"Топаз-11, я Былина-42. Прием.", - "Хлопці, здавайтеся. Вам всім п#зда! Зараз Джавелінами накриємо", - українці перехопили радіочастоти окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Українські бійці перехопили деякі радіочастоти для переговорів між групами російських окупантів і заважають росіянам координувати свої дії.
У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилися кілька фрагментів такого втручання в з'язок окупантів.
Топ коментарі
+66 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.02.2022 11:15
+54 Опандопало
показати весь коментар27.02.2022 11:16
+51 Ольга Жмудовська
показати весь коментар27.02.2022 11:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, а также патроны и соответствующее снаряжение.
Источник: Нацполиция Винницкой области
Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.
До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
Респект нашим захістникам за вельми ормгінальний спосіб ведення гібрідної війни.
людейбаранов
Це краще аудіо, яке я чула!!!
НИКАКОЙ к ним жалости. Правильно люди и делают, что устраивают им самосуд. Вообще не надо в плен брать гадов... Посмотришь на всё что творят сволочи так и сам звереешь :/
как приятно это слышать !!!!
храни вас Боженька...