Ми доведемо у справедливому суді, що Путін - головний військовий злочинець 21 століття. Скажемо вам це в Гаазі в очі, - Венедіктова. ВIДЕО

Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Про це у своєму зверненні до росіян зазначила генпрокурор Ірина Венедиктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну - ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає", - зазначає Венедіктова.

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Вона нагадує, що вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми у Києві. Загинули батьки та одна з дочок, яка навчалася у 4 класі. На Херсонщині війська РФ обстріляли швидку допомогу з пораненими - водій та пацієнт згоріли. Російські ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки.

Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Війська агресора завдали сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були направлені на дитячі садки та школи, лікарні, де перебували найменші українці.

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"Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: - нафтобаза у Василькові; - газопровід у Харкові; - сховище ядерних відходів у Києві", - зауважила генпрокурор.

Всі ці об'єкти були законними військовими цілями з погляду міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах насамперед страждає цивільне населення.

Розплачуватимуться за це нинішні та майбутні покоління росіян, впевнена Венедіктова.

"Ви при всіх потугах вашої пропаганди, яка заливає вам мізки і серця, не представите мене - яка до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедіктова, радикалкою. А націоналісти – ми всі. Націоналісти – українці від Керчі, Донецька та до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти – це ті, хто любить свою батьківщину", - говорить вона.

"І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не кликали. І нічого не зробили такого, щоби прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається та міцніє. І ми переможемо! Ви не маєте шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда. Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця та головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо вам це в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.

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