Ми доведемо у справедливому суді, що Путін - головний військовий злочинець 21 століття. Скажемо вам це в Гаазі в очі, - Венедіктова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.
Про це у своєму зверненні до росіян зазначила генпрокурор Ірина Венедиктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну - ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає", - зазначає Венедіктова.
Вона нагадує, що вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми у Києві. Загинули батьки та одна з дочок, яка навчалася у 4 класі. На Херсонщині війська РФ обстріляли швидку допомогу з пораненими - водій та пацієнт згоріли. Російські ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки.
Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.
Війська агресора завдали сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були направлені на дитячі садки та школи, лікарні, де перебували найменші українці.
"Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: - нафтобаза у Василькові; - газопровід у Харкові; - сховище ядерних відходів у Києві", - зауважила генпрокурор.
Всі ці об'єкти були законними військовими цілями з погляду міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах насамперед страждає цивільне населення.
Розплачуватимуться за це нинішні та майбутні покоління росіян, впевнена Венедіктова.
"Ви при всіх потугах вашої пропаганди, яка заливає вам мізки і серця, не представите мене - яка до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедіктова, радикалкою. А націоналісти – ми всі. Націоналісти – українці від Керчі, Донецька та до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти – це ті, хто любить свою батьківщину", - говорить вона.
"І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не кликали. І нічого не зробили такого, щоби прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається та міцніє. І ми переможемо! Ви не маєте шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда. Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця та головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо вам це в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Саме зараз почнеться найважче. Ворог переживе шок від провалу "блискавичної" операції, і перейде до тотальної війни - із поступовим проповзанням вперед ціною будь-яких втрат і знищенням всього перед собою. І на цю війну він кине всі ресурси, які ще лишились у Імперії.
На щастя, ці ресурси геть не безмежні. Ворог це розуміє, отож поспішатиме наскільки зможе. Час наразі працює на нас, відлік пішов. Але це також розуміємо не лише ми, а і ворог.
Головне зараз - від радощів першої перемоги не впасти у невиправдану ейфорію, і не почати з години на годину чекати полегшеня. Навпаки - саме тому, що ми перемагаємо, нас чекають дуже важкі дні, значно важчі за сьогоднішній.
Полегшення прийде, але аж ніяк не за кілька діб. Наразі слід готуватись до масштабного штурму столиці вже не силами ДРГ чи навіть десантників, а головними силами, які лише стягуються поволі зі Сходу, через Сумщину та Чернігівщину, які ще тільки заходять із Білорусі, і які тягнуть із собою важку арту та інші "останні аргументи". Оскільки прорватись до Києва ми їм швидше за все не дамо, припускаю, що їм вдасться на якийсь час взяти місто в кільце, і нам доведеться витримати облогу. В цьому немає нічого неможливого, але на це слід налаштуватися та морально приготуватися. - Євген Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
?Часи міняються ...
Зобачим ...
только бы знать где эта крыса засела
не вылазиет же
и всех его подлиз в гаагу за ним
(пропагандистов в первую очередь)
Заммэра Днепр Михаил Лысенко отметил, что сейчас в днепровские морги привозят трупы российских оккупантов. Об этом нашу местную власть попросили представители других областей. В частности, Херсонской и Харьковской, где сейчас происходят ожесточенные бои против оккупантов и их морги видимо забиты этим.... этим.
потом будете валить партийных врагов
сейчас не время