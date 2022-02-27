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"Гори, Россия, суки!": Знищення російського танка з ПТРК NLAW. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові знищи танк військових РФ.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+124
українці - нація естетів. Дуже файно
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27.02.2022 12:16
+57
Дуже підбадьорює!!!
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27.02.2022 12:16
+43
Вже скоро в рашин пабліках почнуть з'являтися відосики аля афган.

"Ета ні наша вайна. Нас сдесь ні ждут. Ми тут врагі. Нас абманулі і бросілі наші камандіри."
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27.02.2022 12:18
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українці - нація естетів. Дуже файно
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Навіть у метро бомбосховищі собачки не бігають та не гавкають...беруть приклад з хазяїв...реально ми культурна нація.
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Пускают с собаками?
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27.02.2022 12:31 Відповісти
Ну так это ж не за хлебом сходить! Собаки, коты чувствуют тревогу и страх.
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Дуже багато з собаками і котами.
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27.02.2022 14:23 Відповісти
Мы-европейцы! Вы даже не представляете как греческие каналы показывают наших беженцев.сами журналисты плачут. рассказывают насколько люди наши с достоинством себя ведут(это вам не пакистацы). делают ударения на том. что мужчин среди беженцев нет. ясно почему
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27.02.2022 13:39 Відповісти
Дуже підбадьорює!!!
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Харків полонений з Севастополя
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27.02.2022 12:37 Відповісти
⚡️ПриватБанк открыл возможность переводить на помощь армии деньги с карты Бонус+.

Инструкция от банка: чтобы перевести деньги на армию, нужно зайти в Приват-24, раздел "Сервисы", "Добро", "Допомога ЗСУ" и выбрать карту "Бонус+".
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Вже, ще можна є-підтримку скинути.
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27.02.2022 12:21 Відповісти
добре що тут це повідомили..Перевів трохи.
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27.02.2022 12:22 Відповісти
Не только бонус, ковидная тысяча тоже хорошо уходит на помощь нашей армии
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27.02.2022 12:29 Відповісти
а ту тисячу можна оформити без походу в банк? бо відділення закриті...
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Можно через Дію
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27.02.2022 14:15 Відповісти
Скинув все що є.
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Дякую за інфу
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27.02.2022 12:57 Відповісти
Слава Украине! Слава ЗСУ! Низкий поклон ребята
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27.02.2022 12:16 Відповісти
А КОМБАТ ИЗ БАШНИ ТОРЧАЛ
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27.02.2022 12:17 Відповісти
уже не торчит. там в секунду от него только горелые лапти и пыль от кокошника осталась.
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27.02.2022 12:36 Відповісти
без пехоты танк слеп.
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27.02.2022 12:17 Відповісти
Вже скоро в рашин пабліках почнуть з'являтися відосики аля афган.

"Ета ні наша вайна. Нас сдесь ні ждут. Ми тут врагі. Нас абманулі і бросілі наші камандіри."
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Обязательно в отмазках будет слово "учения"
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27.02.2022 12:19 Відповісти
і компас зламався...
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27.02.2022 12:22 Відповісти
А ще кожен з них буде волати, що "я протів вайни, і ваабщє у мєня тьотка с дядькай в Украінє, мая бабка с Украіни". Ці падлюка швидко попригадують всіх родичів з неньки, якщо такі є або колись були.
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27.02.2022 12:32 Відповісти
а в конторе конторский клерк скаже "мывастуданипасылале"
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Кажуть, в понеділок кацапи будуть сильно обмежувати інтернет ресурси, щоб свіноматки правди не дізналися.
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27.02.2022 12:23 Відповісти
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14)

