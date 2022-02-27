Результати обстрілу Охтирки російськими окупантами. ВIДЕО

Рятувальниками ДСНС та добровольцями проводиться аварійна операція по рятуванню людей та вивільненню з-під завалів тіл загиблих внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Залучено 40 рятувальників, техніка ДСНС, 50 цивільних, важка інженерна техніка.

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