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"Гори, Россия, суки!": Знищення російського танка з ПТРК NLAW. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові знищи танк військових РФ.
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+124 Ольга Жмудовська
показати весь коментар27.02.2022 12:16
+57 Папєрєднік
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+43 Олексій Панкратов
показати весь коментар27.02.2022 12:18
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Инструкция от банка: чтобы перевести деньги на армию, нужно зайти в Приват-24, раздел "Сервисы", "Добро", "Допомога ЗСУ" и выбрать карту "Бонус+".
"Ета ні наша вайна. Нас сдесь ні ждут. Ми тут врагі. Нас абманулі і бросілі наші камандіри."
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
⚡️Рядом с городом Владимир на Волыни обстреляли воинскую часть со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.
Сначала кацапы, потом лукашисты.
Контакти - Служба безпеки України
https://ssu.gov.ua › upravlinnia
Центральне управління СБУ · Звернення громадян: +38 (044) 256-99-91 · Телефон довіри: 0 800 501 482 · E-mail: [email protected]
надсилайте сюди, це бот СБУ
Тікай москаль, якщо зможеш!
Слава Україні!!!!!!!!!
💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Соединенные Штаты передадут Киеву крупную партию переносных зенитно-ракетный комплексов (ПЗРК) Stinger в рамках новой поставки вооружений Украине.
Об этом сообщает американское издание The Drive.26 февраля, 23:11
В мощную акустику: "Экипажу танка-вы на прицеле Джавелина, экипажу покинуть машину через десять секунд, девять, воскмь...."
Мы экономим Джавелины и получаем технику и пленных.
Горіть падли синім вогнем, а кацапки - матері хай ридають і вилизують путіну зад!
Командування ПС ЗСУ
Маємо гарні новини!
🛩🛩🛩🛩
Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Вони уже під крилами наших винищувачів.
Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!
🇺🇦 Слава Україні!
Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Гори
а так если бы было горы на кадре
была бы прям поэзия
где подкрепление у него?
Он там прям сейчас показывает "взятых в плен" наркоманов и нэофашистов!
Действия:
1 - заходим в Ютуб (ссылку на это говно ставить не буду)
2 - жмем флажек Report
3 - жмем кнопку "promotes terrorism"
4 - пишем - This chanel promote state terrorism!
5 - отправляем
Для робота ютуб надо чтобы обращений было не менее 1К тогда блокируется канал, а могут забанить и навечно, сечас ситуация такова, что ютуб не сможет отвертется.
ЗАБАНИМ СУКУ НАВЕЧНО!
магическим образом на него не распространяются правила ютуба
по крайне мере раньше его никак не удаляли
хоть и была массовая отправка жалоб
Вони йшли та очікували ТЕПЛИЙ ПРИЙОМ.
Ну наші ім і надали прийом. ГАРЯЧИЙ.
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, ТВАРЮКИ.
Є пропозиція на частину нашої техніки, танків зокрема, поряд з Укарїнським прапором ставити кольоровий прапор лгбт. Психологічний момент мав би бути значний. Москалі мали би обсиратися.
Інструкція по NLAW
Ну, если нет возможности заправить то уничтожить его другим способом, не тратя на это драгоценные ракеты??
В общем, я в замешательстве