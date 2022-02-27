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"Нічого з тебе не осталось. А мама не найде": У Миколаєві знищили військову техніку РФ разом з живою силою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові знищили російську техніку в Миколаєві.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За вами долбо#б Вовчик х#йло, а за нами - наша земля!": Український військовий звернувся до окупантів з РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
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27.02.2022 11:28
+54
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!! Люта смерть ватним фашистам!
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27.02.2022 11:30
+53
свинячих вух йому в кармани положіть ))
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27.02.2022 11:31
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Ну i де тебе шукать?
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27.02.2022 11:27 Відповісти
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27.02.2022 11:28 Відповісти
свинячих вух йому в кармани положіть ))
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27.02.2022 11:31 Відповісти
і русскій язик.
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27.02.2022 11:37 Відповісти
і тоже свинячий )
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27.02.2022 11:38 Відповісти
Свинячого сала дрючком в пельку затовкати. І хай паскудить своїм трупом мусульманське кладовище в Чечні.
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Смерть окупантам
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27.02.2022 11:28 Відповісти
Кацапи-і ніхто нє узнаєт гдє магілка твая...
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27.02.2022 11:28 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!! Люта смерть ватним фашистам!
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27.02.2022 11:30 Відповісти
Знаэте як називаються посилки з Украïниз трупами росiян?

БАНДЕРОЛI
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27.02.2022 12:00 Відповісти
Песков : Ми уже ждём вас в Гомелэ!
Украïна : Дайте точнiшi координати!!!
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27.02.2022 12:04 Відповісти
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27.02.2022 11:31 Відповісти
Жодного факту зради у Куп'янську: поліцейські Харківщини беруть участь у звільненні міста.
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27.02.2022 11:31 Відповісти
Ахахах. І собака не найде. Прямо в точку!
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27.02.2022 11:31 Відповісти
Шо ********** добрехалося своему быдлу про непабедимую.
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27.02.2022 11:31 Відповісти
цікаво з чого це так спалили?
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27.02.2022 11:32 Відповісти
З красівого
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27.02.2022 11:37 Відповісти
Кацапи думали що йдуть на українську землю, але ми їм мільйон разів казали, що не "На" а "В".
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27.02.2022 11:32 Відповісти
Влучно сказано! Запам'ятаю)
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27.02.2022 11:35 Відповісти
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Я так розумію що зараз наші ЗСУ їм і "НА Х.." і "В Жоп..." ...
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Дивився їхній буцімто опозиційний "Дождь". Так от на Дожді почали писани вже не НА Україну, а В Україну. Щось починають підозрювати.
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27.02.2022 17:36 Відповісти
В Україні створили сайт із даними полонених.

Адреси:

