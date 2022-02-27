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Ірпінь звільнено від російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові звільнили Ірпінь від російських окупантів.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Радник глави МВС Антон Геращенко також повідомив, що Ірпінь вдалося звільнити від російських окупантів.
Топ коментарі
+95 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар27.02.2022 11:55
+68 jura bucaphalus
показати весь коментар27.02.2022 11:56
+60 Андрей Стручков f4108cf3
показати весь коментар27.02.2022 11:57
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Слава Україні.
если они не побрезгуют этим гуано
Ми все своє існування боронили нашу землю від загабників
Я сам не дуже таке люблю
Але коли бачу кадри мертвих ворогів, серце радіє
ніщо так не прикрашає пейзажу, як трупи дохлих кацапів.
це місце між Ірпенем и Бучею - торгівельний комплекс Жираф
молодцы !!!!
И вот как их тут встречают русскоязычные!Очень горячо я бы сказала,до обугленных костей.
Допомогу збираємо по усьому світу.
Україна Переможе!