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Усатое чмо делает из Беларуси страну-агрессора
⚡️Рядом с городом Владимир на Волыни обстреляли воинскую часть со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Украинцы, если есть чем бейте по таракановским НПЗ. Не будет НПЗ, не будет топлива. По любым админзданиям лупите без сожалений, там людей нет, только ябатьки. "Армия" белоруссии это такие же трусливые чмошники, как и хатоскрайники, так что в прямом бою особых проблем не будет. Разве что из далека артой могут подгадить.
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27.02.2022 12:38 Відповісти
Троє людей загинуло.
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27.02.2022 13:00 Відповісти
*****, а шо заважає дати атвєточку по бульбоармії? всерівно це лише філія кацапорейху.
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27.02.2022 13:16 Відповісти
Понимаете, количество мест на концерте Кобзона ограничено, поэтому все в порядке очереди.
Сначала кацапы, потом лукашисты.
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27.02.2022 13:47 Відповісти
Искали смерть, нашли.
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Друзі підкажіть. Як надіслати відео редакції про переміщення кацапів
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Через телеграм бота
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27.02.2022 12:24 Відповісти
В сети, по моему, есть горячий номер СБУ.

Контакти - Служба безпеки України
https://ssu.gov.ua › upravlinnia



Центральне управління СБУ · Звернення громадян: +38 (044) 256-99-91 · Телефон довіри: 0 800 501 482 · E-mail: [email protected]
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27.02.2022 12:26 Відповісти
@stop_russian_war_bot
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27.02.2022 12:30 Відповісти
https://t.me/first_national
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27.02.2022 12:39 Відповісти
@stop_russian_war_bot

надсилайте сюди, це бот СБУ
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27.02.2022 12:45 Відповісти
Ирпинь. Хрюгавые воюют с памятником...


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27.02.2022 12:20 Відповісти
Той хто знімає, дуже ризикує, він на траєкторії.
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27.02.2022 12:23 Відповісти
Дебилы бл
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27.02.2022 12:28 Відповісти
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27.02.2022 12:33 Відповісти
"Дебилы б..я". Ипанутым нет покоя.
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Тепер він двічі пам'ятник
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Лайфхак. Расставить старую технику, как приманки для кацапов, пусть по ним патроны тратят.
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27.02.2022 12:43 Відповісти
это Буча, памятник воинам-афганцам.
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Вперед хлопці! З Вами всім серцем.
Тікай москаль, якщо зможеш!
Слава Україні!!!!!!!!!
💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 12:21 Відповісти


Соединенные Штаты передадут Киеву крупную партию переносных зенитно-ракетный комплексов (ПЗРК) Stinger в рамках новой поставки вооружений Украине.

Об этом сообщает американское издание The Drive.26 февраля, 23:11
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27.02.2022 12:21 Відповісти
Штатам хвала, брати!
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27.02.2022 12:23 Відповісти
коли? так як з Сфіфтом
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27.02.2022 12:52 Відповісти
І це преба було зробити ще хоча б місяць тому. А не вести премовини з біснуватим ******.
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27.02.2022 13:16 Відповісти
Предложение:
В мощную акустику: "Экипажу танка-вы на прицеле Джавелина, экипажу покинуть машину через десять секунд, девять, воскмь...."
Мы экономим Джавелины и получаем технику и пленных.
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27.02.2022 12:21 Відповісти
Прошу массового перепоста, может оказаться полезным.
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Может сработать даже если нет Джавелина )))
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27.02.2022 12:32 Відповісти
Як елей на душу!
Горіть падли синім вогнем, а кацапки - матері хай ридають і вилизують путіну зад!
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27.02.2022 12:22 Відповісти
***, просто в упор. Феєрично.
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27.02.2022 12:23 Відповісти
Хотіли чути російську в України, в кінці відео.
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27.02.2022 12:24 Відповісти
5 раз смотрел. И всё мало
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Оперативний ЗСУ
Командування ПС ЗСУ

Маємо гарні новини!
🛩🛩🛩🛩
Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Вони уже під крилами наших винищувачів.
Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!

