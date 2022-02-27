УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5052 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
40 095 92
армія РФ (13489) війна (56511) мародерство (313) Сумська область (2206)

Війська РФ грабують магазин в Тростянці на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В місті Тростянець на Сумщині російські військові грабують магазини.

Відео було опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+40
Воюватимуть проти Росії: чеченці виступила із заявою на підтримку України.
показати весь коментар
27.02.2022 11:06
+35
Генетичні виродки...
показати весь коментар
27.02.2022 11:07
+30
Бои за Харьков. Оккупанты обезврежены. Просят мам забрать их домой, но в живых мало осталось
показати весь коментар
27.02.2022 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воюватимуть проти Росії: чеченці виступила із заявою на підтримку України.
показати весь коментар
27.02.2022 11:06 Відповісти
заберут
когда в пакеты аккурато сложат
показати весь коментар
27.02.2022 11:47 Відповісти
Які на фіг "чеченці"? У себе вдома нехай розбираються з Кадировим і його тейпом беной який поставив раком всю Ічкерію. Якісь маргінали зрадили свій народ і тепер хочуть зрадити мій? А в випадку нашої перемоги вимагати для себе "виняткового статусу" в Україні? На фуй!
показати весь коментар
27.02.2022 11:15 Відповісти
після того як вбили їх генерала кадирівці не поспішають лізти у бій
показати весь коментар
27.02.2022 11:24 Відповісти
Без "тейпованого" вожака ніяк. Кадиров їм надішле іншого...
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
А ти не подумав що рано чи пізно вони це зроблять? І допомагать їм будемо ми Ти не забув що Кубань і Ставропілля повертать треба буде А вони межують з Чечнею! І нам потрібні однодумці на Кавказі
показати весь коментар
27.02.2022 11:33 Відповісти
Нічого я не збираюсь повертати. Повоєнні кордони зафіксовані. Населення Кубані та Ставропілля прокацаплене і ніякої цінності для України не має взагалі. Всі хто відчував себе українцями вже давним давно звідьтіля виїхали... Чеченці завжди примазуються до сильнішого і знущаються над слабшим. В них немає благородства і шляхетності. Це генетичні шакали. Якщо чеченець назвав тебе "братом" то він вже однією лапою в твоїй кишені а другою притис ножа до печінки. Таких "союзничків" нам не потрібно. Хочуть воювати з руснею? То хай воюють у себе за свою незалежність. Насправді це такі ж мародери як і кацапи...
показати весь коментар
27.02.2022 11:57 Відповісти
Ти зовсім дурний, чи прикидаєшся?
показати весь коментар
27.02.2022 16:32 Відповісти
Боря, я забув більше ніж ти будь коли в житті знав...
показати весь коментар
27.02.2022 17:07 Відповісти
Ясно,не прикидаєшся. Забув,ти навіть і те,шо ніколи не знав. На дивані лежачи башку одлежав.
показати весь коментар
27.02.2022 18:46 Відповісти
в дечому він прав.... є такая у них жилка...
показати весь коментар
27.02.2022 18:32 Відповісти
Пусть Чечню отвоевывают, независимость
показати весь коментар
27.02.2022 11:25 Відповісти
Генетичні виродки...
показати весь коментар
27.02.2022 11:07 Відповісти
Генетические мародеры
показати весь коментар
27.02.2022 11:14 Відповісти
жрать сильно хотят. снабжение отсутствует полностью, он же Киев за 4 часа взять собирались и 25-го домой.
показати весь коментар
27.02.2022 11:25 Відповісти
По Ніжинському району (по селах) розповзлися - шукають їжу і пальне Наш "байрактар" гарно спрацював - вирішив три завдання:
1) пошкодив залізничну станцію
2) знищив ешелон з пальним
3) спалив купу автоцистерн які стояли під закачкою пального
В результаті кацапи стоять на території Сумської та Чернігівської областей - наступ паралізований! Трохи пробують пертися на Чернігів з півночі - але слабенько Гупає зараз кілометрів за двадцять
показати весь коментар
27.02.2022 11:45 Відповісти
Бидло є бидло.
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Зразу видно що росіяни. Типові орки.
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Рассеяне єто и есть орки...
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
Зверніть увагу, ніхто з них не поліз в холодильник за напоями. А все через те, що не вміють його відкрити. Розумовий рівень амеби.
показати весь коментар
27.02.2022 15:15 Відповісти
ахахахах...варвари ******...
що по менталітету, що по повадкам, що по амуніції...
У вас немає шансів, свинособаки!
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Ну так асвабадітєлі же!
Звільняють магазини від товарів, мразі!
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Беріть мішки для сміття - вам вони ************, у нас самообслуговування...))
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
Кацапські вбивці покидьки та мародери.Здохнете всі до одного в Україні.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
Вот для чего они в Украину лезут. Нужно было минировать и травить. А лучше перед уходом раздать местным людям.
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти


