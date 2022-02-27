Ірпінь звільнено від російських окупантів. ВIДЕО

Українські військові звільнили Ірпінь від російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Радник глави МВС Антон Геращенко також повідомив, що Ірпінь вдалося звільнити від російських окупантів.

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