🇺🇦 Слава Україні!
Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Дайте посилання як пацювати з NlAW. Може знадобитися.
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27.02.2022 12:25 Відповісти
Вставляешь блок питания, рычажком выбираешь тип цели(легкая или танк) другим рычажком примерное расстояние:20-100м, 100+, взводишь красный предохранитель и одновременно держа его нажимаешь пуск. Москаль горит, ты радуешься)
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27.02.2022 12:39 Відповісти
Йо ребята чуть подальше стреляйте )) все равно это оружие не промазывает)
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27.02.2022 12:25 Відповісти
Слово "*****" было?
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27.02.2022 12:26 Відповісти
З башні виглядав кацап?
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27.02.2022 12:26 Відповісти
вже не виглядае чомусь...
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27.02.2022 12:53 Відповісти
поправьте заголовок)
Гори
а так если бы было горы на кадре
была бы прям поэзия
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27.02.2022 12:27 Відповісти
а че он просто там стоял?
где подкрепление у него?
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27.02.2022 12:28 Відповісти
гдє гдє...в масквє...
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27.02.2022 12:30 Відповісти
уже в кульках или в морге
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27.02.2022 12:54 Відповісти
Продублюйте посилання щоб не на цензорі, будь ласка. Тут не можу подивитися.
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27.02.2022 12:29 Відповісти
Хлопци, повесим Ютубканал - гавномета Соловьева!!!!!!

Он там прям сейчас показывает "взятых в плен" наркоманов и нэофашистов!

Действия:
1 - заходим в Ютуб (ссылку на это говно ставить не буду)
2 - жмем флажек Report
3 - жмем кнопку "promotes terrorism"
4 - пишем - This chanel promote state terrorism!
5 - отправляем

Для робота ютуб надо чтобы обращений было не менее 1К тогда блокируется канал, а могут забанить и навечно, сечас ситуация такова, что ютуб не сможет отвертется.

ЗАБАНИМ СУКУ НАВЕЧНО!
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27.02.2022 12:29 Відповісти
российский ютуб на службе у фсб
магическим образом на него не распространяются правила ютуба
по крайне мере раньше его никак не удаляли
хоть и была массовая отправка жалоб
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27.02.2022 12:34 Відповісти
сделано
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28.02.2022 02:02 Відповісти
дякую )))
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28.02.2022 02:46 Відповісти
Є час, є натхнеття - так можна і до нескінченності.
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27.02.2022 12:30 Відповісти
На це можно дивитись вічно.
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27.02.2022 12:32 Відповісти
Це коли отримуєш більше, аніж розраховував.

Вони йшли та очікували ТЕПЛИЙ ПРИЙОМ.

Ну наші ім і надали прийом. ГАРЯЧИЙ.

ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, ТВАРЮКИ.
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Админ!!! Исправьте, пожалуйста, название - не "Горы" а "ГОРИМ"
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Не знаю, чи моя ідея знайде підтримку, але висловити можна.
Є пропозиція на частину нашої техніки, танків зокрема, поряд з Укарїнським прапором ставити кольоровий прапор лгбт. Психологічний момент мав би бути значний. Москалі мали би обсиратися.
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27.02.2022 12:35 Відповісти
дивлячись на таке, розумію чому ***** сциться України в NATO, їхня зброя та наш героїзм помножать рашку на нуль
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27.02.2022 12:35 Відповісти
У меня аж слёзы навернулись!!! Парни, почему один?? ДАЙТЕ ДВА!!
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Українським прапором!
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Пленных не брать Гуманизм закончился 24-го
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Замечательно!
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27.02.2022 12:40 Відповісти
В этом видео прекрасно всё
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Напомнило кацапское - пиз*ец подкрался незаметно ))
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27.02.2022 12:45 Відповісти
Он памятник воздвиг себе..нерукотворный
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27.02.2022 12:51 Відповісти
точность - вежливость королей..
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27.02.2022 12:54 Відповісти
Гори гори ярко,шоб не погасло!
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27.02.2022 13:03 Відповісти
АЛЛЛЛАХ АКБАААР !!!!
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27.02.2022 13:05 Відповісти
👏
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Кросівоє...
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Ребят, у меня возникли вопросы. похоже, что танк брошен, почему бы его не заправить, перекрасить и использовать для нужд зсу?

Ну, если нет возможности заправить то уничтожить его другим способом, не тратя на это драгоценные ракеты??
В общем, я в замешательстве
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28.02.2022 02:16 Відповісти
 
 