Минуточку внимания, извините за опоздание, спасибо за понимание!
Дамы и гопода! Перед вами как всегда!
Специально и феноменально, эксклюзивно-скандально,
Нет соло из Осло, не дуэт от Моссовета,
Не трио из Рио, не квартет и не квинтет,
И не сикстет, тоже нет,
А просто столичные бродячие куплетисты исполнят свои куплеты,
Во время шоу просьба вести себя хорошо,
Дамы и господа, сохраняйте вашу бижутерию!

Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами с грустными глазами.

А кому-то песни петь, а кому-то слушать,
Гражданин, товарищ, барин, слышишь, дай нам на покушать.
Не ходите мимо нас, господа приличные,
Мы же тоже жрать хотим и нам нужны наличные.
дядя коммерсант, постой, сжалься над сироткой,
Покати копейкой медной, нам на хлеб и водку.
Если денег не даёшь, так хоть цыгаркой угости,
эх, подайте, Христа ради, Господи, спаси-прости.

Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами
С грустными глазами...
Дети Москвы, Дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Дети Москвы, дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.

Между небом и землёй поросёнок рылся
И нечаянно хвостом к небу прицепился,
Граждане прохожие, кидайте свои рублички,
А мы на эти рублички пойдём и купим бублички.
Купим себе бублички, булочки да калачи,
Дяденька, не тронь бродягу, палочкой не колоти.
Не гони нас с улицы, мы ж тут обездомились,
Жаль нет паспорта у нас, а то бы познакомились.

Между небом и землёй стоит под облаками
Город каменный большой белокаменный
Там асфальт давно метут босыми ногами
С грустными глазами...
Дети Москвы, Дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.
Дети Москвы, дети Москвы.
И наша боль - жить такой судьбой.

Не родили бы меня на свет мать моя с отцом,
Разве стал бы я тогда беспризорным сорванцом?
Не пошёл бы воровать я по карманам медяки..
И Не стал бы получать я от прохожих тумаки ..
Я б не стал курить и пить, да по улицам просить,
Я бы в школу записался, чтобы грамоту учить,
Выучил бы грамоту я, да науки всякие
И забыл бы навсегда про деньки босяцкие.
http://teksti-pesenok.ru/17/Serega/tekst-pesni-Deti
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
Водку ищут.
показати весь коментар
27.02.2022 11:10 Відповісти
Хай перед смертю спробують наших добрих Українськи харчів. А далі у пекло.
показати весь коментар
27.02.2022 11:10 Відповісти
Мерзота без роду і племені, просто живий, поки що, щит ***********.
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Будні русскага міра.
Нагадую: маскалі - не люди!
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Дика орда росіі здатна тільки вбивати , грабувати і кричати про свою
велич !

Мерзотники рашинські , ви приїхали до пекла і живими звідси ви не вийдете 😠
показати весь коментар
27.02.2022 11:11 Відповісти
Використовують чорні пакети не за призначенням
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
Голодранці.
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
*****. піздець. яке ганьбище... руцкій воїн . 2 армія в світі .. Унітазники *****
показати весь коментар
27.02.2022 11:13 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 11:13 Відповісти
дедушка асвабадителя
показати весь коментар
27.02.2022 11:26 Відповісти
Чему удивляться - Клим Чугункин. Это на генном уровне...
показати весь коментар
27.02.2022 11:37 Відповісти
Рашу надо развалить!!!
показати весь коментар
27.02.2022 11:14 Відповісти
ВСЯ ИСТОРИЯ КАЦАПСКОЙ ОРДЫ - жто грабежи и мародёрство
Даже историю Киевской Руси себе приписали !!

