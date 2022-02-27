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В Бучі війська РФ обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям. ВIДЕО
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Російські окупанти в Бучі обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям.
Про це повідомляє Телерадіостудія МО України Бриз, передає Цензор.НЕТ.
"В Бучі окупант вступив в бій з пам'ятником афганцям". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+45 Виталий Харитонов f2132970
показати весь коментар27.02.2022 10:51
+36 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 10:55
+34 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 10:54
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Будь ласка, зачекайте...
ублюдки
Уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины и личный состав РФ.
дай ссылку\если можно...\ - пусть все читают...
Денаціфікатори херові...
- Белорусы, пора - выходите на улицы! Жыве Беларусь!
Под санкциями и с войной старых маразматиков из Москвы и Минска у вас нет будущего. Если мобилизуют - нет и настоящего. Сносите Лукашенко, пока он не отправил вас на убой.
Мы не хотим стрелять в вас. Но если придется - то придется, и выбора у нас уже не останется. Пожалуйста, не лишайте нас выбора. А себя - жизни.
Отбросим русских и вас освободим. Совсем. Но без вас никак, нам нужна реальная поддержка. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/27/456582/
⚡️Белоруссия обратится к России с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве - Лукашенко
Наверное ещё и кальсоны намочил.
А усім росіянам - афганцям - бачити - і памятник - і розрушення ...
З ким ви будете зараз ?
Вы или трусы снимайте или автомат в руки берите - определитесь.
а так да, хотелки ссср выполняли
у нас в школе трудовик был с войны
я бы не сказал что он совсем здоров психикой
Гордится тем - как мы там в Афгане душманов херачили - ну извините.
у нас тут вроде особо такого нет
монумент какой то стоит скромный
погибшим
никаких бровад я там не слышал
но рашка говняшка уже и по сирии же снимает фильмы
херой пелот, который лично убил 100500 штабол игил
и где то рядом с кладбищами оставить
не разрушили типа, скромно стоит
помню тот вой ваты в 2007 или когда это было
в эстонии
это посто треш
К примеру наш (погибшим в борьбе за независимость 1918-1920) даже сейчас данный комплекс не в центре Риги.
ЗСУ стирай з лиця землі цю мразь
щоб тут ні одним рашистом не воняло