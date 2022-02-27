"Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд разп#здошенный": оприлюднено перехоплену розмову окупантів. АУДIО
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Держспезв'язку оприлюднило перехоплену розмову окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспезв'язку у телеграмі.
"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у військ РФ купа 200-их, а техніка – розбита.
"До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми", - повідомили у відомстві.
Топ коментарі
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Ще один ідентифікатор кацапа
гарних п...ЕЛІй! Це ім не печеньки леді Нуланд.
Пісня. Найбільше подобається =уничтожена. полностью=.
Він намагається триматися, але переляк відчувається. А ще більше - не знає, що його чекає.
Поки ДержСпецЗв'язок оприлюднив цей запис, може, його вже й нема, того москаля.
пора уснуть им навсегда
переклад для кацапздонів: "Гостей мелем"
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
(это самый поздний эпизод
так там на 10 гааг хватает)
че то так не шевелились
в париже просто зажшли башню цветом и все
в совбезе ничего против рашки тогда не сделали
жаль
Як же ось цому гуманоїду важко вимовити назву українського міста !
Значит с войсками совсем піzдa.
Даже в Чечне ОМОН на прорыв не кидали, только зачистка и служба на блокпостах и охране захваченных мест.
Также радует что ОМОН - это взрослые мужики, с семьями и детьми, значит скудежа на болотах по "умершему от Ковида на учениях" папке/мужу будет больше
Вы мясом останетесь в нашем Гостомеле, твари
а теперь, когда вы вторглись в украинскую землю и начали бомбежки мирных украинских городов, начав подло бомбить в 5 утра пока мирные люди спали - теперь вас рашистов никто не пожалеет..
Слава нашей Украинской Армии! Слава Героям Украины!
наши родные украинские военные - не жалейте этих орков..
пусть орки - поворачивают на масквабад домой и ищут своих фашистов в кремле..
Слава Украине!
Вони дітей не жаліють, сьогодні у Чернігові бомбили по місту, по цивільних!!!
Привет Жене и Ирине с Львива!