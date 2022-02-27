В Бучі війська РФ обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям. ВIДЕО

Російські окупанти в Бучі обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям.

Про це повідомляє Телерадіостудія МО України Бриз, передає Цензор.НЕТ.

"В Бучі окупант вступив в бій з пам'ятником афганцям". - йдеться в повідомленні.

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