые. Это ж как нужно усраться от страха, чтобы херачить в памятник.
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27.02.2022 11:10 Відповісти
от страха. Они уже боятся украинцев. Прогулки не получилось.
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27.02.2022 11:14 Відповісти
Da prosta ruskije uzhe da tavo zashuganije , chto budet abstrelivatj i maketi bronikov s faneri
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27.02.2022 11:14 Відповісти
Я бы не очень гордился тем что когда-то был оккупантом Афганистана, в протвном случае тогда русня на данный момен получаются = асвабадители как и в Афганистане.
Вы или трусы снимайте или автомат в руки берите - определитесь.
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27.02.2022 11:15 Відповісти
часто их ставят как просто память о погибших
а так да, хотелки ссср выполняли

у нас в школе трудовик был с войны
я бы не сказал что он совсем здоров психикой
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27.02.2022 11:17 Відповісти
для этого существуют кладбища мил человек - а та это глорификация оккупантам
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27.02.2022 11:19 Відповісти
Речь не о людях, речь о смысле, короче гордится там нечем.
Гордится тем - как мы там в Афгане душманов херачили - ну извините.
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27.02.2022 11:23 Відповісти
ну по тв у них в раше такое есть
у нас тут вроде особо такого нет
монумент какой то стоит скромный
погибшим
никаких бровад я там не слышал

но рашка говняшка уже и по сирии же снимает фильмы

херой пелот, который лично убил 100500 штабол игил
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27.02.2022 11:29 Відповісти
это они так до киева идут
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27.02.2022 11:15 Відповісти
О, прецедент почему в Риге надо снести хероф памятник асвободителям.
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27.02.2022 11:18 Відповісти
на ремонт отправить
и где то рядом с кладбищами оставить
не разрушили типа, скромно стоит

помню тот вой ваты в 2007 или когда это было
в эстонии
это посто треш
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27.02.2022 11:30 Відповісти
Вот, вот, но памятники погибшим должны находится на клатбище. Ну так просто должно быть.
К примеру наш (погибшим в борьбе за независимость 1918-1920) даже сейчас данный комплекс не в центре Риги.
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27.02.2022 11:41 Відповісти
рашисти одним словом --

ЗСУ стирай з лиця землі цю мразь

щоб тут ні одним рашистом не воняло
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27.02.2022 11:24 Відповісти
Їдуть та думають,як вони добре відпрацювали...Тож Українці засідку влаштували небезпечну.Але ми файні вояки,як ми по ним дали.)))
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Только отстрел.Пленных не брать
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27.02.2022 11:48 Відповісти
Очень хороший показатель ДЕМОРАЛИЗОВАННОСТИ! Они чувствуют угрозу ОТТОВСЮДУ и шмаляют трясущимися руками!
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27.02.2022 11:55 Відповісти
для русских свиней нет вообще ничего святого. уроды, орда, орки.
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27.02.2022 12:04 Відповісти
"Які вони кончені"!
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27.02.2022 12:18 Відповісти
 
 