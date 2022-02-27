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"Топаз-11, я Былина-42. Прием.", - "Хлопці, здавайтеся. Вам всім п#зда! Зараз Джавелінами накриємо", - українці перехопили радіочастоти окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські бійці перехопили деякі радіочастоти для переговорів між групами російських окупантів і заважають росіянам координувати свої дії.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилися кілька фрагментів такого втручання в з'язок окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
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27.02.2022 11:15
+54
Блдь, шикарно. Краще за блокбастєр )))
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27.02.2022 11:16
+51
найкраще аудіо в моєму житті
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27.02.2022 11:20
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⚡️В Виннице полицейские и работники Службы безопасности Украины задержали вражеского диверсанта. Мужчина обозначал соответствующими отметками маршрут движения для врага.

У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, а также патроны и соответствующее снаряжение.

Источник: Нацполиция Винницкой области
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27.02.2022 11:14 Відповісти
изъяли оружие?Почему внутренние органы не изъяли?
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27.02.2022 11:41 Відповісти
Спочатку скалічити, а лише потім задавати перше питання.
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27.02.2022 12:11 Відповісти
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
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27.02.2022 11:15 Відповісти
НА ЄВРОБАЧЕННЯ ЦЕЙ СТРИМ: ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ.
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27.02.2022 11:59 Відповісти
РЕБ по українськи. Ефективніше ніж ************ у світі
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27.02.2022 12:58 Відповісти
крік души рашиста: "Спасітє нас із ГостомЄля..!"

Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.

До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
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27.02.2022 11:16 Відповісти
Не відкривається файл.
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Треба записувати нові перевірочні слова для кацапський щелеп, бо вже й в пам"ять не влазять. ))
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27.02.2022 11:32 Відповісти
про що це говорить - вони не гомосапієнси - бо мова це основна риса виду гомосапієнса..
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27.02.2022 12:08 Відповісти
Блдь, шикарно. Краще за блокбастєр )))
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27.02.2022 11:16 Відповісти
Ахахаха! Это шедевр!
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27.02.2022 11:19 Відповісти
епічно!
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27.02.2022 11:19 Відповісти
очень красиво звучат слова на украинском языке кацапам - скоро вам буде пізда... красиво и убедительно!
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27.02.2022 11:20 Відповісти
найкраще аудіо в моєму житті
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27.02.2022 11:20 Відповісти
Это Шедевр.
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27.02.2022 11:20 Відповісти
Хлопцям здоров'я і перемоги! Слава Україні!
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Нужно было не так троллить. От одного позывного передавать другому приказ сдаться.
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Це просто класика.
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27.02.2022 11:22 Відповісти
Це шедевр!
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27.02.2022 11:23 Відповісти
Путин мертв Топаз, путин мертв, сдаемся. ( на заметку )
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27.02.2022 11:23 Відповісти
Это песня
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27.02.2022 11:24 Відповісти
Лютого пісні пустіть по тих частотах
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27.02.2022 11:24 Відповісти
відмінне відчутя гумору у наших хлоп"ят.))
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27.02.2022 11:24 Відповісти
ШИКАРНО ,,,,
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27.02.2022 11:25 Відповісти
пєстня
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27.02.2022 11:25 Відповісти
)))
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27.02.2022 11:25 Відповісти
Декілька голосів явно з Кавказу... А овцейобов вже зашкварили?

Респект нашим захістникам за вельми ормгінальний спосіб ведення гібрідної війни.
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27.02.2022 11:26 Відповісти
у Абдуллы много людей баранов
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27.02.2022 11:29 Відповісти
Хлопці, ви кращі!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Це краще аудіо, яке я чула!!!
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27.02.2022 11:26 Відповісти
Слава Україні!!!
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27.02.2022 11:26 Відповісти
хай вивчають мову, бо коли полонені будуть будувати, те що знищили - їм буде потрібно.
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Ніякий квартал не зрівняється з цим гумором, просто супер!
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27.02.2022 11:27 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.02.2022 11:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497863072014295045 🤣💪
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27.02.2022 11:29 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/9085
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27.02.2022 11:49 Відповісти
Разів зо двадцять подивився. Як бальзам на серце.)
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27.02.2022 11:59 Відповісти
Дякую, підняли настрій!
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27.02.2022 11:29 Відповісти
А в плену скулят "нас на учения послали, мы даже ни знаем где мы"
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27.02.2022 11:30 Відповісти
и это звучит как легенда для них всех, заучено.
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27.02.2022 12:06 Відповісти
Топаз не смог дать команду
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27.02.2022 11:30 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.02.2022 11:33 Відповісти
так в Харькове ужа дали команду топазу ))) так дали...шоб оно падло не мародерило...

