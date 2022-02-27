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Ірпінь звільнено від російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові звільнили Ірпінь від російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Радник глави МВС Антон Геращенко також повідомив, що Ірпінь вдалося звільнити від російських окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+95
Слава Україні !
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27.02.2022 11:55
+68
Слава ЗСУ! Вірте у свою армію!
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27.02.2022 11:56
+60
Хороший акупант - мертвий акупант! Слава Україні!
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27.02.2022 11:57
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Слава Україні !
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27.02.2022 11:55 Відповісти
Героям Слава!
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27.02.2022 14:36 Відповісти
Слава Нации ! Смерть москалям !
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27.02.2022 20:29 Відповісти
Україна - понад усе!
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27.02.2022 22:39 Відповісти
Слава ЗСУ! Вірте у свою армію!
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27.02.2022 11:56 Відповісти
Всегда верили и любим и гордимся ! КИБОРГИ
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27.02.2022 20:30 Відповісти
Айронмени!
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Ірпень наша, дай Бог! Кульки з потрохами лайнорашів ваші, рузькі тупі мамки!
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Хороший акупант - мертвий акупант! Слава Україні!
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Судячи по всьому нарешті підтягнувся мобрезерв з заходу.
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27.02.2022 11:58 Відповісти
"Свахіна робота згоріла" явно місцевий чоловік
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27.02.2022 15:21 Відповісти
Говорят некоторые могли переодется в гражднских и рассосатся. Поэтому жители Ирпеня и Бучи фиксируйте незнакомых людей на ваших улицах с помощью телефонов.
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27.02.2022 11:58 Відповісти
та то уже бомжи. потом сами придут
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Героям Слава!
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27.02.2022 11:59 Відповісти
А є в України порох в порохівницях! Слава вам, козаки! Слава Україні!
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27.02.2022 12:00 Відповісти
Героям Слава!
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27.02.2022 12:00 Відповісти
Яка чудова музика й яка добра новина -- до CNN це требо висилати .
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27.02.2022 12:01 Відповісти
Не знаю, як CNN, однак провідні американські, британські часописи все це відслідковують і на своїх каналах в ютубі також використовують ці відео. І коменти під такими відео просто 🔥🔥🔥

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27.02.2022 12:48 Відповісти
Подтветждаю.
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27.02.2022 20:01 Відповісти
наступна Буча
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27.02.2022 12:03 Відповісти
Правий сектор. Кацапи від одно тільки прапору гівно в сраці не держуть.

Слава Україні.
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27.02.2022 12:04 Відповісти
Убирать это всё должны пленные или добровольцы с раши.
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27.02.2022 12:05 Відповісти
голодным ирпеньским собачкам оставьте

если они не побрезгуют этим гуано
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27.02.2022 12:49 Відповісти
побрезгують,вони зараз тільки обсцикають ці трупи.
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02.03.2022 20:20 Відповісти
Я никогда не мог подумать, что буду испытывать радость от вида кацапских трупов, и чем их больше - тем мне приятнее. Как вы думаете : со мной все в порядке)?
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27.02.2022 12:05 Відповісти
Це дуже хороше відчуття. І з тобою все в порядку , бро.
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27.02.2022 12:07 Відповісти
З 2014 року радію
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27.02.2022 13:56 Відповісти
Это генетика, нас Українців