СЛАВА НАЦІЇ !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
показати весь коментар
27.02.2022 11:16 Відповісти
Один кинув зброю біля каси, щоб не заважала...)) Досвічені вояки, нема чого казати....)))
показати весь коментар
27.02.2022 11:14 Відповісти
Нехай краще грабують в витрачають час, ніж виконують бойові завдання. А в цей час ВСУ будуть крошити їхніх недобитків. Товари і будівлі відновимо, головне це ВСУ і мирняк.
показати весь коментар
27.02.2022 11:15 Відповісти
хоч тростянецьких цукерок наїдяться, виродки кацапські, хай вони ними вдавляться і подохнуть
показати весь коментар
27.02.2022 11:17 Відповісти
ватники начали демилитаризацию и денацификацию Украины.
показати весь коментар
27.02.2022 11:17 Відповісти
депродуктизацию с последующей дристофикацией
показати весь коментар
27.02.2022 11:38 Відповісти
Надеюсь это был ваРУС. Карма она такая.
показати весь коментар
27.02.2022 11:17 Відповісти
а ещё цитРУС
показати весь коментар
27.02.2022 11:25 Відповісти
не, с ваРУСом там другая история. Они хотели себя пропиарить в прошлом месяце и выложили фото из своего офиса на новостном сайте Информатор, а народ спалил что у одного из их сотрудников флаг РФ на пол монитора открыт.
показати весь коментар
27.02.2022 11:34 Відповісти
а що ви хотіли від руSSкого міра?!
показати весь коментар
27.02.2022 11:17 Відповісти
Убогиенищеброды
показати весь коментар
27.02.2022 11:18 Відповісти
Навіть чьорний пакет за нас. Пірвався. Не дав упакувати в себе.
Пакет герой.
показати весь коментар
27.02.2022 11:30 Відповісти
Хоть пожруть нормальних продуктів,понос нападе від непривички. Сволота, щоб ви обісралися і здохли.
показати весь коментар
27.02.2022 11:34 Відповісти
хай пожруть. Перед смертью
показати весь коментар
27.02.2022 15:37 Відповісти
так а шо дивного , не по музеям же ходить они в Украину прибыли
показати весь коментар
27.02.2022 11:35 Відповісти
Хоть еды попробуют нормальной перед смертью.Марадеры.
показати весь коментар
27.02.2022 11:35 Відповісти
пока воруют все
еще скажут
да вы бохато живете
че вы рассею не любите
асвабадители магазинов
показати весь коментар
27.02.2022 11:37 Відповісти
otpravte ETO v zapadnye SMI - obezatelno !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 11:39 Відповісти
Семечки закупают ,шоб подсолнухи росли
показати весь коментар
27.02.2022 11:41 Відповісти
Ну это в их крови (********)
показати весь коментар
27.02.2022 11:46 Відповісти
*****, это "вторая по силе армия мира"... Голодные бомжи в каких то ошметках... Пздц.
показати весь коментар
27.02.2022 11:48 Відповісти
"просто очень кушать хочется". Завоеватели, млять. По Грузии так же таскались, еду выпрашивали или воровали
показати весь коментар
27.02.2022 11:51 Відповісти
Нищие. Пожрут перед смертью
показати весь коментар
27.02.2022 11:51 Відповісти
Асвабадітєлі....
Отак вони завжди звільняли нас від хліба та мяса
показати весь коментар
27.02.2022 11:56 Відповісти
Арифметика ;
було 150000 орків 90000 зайшло в Україну
Знищено 4500 орків мало- згідний але.....
Де їх дівати, вони ж розкладаються штиняють
чи це таким чином орки нам вкидають бактеріологічну зброю.
Те що та пані зі Львова-з куку у голові бовкнула не вирішає ситуацію, вона "куку" і забула.
Цей послід "руськага міру" треба утилізувати. Рити ями і туди скидати зверху сипати вапно

Засіб перевірений жидівськими військами НКВС московії в Україні ще у 1940-41 р. на Західній Україні, війсками жидівського ЧК московії у 1919-1924 на Східній Україні.
А тому що будуть ще 145000 орків
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
грабить,насиловать и убивать-вот ментальность кацапского мира!
показати весь коментар
27.02.2022 12:12 Відповісти
А в червоному і без штанів, напевно, "товарисч камандир" цих мародерів?
показати весь коментар
27.02.2022 12:14 Відповісти
К тряпкам женским присматриваются... Готовятся ветер делать по методу Керенского?
показати весь коментар
27.02.2022 12:46 Відповісти
они кроме грабежей не чего не умеют.черти.
показати весь коментар
27.02.2022 12:48 Відповісти
Памперси шукають!
показати весь коментар
27.02.2022 12:56 Відповісти
мародеров по законам военного времени расстреливать на месте
показати весь коментар
27.02.2022 13:18 Відповісти
А один среди них экстрасенс, черный пакет для СЕБЯ берет, знает что пригодится.
показати весь коментар
27.02.2022 13:22 Відповісти
Та их и ***** за людей не считает, даже пожрать с собой недал. Марадеры. асвабадители ****
показати весь коментар
27.02.2022 13:35 Відповісти
друга ,вірніш уже третя армія світу ....іскандеромегадержава аналогов нєт
показати весь коментар
27.02.2022 13:41 Відповісти
Окупанти-мародьори падлюкі !
показати весь коментар
27.02.2022 13:45 Відповісти
армия сверхдержавы
показати весь коментар
27.02.2022 15:39 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показати весь коментар
27.02.2022 16:29 Відповісти
СРАНА КАЦАПО-ОРДА ))

це вже ж було. i не раз...

