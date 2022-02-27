"Топаз-11, я Былина-42. Прием.", - "Хлопці, здавайтеся. Вам всім п#зда! Зараз Джавелінами накриємо", - українці перехопили радіочастоти окупантів. ВIДЕО

Українські бійці перехопили деякі радіочастоти для переговорів між групами російських окупантів і заважають росіянам координувати свої дії.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилися кілька фрагментів такого втручання в з'язок окупантів.

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