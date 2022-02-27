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армія РФ (13489) війна (56511) Гаага (254) Гаазький трибунал (156) Путін (21440) Венедіктова (756)

Ми доведемо у справедливому суді, що Путін - головний військовий злочинець 21 століття. Скажемо вам це в Гаазі в очі, - Венедіктова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Про це у своєму зверненні до росіян зазначила генпрокурор Ірина Венедиктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну - ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає", - зазначає Венедіктова.

Вона нагадує, що вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми у Києві. Загинули батьки та одна з дочок, яка навчалася у 4 класі. На Херсонщині війська РФ обстріляли швидку допомогу з пораненими - водій та пацієнт згоріли. Російські ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки.

Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Війська агресора завдали сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були направлені на дитячі садки та школи, лікарні, де перебували найменші українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо право розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні, - Прокурор Міжнародного суду в Гаазі

"Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: - нафтобаза у Василькові; - газопровід у Харкові; - сховище ядерних відходів у Києві", - зауважила генпрокурор.

Всі ці об'єкти були законними військовими цілями з погляду міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах насамперед страждає цивільне населення.

Розплачуватимуться за це нинішні та майбутні покоління росіян, впевнена Венедіктова.

"Ви при всіх потугах вашої пропаганди, яка заливає вам мізки і серця, не представите мене - яка до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедіктова, радикалкою. А націоналісти – ми всі. Націоналісти – українці від Керчі, Донецька та до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти – це ті, хто любить свою батьківщину", - говорить вона.

"І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не кликали. І нічого не зробили такого, щоби прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається та міцніє. І ми переможемо! Ви не маєте шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда. Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця та головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо вам це в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Ворог ще зовсім не визнав своєї поразки. Він лише переходить до "плану Б". А далі має і "план В", і ще пару-трійку варіантів. Своїм опором ми до нестями озлобили потвору, яка і без того патологічно нас ненавиділа. І поставили під питання непереможність РФ, на уявленні про яку базується вся політика Кремля. Тепер для Пуйла дотиснути та знищити нас - не примха, а питання виживання режиму, а отже - і його особистого виживання.

Саме зараз почнеться найважче. Ворог переживе шок від провалу "блискавичної" операції, і перейде до тотальної війни - із поступовим проповзанням вперед ціною будь-яких втрат і знищенням всього перед собою. І на цю війну він кине всі ресурси, які ще лишились у Імперії.

На щастя, ці ресурси геть не безмежні. Ворог це розуміє, отож поспішатиме наскільки зможе. Час наразі працює на нас, відлік пішов. Але це також розуміємо не лише ми, а і ворог.

Головне зараз - від радощів першої перемоги не впасти у невиправдану ейфорію, і не почати з години на годину чекати полегшеня. Навпаки - саме тому, що ми перемагаємо, нас чекають дуже важкі дні, значно важчі за сьогоднішній.

Полегшення прийде, але аж ніяк не за кілька діб. Наразі слід готуватись до масштабного штурму столиці вже не силами ДРГ чи навіть десантників, а головними силами, які лише стягуються поволі зі Сходу, через Сумщину та Чернігівщину, які ще тільки заходять із Білорусі, і які тягнуть із собою важку арту та інші "останні аргументи". Оскільки прорватись до Києва ми їм швидше за все не дамо, припускаю, що їм вдасться на якийсь час взяти місто в кільце, і нам доведеться витримати облогу. В цьому немає нічого неможливого, але на це слід налаштуватися та морально приготуватися. - Євген Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
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27.02.2022 11:06
+5
ПОТРІБНО ВЖЕ ОГОЛОСИТИ ***...А-ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ
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27.02.2022 11:06
+5
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27.02.2022 11:07
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Карлика в яму и чтобы любой желающий мог в него пописать или сходить по большой нужде
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Ворог ще зовсім не визнав своєї поразки. Він лише переходить до "плану Б". А далі має і "план В", і ще пару-трійку варіантів. Своїм опором ми до нестями озлобили потвору, яка і без того патологічно нас ненавиділа. І поставили під питання непереможність РФ, на уявленні про яку базується вся політика Кремля. Тепер для Пуйла дотиснути та знищити нас - не примха, а питання виживання режиму, а отже - і його особистого виживання.

Саме зараз почнеться найважче. Ворог переживе шок від провалу "блискавичної" операції, і перейде до тотальної війни - із поступовим проповзанням вперед ціною будь-яких втрат і знищенням всього перед собою. І на цю війну він кине всі ресурси, які ще лишились у Імперії.