показати весь коментар
27.02.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 17:52 Відповісти
"Хан переехал в Кремль": почему рассея это правопреемница Золотой Орды.

или почему рассея - это продолжение и выкидыш Орды.



Андрей Трофимов



Почему "русский мир" является полной противоположностью европейского, Русь Московская - противоположность Руси и что и от кого взяла себе современная Россия, коротко и резко выложил российский академик, историк, доктор наук политических наук Юрий Пивоваров. Но не только он.

Юрий Пивоваров, академик РАН, известный историк, попавший в немилость на рассее, против которого возбудили нелепые криминальные дела, не сомневается: "рассея московская, позже петербургская, советская и сегодняшняя, является правопреемником Золотой Орды".

"В течение двух с половиной веков, находясь под монголами, князья Залесья, приезжали в Сарай, когда существовала Золотая Орда - западная часть Монгольской империи. Люди столкнулись с каким-то абсолютно необычным видом власти, которого раньше не видели. Он заключается в том, что один человек представляет все, а остальные - ничего...

Монгольская власть полностью отвергает любой договор, соглашение, сотрудничество и согласие между субъектами. Монгольская власть признает подлинной властью только насилие. И так называемые сегодня русские это восприняли. московские цари, великие князья постепенно переняли этот тип власти и эти политические отношения.

В цивилизованные времена император Павел I, сын Екатерины, однажды во время беседы с французским послом сказал ему: "В рассее что-то значит только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю". Это очень точная формулировка московской(рассейской,ордынской) власти.

Замечательный философ Григорий Федотов, который жил и умер в эмиграции после революции, комментируя конец монголо-татарского ига, сказал: "Ханская ставка была перенесена в Кремль". То есть хан переехал в Кремль, а москва приобрела татарские и монгольские черты, и поэтому русский император, великий князь русский - хан".

Однако не только историк Юрий Пивоваров имеет подобный взгляд на "русский мир". Перед ним были и другие известные "сыны Отчизны". Вот несколько из них:

Князь Николай Сергеевич Трубецкой:

"Наша задача - создать полностью новую культуру, которая не будет походить на европейскую цивилизацию… когда россия перестанет быть искаженным отражением европейской цивилизации… когда она снова станет самим собой: рассеей-Евразией, сознательной наследницей и носительницей великого наследия Чингисхана".

Граф Алексей Толстой:

"Есть две Руси. Первая Киевская имеет свой корень в мировой, а по меньшей мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал ее весь западный мир. А есть еще вторая псевдо-Русь - московская. Это Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ожесточенность. Эта Московская якобы Русь, из давних времен была, есть, и будет полным отрицанием всего европейского и ожесточенным врагом Европы".

"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов*(прим. ошибается здесь граф, до монголов - э то история Киева и Руси, а вовсе не москвы, которой тогда и не было...) и до проклятой москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом!"

Александр Дугин:
"От татар москва восприняла новый имперостроительный импульс. Московское царство стало радикально иным геополитическим образованием. Это было более не национальное государство, а Евразийская Империя с православной идеологией византизма и ордынским хозяйственным, военно-стратегическим централизмом.

И в завершение взгляд со стороны:

Карл Маркс:

"В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель рассеи. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными…"

"россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир…"

"Политика рассеи неизменна. русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества…"

прим. главные вехи: 1169 год - разорение Киева первым прото-кацапом ...

уничтожение московской ордой Великого новгорода и Пскова при ваньке 3 и ваньке 4 грозном.

показати весь коментар
27.02.2022 18:06 Відповісти
гопники! мародеры хреновы! обычные стервятники и ворюги
показати весь коментар
27.02.2022 19:12 Відповісти
ЭТО НЕ ВОЙСКА РФ !!! ЭТО БАНДА ХЙЛА !!!
показати весь коментар
27.02.2022 20:05 Відповісти
Экспроприиурует экспроприрированное пз своим давным ватным заветам. Гоните это чмо вон из Украины.
показати весь коментар
27.02.2022 23:21 Відповісти
Марадер в николаеве
показати весь коментар
27.02.2022 23:35 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 23:36 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 23:37 Відповісти
 
 