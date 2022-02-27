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"За вами долбо#б Вовчик х#йло, а за нами - наша земля!": Український військовий звернувся до окупантів з РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український захисник звернувся до російських окупантів. Увага нецензурна лексика!!!
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+62 Юрий Петров 33876dd3
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+47 sasha kozakova
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+43 Яукр
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"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
***** объединяет!
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
літерами:
СОРОК П"ЯТЬ ТИСЯЧ ПАКЕТІВ
Тобто їхнє керівництво приблизно у стільки життів свинособак оцінювало вторгнення нам до хати.
Це вояка й його слова впевненні й безкомпромісні .
Перемовини тільки після визволення Криму й руйнації мосту (приберіть за себе чмошники ваше ж лайно)
14 рік курить в сторонці.
Фараон всея вонючей параши }{уйломон Первый.
Ней буде жива і счаслива ваша родина !
матами
а то не понимают
Якщо далі так люлєй давати будемо і на півдні роздолаїв за міст закинемо, то..
Але це ще дуже тяжкий шлях
о 14:00 по Києву
Закривають повітряний простір для СРУшіх самолЙотов..
Поки що на ТРИ місяці!
Слава Героям Украины!
судьба кремля решается в Украине, уже решилась.. во всем мире будут стоять мемориалы нашей славной Украинской Армии, как освободителям Европы и Евразии от фашистского режима кабаева!
Слава Украине!
Героям слава!
Смерть ворогам!