На щастя, ці ресурси геть не безмежні. Ворог це розуміє, отож поспішатиме наскільки зможе. Час наразі працює на нас, відлік пішов. Але це також розуміємо не лише ми, а і ворог.

Головне зараз - від радощів першої перемоги не впасти у невиправдану ейфорію, і не почати з години на годину чекати полегшеня. Навпаки - саме тому, що ми перемагаємо, нас чекають дуже важкі дні, значно важчі за сьогоднішній.

Полегшення прийде, але аж ніяк не за кілька діб. Наразі слід готуватись до масштабного штурму столиці вже не силами ДРГ чи навіть десантників, а головними силами, які лише стягуються поволі зі Сходу, через Сумщину та Чернігівщину, які ще тільки заходять із Білорусі, і які тягнуть із собою важку арту та інші "останні аргументи". Оскільки прорватись до Києва ми їм швидше за все не дамо, припускаю, що їм вдасться на якийсь час взяти місто в кільце, і нам доведеться витримати облогу. В цьому немає нічого неможливого, але на це слід налаштуватися та морально приготуватися. - Євген Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
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27.02.2022 11:06 Відповісти
З кожним днем *********** буде важче і важче вести цю війну, ми згуртовані, воно тримається на брехні. Але трупи його солдатів не брешуть.
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27.02.2022 11:18 Відповісти
так, це факт. молоденькі ці...їх горобчики, погано озброєні, дезорієнтовані, ті, що вважають що вони на навчаннях- м'ясо для розпалювання ворожнечі. те як би мовити "назад шляху немає"- щоб всі так вважали. і це частина плану. назад шляху вже немає...
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27.02.2022 11:26 Відповісти
ПОТРІБНО ВЖЕ ОГОЛОСИТИ ***...А-ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Дура?
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27.02.2022 11:06 Відповісти
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27.02.2022 11:07 Відповісти
О ...Венедіктовій ставити + ?
?Часи міняються ...
Зобачим ...
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27.02.2022 11:11 Відповісти
лучше бы не видосики снимала, а купила бы пару джевелинов или стингеров...
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27.02.2022 11:14 Відповісти
..что бы завалить дело - нужно его возглавить.. заявления от таких персонажей могут свести к обратному результату.. Венедиктову в топку.. Аминь
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27.02.2022 11:20 Відповісти
Обращаться может и нужно к россиянам, но бесполезно, так как большинство там зомби. Пропаганда 8 лет промывала мозги. А те...немногие, кто все понимает они ничего не сделают, даже если все выйдут ничего не изменится. На россии власть ложила на мнение народа. Единственный вариант, только революция, как сказал Ходарковский, но для этого не хватит у них смелости.
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27.02.2022 11:21 Відповісти
тогда пусть нато делают спецоперацию резкую
только бы знать где эта крыса засела
не вылазиет же
и всех его подлиз в гаагу за ним
(пропагандистов в первую очередь)
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27.02.2022 11:26 Відповісти
///
Заммэра Днепр Михаил Лысенко отметил, что сейчас в днепровские морги привозят трупы российских оккупантов. Об этом нашу местную власть попросили представители других областей. В частности, Херсонской и Харьковской, где сейчас происходят ожесточенные бои против оккупантов и их морги видимо забиты этим.... этим.
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27.02.2022 11:24 Відповісти
вот теперь заниматься пора нужным делом
потом будете валить партийных врагов
сейчас не время
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27.02.2022 11:25 Відповісти
Так Бенедіктівна ! Це краще ніж доказівати вій краіні що злочинці у нас учасники АТО та волонтери !
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Дааа..... Все любители русского мира в Украине получили прививку на столетие !!!
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27.02.2022 11:27 Відповісти
всій країні....
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Да Венедиктова, ты уже это сказала всем нашим коррупционерам, ты уже разобралась со всеми, кто привёл к ослаблению страны в военном плане и теперь тебя понесло дальше. Может хорош уже воздух гонять?
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27.02.2022 11:31 Відповісти
"если вы не прекратите эту войну" - в смысле? А если прекратят - то шо? Наградить? Она понимает, что бред несёт?
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27.02.2022 12:10 Відповісти
молодец УКРАИНКА!жечь этих тварей напалмом!СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Ну че то , на четвёртый день проснулась
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28.02.2022 05:51 Відповісти
 
 