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"Нічого з тебе не осталось. А мама не найде": У Миколаєві знищили військову техніку РФ разом з живою силою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові знищили російську техніку в Миколаєві.
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+92 КузьмичUA
показати весь коментар27.02.2022 11:28
+54 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар27.02.2022 11:30
+53 Fjall_Raven
показати весь коментар27.02.2022 11:31
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БАНДЕРОЛI
Украïна : Дайте точнiшi координати!!!
Адреси:
https://200rf.com/
https://t.me/rf200_now
Тут сайт окупант із списком , мабудь вже понад 260
А оце придивився - так начебто й нормальная. Алєням навіть іде. Вони в ній еластічно виглядають.
не так багато,але в якості інструкторів просто незамінні! Я за!
Яка грустна пісенька... Плакаю...
Слава Украине и нашим защитникам!
Це перші були)
Залишок потім драпав по місту на вихід)
Коли виїхали, там їх наздогнали та перетворили на такий же брухт!)