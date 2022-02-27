УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5052 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні
24 514 11
війна (56511) Сумська область (2206) ДСНС (4461)

Результати обстрілу Охтирки російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальниками ДСНС та добровольцями проводиться аварійна операція по рятуванню людей та вивільненню з-під завалів тіл загиблих внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Залучено 40 рятувальників, техніка ДСНС, 50 цивільних, важка інженерна техніка.

Також читайте: Війська РФ грабують магазин в Тростянці на Сумщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щиро бажаю щоб всє рускіє мальчікі які згоріли або іншим способом здохли на території Святої Українсьої Землі - щей у Пеклі горіли вічним вогнем.
показати весь коментар
27.02.2022 11:41 Відповісти
Бажаю всім кацапам відчути все це на їхній території
показати весь коментар
27.02.2022 11:42 Відповісти
Що це ?
Просто війна...
показати весь коментар
27.02.2022 11:43 Відповісти
За словами Маляр, впродовж 3 діб війни, а саме 24 - 26 лютого, російські окупанти втратили:

літаки - 27;
гелікоптери - 26;
танки - 146;
бойові броньовані машини - 706;
гармати - 49;
ЗРК "БУК" - 1;
"Град" - 4;
автомобільна техніка - 30;
цистерни - 60;
БпЛА ОТР - 2;
Кораблі / катери - 2;
Засоби ППО.
показати весь коментар
27.02.2022 11:43 Відповісти
как это 30 единиц авто техники? очень мало. Столько было только в одной колоне под Харьковом со стороны Ст. Салтова
показати весь коментар
27.02.2022 12:49 Відповісти
суки рашистські горіти вам у пеклі за це
показати весь коментар
27.02.2022 11:52 Відповісти
это у них такое высоконеточное оружие
точного у них мало
оставили для войны с нато
показати весь коментар
27.02.2022 11:52 Відповісти
Зверье.Кацапы по другому воевать не умеют.Везде тактика выжженой земли
показати весь коментар
27.02.2022 14:00 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показати весь коментар
27.02.2022 16:28 Відповісти
ХХІ столяття, місто обстрілюється ракетами, а в цей час в казармах тримають особовий склад військової части. Що це і хто за це відповість?
показати весь коментар
18.05.2022 14:13 Відповісти
 
 