https://200rf.com/

https://t.me/rf200_now
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Вже відправила посилання на кацапський ресурс.Уявляю який галас там зараз) Ця ж кацапська наволоч впевнена,що все робить правильно і що вони "нипабидимые"
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27.02.2022 11:38 Відповісти
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27.02.2022 11:34 Відповісти
Мені рашковійськова форма завжди віддавала якоюсь х...ю.
А оце придивився - так начебто й нормальная. Алєням навіть іде. Вони в ній еластічно виглядають.
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27.02.2022 11:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497867748919107592 красивое лежит не куда не бежит
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27.02.2022 11:36 Відповісти
Цей оператор після війни від свахи ще отримає за те що сміявся що її роботу спалили.
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27.02.2022 11:42 Відповісти
А хто це у нас тут такий красивенький? Ахто це у нас тут такий карапузічка? Мамина синочока! Весь в татка алкоголіка вдався.
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27.02.2022 11:40 Відповісти
Ви мене розсмішили! Ціню гарний гумор!
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27.02.2022 13:31 Відповісти
тактичні окуляри у всих там зачотні )) а в цього штані явно з ознаками вставання з колін. тіки чогось на жопу сів ))
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27.02.2022 11:44 Відповісти
ти диви, який гібкій...
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27.02.2022 16:08 Відповісти
Москалі, вам же казали: українці або сіють, або воюють, і те, і інше вони роблять однаково добре. Слава Україні!
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Гером слава !!!
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27.02.2022 11:38 Відповісти
Украинцы из Французского Иностранного легиона смогут поехать в Украину с полной боевой экипировкой.
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27.02.2022 11:36 Відповісти
Це було б шикозно! Це дуже добре підготовлені вояки.Правда іх там
не так багато,але в якості інструкторів просто незамінні! Я за!
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27.02.2022 13:36 Відповісти
І дарагааяяяяяя не узна-ает, какой кацапа был канец.
Яка грустна пісенька... Плакаю...
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27.02.2022 11:37 Відповісти
відчувая що скоро не змає змоги виступати у німеччині та європі, великий прихильник свого фюрера расторгуєв запостив фотку *ми за мир!*
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27.02.2022 12:42 Відповісти
Він така ж тварюка, як і ху*ло
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27.02.2022 13:24 Відповісти
Харьков епшит русню берут в плен мля сопляков куйло послало на убой но нам пофигу https://twitter.com/i/status/1497867763536347139
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27.02.2022 11:39 Відповісти
Конешно жаль ******. Они могли собраться и остановить Путина, остановить войну. Но они боялись, боялись автозаков, дубинок ОМОН... а теперь, Путин расходует их до последнего.
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27.02.2022 11:50 Відповісти
Вони всі вдячні ***** за "Кримнаш". А це плата.
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27.02.2022 12:19 Відповісти
Бок о бок с украинцами уже воюют и легионеры из Грузии, стран Балтии и др.
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27.02.2022 11:39 Відповісти
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27.02.2022 11:48 Відповісти
Super!
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27.02.2022 12:06 Відповісти
если не ошибаюсь это украиская техника, если так очень жаль.
Слава Украине и нашим защитникам!
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27.02.2022 11:53 Відповісти
Ты ошибся и идешь ***** вместе с русским кораблем .
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Вроде там наш пиксель мелькнул на куске брони. Дуже сподіваюсь, що не наші.
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27.02.2022 11:56 Відповісти
Джавелин штука мощная. Нужно было быть полным идиотом ,чтобы этого не понимать ))
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27.02.2022 11:57 Відповісти
НапраЗТно старушка ждёт сына домой
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Вот это расхерачели! Там не то что экипаж найти, там даже не понятно, что это было! Две гусеницы и дырень между ними! Всё остальное улетело нах! Интересно, чем его так грохнули?
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27.02.2022 11:58 Відповісти
Невідомо, але гуркіт стояв дуже сильний!
Це перші були)
Залишок потім драпав по місту на вихід)
Коли виїхали, там їх наздогнали та перетворили на такий же брухт!)
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27.02.2022 13:47 Відповісти
Китайською новорічною петардою , з Воєнторгу .
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01.03.2022 02:19 Відповісти
"И доро-га-я не узна-ет каков танкиста был конец..."
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27.02.2022 11:59 Відповісти
Там "піксель" вроді на броні ☹️
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27.02.2022 12:02 Відповісти
То не "піксель", то якась фігня.
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27.02.2022 12:06 Відповісти
Та у нас в Николаеве не забалуешь ,специально собаку не докармливаю ...
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27.02.2022 12:01 Відповісти
да кто его искать будет, детдомовский ублюдок
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27.02.2022 12:11 Відповісти
Мамам там насрать на своих сыночков, по ходу...
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27.02.2022 12:12 Відповісти
Ай, мужик гарно коментує, від щирого серця))
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Осталось одно удобрение
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Панове, велике прохання тим хто має вільний час але не має можливості боронити країну зі зброєю в руках, заходити на YouTube знаходити сайти рєфії та писати в коментах з посиланням на таке відео (як в цій темі) писати наприклад "бабы еще нарожают " та масово розповсюджувати інформацію для скрепоносців про їх втрати, Удугов приблизно таке робив в ЧРІ у 1996 році
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Вот вам орки и Николаев, который, как они думали, будет встречать их как освободителей. Встретили свинособак, одни колёса да гусеницы по всему проспекту Центральному. Горжусь Николаевцами!!!
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27.02.2022 14:31 Відповісти
Где водитель?? Уберите технику!
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27.02.2022 15:01 Відповісти
 
 