Ми все своє існування боронили нашу землю від загабників

Я сам не дуже таке люблю

Але коли бачу кадри мертвих ворогів, серце радіє
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Таке саме відчюття!!!
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27.02.2022 12:31 Відповісти
Я уже 8 лет испытую такую радость..
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27.02.2022 12:51 Відповісти
Ви просто прийшли нарешті до нормального стану.
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27.02.2022 15:32 Відповісти
в котре повторюю:
ніщо так не прикрашає пейзажу, як трупи дохлих кацапів.
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27.02.2022 17:34 Відповісти
Прозвучало: "Зі усіма свино... буде отак"
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27.02.2022 12:05 Відповісти
Що ж ці паскуди сьогодні збирались в Киів ,ось вам варвари відплата коли вже до вас приєднаєтся путін ?
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27.02.2022 12:08 Відповісти
вони зы вчора збирались на Киъв.тому було так багато стягнуто до столицы..це була першочергова мета--така вона ъ досы залишаеться
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27.02.2022 12:47 Відповісти
Молодцы!
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27.02.2022 12:09 Відповісти
Це Харків!!!
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27.02.2022 12:13 Відповісти
що ти мелешь! ні який це не харків!
це місце між Ірпенем и Бучею - торгівельний комплекс Жираф
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27.02.2022 16:13 Відповісти
Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Это первый успех, первый освобожденный город! Молодцы! Слава Украине!
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Не перший! І точно не останній!
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27.02.2022 12:19 Відповісти
Красота!
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27.02.2022 12:14 Відповісти
В свахи робота згоріла хи.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Сваха попросила - будеш москалів їбашить, один набой трішки в сторону... Адресу скину
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Смерть ворогам! Підтягуються наші резервісти. Треба розуміти, що їм також потрібен деякий час на залагодження. Навіть тим, хто пройшов війну на Донбасі. Без допомоги не залишимось. Ми на власній землі і резерви нас всюди. Тому ми перемагає о і переможемо!
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27.02.2022 12:17 Відповісти
резерв? а зброя?
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27.02.2022 12:45 Відповісти
Щ раз про зброю. Повірте, мені, я пишу лише те, що бачу. Зброя є, є танки, є бронеавтомобілі, є літаки і гелікоптери. Наші танки. І зброя поступає в Україну, зокрема ракети класу "повітря-повітря" для наших же літаків. Те, що ця зброя ще не вся вступила в бій - то тому, що зараз вистачає тої, яка є і вже задіяна. Ми не маємо можливості всією силою зі всією зброєю податися вперед, покласти людей, втратити зброю - і знову відкотитися. Ми вимотуємо і знекровлюємо окупантів. Для цього діємо у активній і мобільній обороні. Це для меншої армії правильно. Я хотів би, щоб це рлзуміли всі. Україна понад усе!
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Помогите Югу! Без украинской армии не освободить села и города Юга Украины, оказавшиеся под рашистским сапогом!
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Підтримаю,дайте нам зброю...
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27.02.2022 12:34 Відповісти
Хорошо лежат "вежливые" человечки
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27.02.2022 12:19 Відповісти
вежливо лежат, я бы сказал
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Мне показалось, или теробороновец (явно же местный), когда сказал, что "свахи работа сгорела" немножко хихикнул ? на войне не терять чувство юмора и оптимизм - дорогого стоит.
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27.02.2022 12:22 Відповісти
***... свахину работу погоревшую жалко )))))))
молодцы !!!!
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Слава Україні !!!
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27.02.2022 12:25 Відповісти
Сваха теперь безработная . Сожгли нечаянно свахину работу...
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Сваха не пропаде, прийде утриманкою до свата
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27.02.2022 15:06 Відповісти
Лучше украинцев воинов нет. Я специально анализировал это по историческим документам. Вся мощь ссср держалась на украинцах.Лучше их попросту нет. Но для этого им нужно было нас превратить в аморфную массу - что и удалось сделать большевикам. Пока этого не случилось - украинцы запросто громили всех. С Махно они взяли Крым. - Именно украинцы шли через Сиваш. Без проблем порубали в капусту дикую дивизию беляков и потом азиатов-большевиков. Мы непобедимы. Но у нас есть слабое место - легковерие. Всякий раз мы страдаем от этого. Но теперь этот пробел взяли на себя США И Англия.И обмануть нас больше не удастся !
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27.02.2022 12:31 Відповісти
согласен..довечивось..ибо мы гостеприимные...вот как встречаем с гостинцами врагов
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27.02.2022 12:43 Відповісти
украинцы - чистые душой, поэтому они доверчивы
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Свахина работа сгорела юморист
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27.02.2022 12:42 Відповісти
кацапам бы показать, они едут "спасать" русскоязычных?
И вот как их тут встречают русскоязычные!Очень горячо я бы сказала,до обугленных костей.
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27.02.2022 13:05 Відповісти
ребята ХУ........ТЕ их ради БУДУЩЕГО мира своих ДЕТЕЙ !!! чечены играли в БЛАГОРОДСТВО получили вторую войну , Грузию , крым , донбасс , и сегодня БОЛЬШУЮ ВОЙНУ в Украини !!! смерть русскому ОККУПАНТУ !!!
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Вместо свинособак, это всё таки животные есть более ёмкое слово русофашистский биомусор.
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27.02.2022 14:03 Відповісти
Спаси Мир-Убей Путина!!!!!!
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Красивый флаг там на видео. Настоящая Родина-это та земля которая полита кровью Героев! Это самая дорогая земля ,и ее купить невозможно. Слава Украине!
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27.02.2022 15:03 Відповісти
Як же це епічно звучить: "Нет, это не наши - москали" !!!!
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27.02.2022 16:22 Відповісти
Більше,більше хороших новин! Більше пекла для русні!
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27.02.2022 16:24 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_7rMhwag7FU
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27.02.2022 17:49 Відповісти
ЩЕ...!!!
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Молодці хлопці. **#ште рашисстов.
Допомогу збираємо по усьому світу.
Україна Переможе!
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27.02.2022 18:46 Відповісти
Слава ВСУ!!!
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27.02.2022 20:06 Відповісти
Умнички , Я бы тоже , хотел приехать , в тер оборону Днепра , на две недели , но боюсь, как обратно , а работу терять не хочется
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27.02.2022 20:50 Відповісти
 
 