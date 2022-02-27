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ЗСУ знищили військову техніку російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська зазнають втрат на території України. Вони втрачають як військову техніку, так і військових.
Відео опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+31 atv1204 atv
показати весь коментар27.02.2022 11:14
+25 Наталия П
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+21 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.02.2022 11:18
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https://youtu.be/1esdxfOWFaY
хоть 1 рашист с шевронами своей страны есть у них в армии
а че у них красные повязки?
они че дежурные?
они буквы Z и V на всю технику поставили
теперь отмазки "это с дебальцево записи
это с сирии
это с илловайска"
не пройдут
эта буква везде вылазиет
где столько еще собрать)
то уже наносить не будут
хотя их тигры сразу контрастируют
уж очень их сразу узнать можно
а то пели песли про шахтеров донбасса
а там т80 т64
что танки в ссср еще были и на скадах украинских они тоже были
только рашенские модернезированые и можно (но не всегда, сложно фото найти еще надо)
он вообще без бошки
сейчас везде инет
все записывается
в 14м были просто фотки
а тут прям видео
все есть в инете мгновенно
но осторожнее
телеге я бы не доверял
важные вещи там не пишите
в 9-00