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27.02.2022 11:42 Відповісти
топаз это уже мем
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27.02.2022 12:11 Відповісти
Похоже, слово "*****" становиться украинским трендом.
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27.02.2022 11:31 Відповісти
за который и в сетях не банят !!!! между прочим
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27.02.2022 11:40 Відповісти
Ми вас зв'яжемо,зв'яжемо по руках і ногах зв'яжемо-то було сильно.
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27.02.2022 11:31 Відповісти
Слухала б і слухала! Пісню гарну знайшли "Мацква по ком звонит колокола" А-ха-ха!
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27.02.2022 11:32 Відповісти
ЛУЧШИЕ МУЖИКИ НАШИ)) ОГОНЬ
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27.02.2022 11:32 Відповісти
А где сейчас воюют кадыровцы, на каком направлении? Вроде потери у них есть, интересно, сколько подохло?
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27.02.2022 11:32 Відповісти
brejutsia. sami. shtob alfa vremia ne tratili
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27.02.2022 11:42 Відповісти
Вчера была инфа что половина полягдла вместе с доблестным хенерало-генералисимуссом. А ещё утром они вешали аквафреш.
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27.02.2022 11:42 Відповісти
Уничтожили погань и не заметили особо!
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27.02.2022 12:27 Відповісти
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27.02.2022 11:33 Відповісти
москва по ком звонят твої колокола......москальький танк пішов на ***!
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Красавцы, прост красавцы
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27.02.2022 11:34 Відповісти
Бейте их ребята, как били фашистов! Слава Героям!
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27.02.2022 11:34 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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27.02.2022 11:34 Відповісти
Вот жеш суки, а как в плен попадают так все не виноваты, на учениях мол они были... уроды и преступники.
НИКАКОЙ к ним жалости. Правильно люди и делают, что устраивают им самосуд. Вообще не надо в плен брать гадов... Посмотришь на всё что творят сволочи так и сам звереешь :/
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Я плакать, йа йа, алєс гут, украініше зольдатірен ! 😂😂😂
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27.02.2022 11:36 Відповісти
Топаз я Былина ты где 123 радиостанция в *****.хлопцам лайк .СЛАВА УКРАЇНІ !!.
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27.02.2022 11:36 Відповісти
Силы терробороны с запада Украины выдвинулись в Киев - Арестович. Пипец москалям. БЕНДЕРОВЦЫ ИДУТ. РАСПРОСТАНИТЬ В соцсетях РФ.
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27.02.2022 11:38 Відповісти
вот это настоящее !!! и чувство юмора и гордость за наших и даже матюки - песня ))))
как приятно это слышать !!!!
храни вас Боженька...
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27.02.2022 11:39 Відповісти
Для таких файлов нужно состряпать массовую рассылку на адреса всех гос. структур России, частную почту, взломанные адреса минобороны и т.д. В России сейчас душат все, что не связано со скабеевой. Да и анонимус не спит. А вот почта пока работает. Мокшанцам будет приятно послушать о последних событиях на их воображаемой родине.
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27.02.2022 11:39 Відповісти
Тролинг высшего уровня ))))
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27.02.2022 11:39 Відповісти
шнур в тему.давай пацаны вали дальше эту *****.
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27.02.2022 11:40 Відповісти
Топаз боится превратиться в навоз
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27.02.2022 11:41 Відповісти
Коли цих піймають виживших, вони теж скажуть:"ехали на учения...."
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27.02.2022 11:41 Відповісти
Ахахахахааххах) Шикарно!)
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27.02.2022 11:44 Відповісти
Їбать пацани їх там дезморалять. Красені.
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27.02.2022 11:45 Відповісти
во первых, это красиво..
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27.02.2022 11:51 Відповісти
Красунчики!
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27.02.2022 11:52 Відповісти
Ну такими крутыми могут быть только УКРАИНЦЫ ! Слава Украине ! Победим непременно !
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27.02.2022 11:54 Відповісти
Хлопці хочу довас на передову! В Військоматі кажуть місць нема!??
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27.02.2022 11:55 Відповісти
ЗСУ - КРАСАВИ! 😁
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27.02.2022 12:02 Відповісти
где-то на торрент надо всю эту радость для истории и обновлять
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27.02.2022 12:03 Відповісти
пацаны красавы!
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27.02.2022 12:11 Відповісти
Надо было сказать- " Я Топаз, нас разбили! Вызываю огонь на себя!"
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27.02.2022 12:13 Відповісти
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Спасибо, порадовало, красавы!
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27.02.2022 12:25 Відповісти
Так держать радисты ВСУ!Почаще пеленгуйте и глушите эту скотобазу.Их бронеобъекты в основном оснащены Р-123,это устаревшая р/ст, всего с четырьмя фиксированными частотами
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27.02.2022 12:41 Відповісти
Становится очевидно что "великую отечественную" выиграли в большинстве своем украинцы, а ***** присвоил наши заслуги
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Это как огонь и вода - слушать никогда не надоест. Слава ЗСУ! Украина понад усе!
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27.02.2022 13:15 Відповісти
Дуже приємна розмова! 😂😂😂
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27.02.2022 14:07 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:31 Відповісти
слушал несколько раз... с огромным удовольствием... УКРАИНЦЫ! ВЫ РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ! ***** КАЦАПОВ, УБИВАЙТЕ ИХ, ДОБИВАЙТЕ! ВАМ СЛАВА! НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖИВЫМ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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27.02.2022 17:34 Відповісти
Ребята, подскажите нашим, пускай им эфир забивают криками типа: ГАРИИИИМ, СПАСИТЕ НАС ТУТ ЖАРЯТ ... ааааааа!!!! И так истошно, что бы подрывать их дух. Орите так что бы уши закладывало, орите типа: мАсква дАмой, дАмой, нас жгут тут огнем..... А то они только по приколу слушают нас, все равно свое дело делают. Слава Украине!!!
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27.02.2022 18:35 Відповісти
 
 