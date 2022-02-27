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"Сказали, что учения. Все хотят домой": Чергові російські окупанти потрапили у полон ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові часто заявляють, що приїхали просто на "навчання" та просяться додому.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Домой они просятся, чтобы опять взять оружие и ехать убивать в Украину.
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27.02.2022 12:33
+52
Скільки ще вони будуть брехати про навчання? Четвертий день війни!
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27.02.2022 12:35
+39
и чему вас там учили, убивать украинцев?
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27.02.2022 12:34
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Домой они просятся, чтобы опять взять оружие и ехать убивать в Украину.
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Утро. 27.02.2022 г. Киев. Курим в парадном на этаже с соседом, дядя Коля, ветеран 2й мировой войны, 93 года деду! он в 16 лет пошел воевать!!! так он сказал умную мысль - всех задержанных (арестованных) "асвабадителей" сначала провести парадом позора по Хрещатику, а потом дать 15 лет тюрьмы и пусть работают на разборке завалов и проводят разминирование - выживут, значить судьба, а нет - так бог решил! а что? умная мысль от старика!
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27.02.2022 12:56 Відповісти
так немецкие военнопленые много че строили
а эти только на минные поля годны
и еще что то
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27.02.2022 13:02 Відповісти
и чему вас там учили, убивать украинцев?
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27.02.2022 12:34 Відповісти
Ага , а учения обычно проводятся в городах , а не на полигонах и с боевым оружием , так? На кого расчитан этот тупой гон ? Они думают что мы такие же идиоты как они ? Ничего , мы скоро в их городах тоже такие же учения будем проводить !
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27.02.2022 13:13 Відповісти
А учения проводятся в чужой стране?
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27.02.2022 14:50 Відповісти
Це наче у Харкові? Це ті що прорвалися, а потім повтікали, і здалися...
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27.02.2022 12:34 Відповісти
Скільки ще вони будуть брехати про навчання? Четвертий день війни!
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27.02.2022 12:35 Відповісти
До останнього кацапа !!!!!! Їм це на навчаннях звісно що витренували ; у разі чого - бреши, просися , а потім тебе на таксистів або чергову гадю обміняють і ти знову будеш українців убивати - отомстіш за свой пазор ((
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27.02.2022 12:45 Відповісти
ті що хочуть додому сидять вдома.
а коли тебе пов"язали, звісно ти скиглиш, шо додому хочеш.

а в цей час твої свинособачі родичі не пускають швидку до розстрілчного ними цивільного автобусу.
і додому не хочуть.

хотіли землі української - на неї й ляжете.
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27.02.2022 12:36 Відповісти
народ гугл в помощь 75242 СПН ГРУ... валіть нахер
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Да пускай не свистят. Ето они фишку про учения и про то что заблудились еще с 2014 загоняют. Все они знали куда едут и все они контрактники. Просто они поняли что украинцы лошки пустят слезу и накормят и обогреют и маме позвонят
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27.02.2022 12:36 Відповісти
У всіх чатах верещали "можем павтаріть", а тепер тільки бубонять під носа, херої срані
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Да, да, а когда боевые патроны и снаряды получали, они такие наивные, не заподозрили, что на учения это нихера не похоже?
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Підори кацапські, хотили мєдалькі як за Український Крим ?
А тут *** козацький по печінку заліз !

Смерть Свиносабакам !
Все буде Ураїна !
#Viva #Ukraine !
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Всі брешуть!!!
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Грушники хтять додому, згодом підуть вбивати в іншу країну?
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27.02.2022 12:38 Відповісти
почему в иншу? они вернутся на броне следующей колонны.
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27.02.2022 12:39 Відповісти
На броні лячно взагалі то, там вже під 800 шт тої броні знищено.
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27.02.2022 12:42 Відповісти
это у них легенда такая. "учения, не знаю ничего и очень хочу домой". Но стрелять и убивать они будут по-настоящему и при первой возможности.
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27.02.2022 12:38 Відповісти
на "учения" хіба видають повний боєкомплект? Якщо в нього в ріжку холості, то таки так, а якщо бойові, то прикладом по харі стільки разів, скільки є патронів.
Розумію що ВСУ їх не будуть вбивати полоненних. А "територіальники", це ще під питанням.
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27.02.2022 12:42 Відповісти
Чув , В Одесі за голову діверса дають 800$.Це правда?
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27.02.2022 12:38 Відповісти
Брехня, знімуть військовий збір і ПДВ.
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27.02.2022 12:40 Відповісти
от жеш фошисты!
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27.02.2022 12:43 Відповісти
Військовий збір відмінили... А виплачують 1000 - 20% ПДВ отже 800 на руки..
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27.02.2022 12:52 Відповісти
Наші з ними на Ви?
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27.02.2022 12:39 Відповісти
"Послали, как пушечное мясо на убой".

Почему "как".

"Родина тебя бросит, всегда".
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27.02.2022 12:39 Відповісти
для тебя ваня, начальство твое купило 45000 мешков выбирай любой
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27.02.2022 12:39 Відповісти
Слухайте, та в нас пальці втомляться ці мішки зав'язувати, може доручити це полоненим?
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27.02.2022 12:44 Відповісти
вот они - "брошенные мангусты"
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27.02.2022 12:39 Відповісти
***,які такі ученія?Ти тільки що по українцям стріляв!
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27.02.2022 12:40 Відповісти
"Сирия - лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы в принципе достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета"

(с) ихтамнет пуйло, 2015
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27.02.2022 13:42 Відповісти
****, милейшие люди. Хоч до рани прикладай.
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27.02.2022 12:40 Відповісти
Цих полонених посилати своїх жарених і роздовбаних збирати до купи , заставляти перкносити на собі і не давати навіть руки помити , нехай руцкага духа хоч сповнв нанюхаються бо невдовзі обміняють на чергову гадю ((
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27.02.2022 12:50 Відповісти
"Сказали, что учения. Все хотят домой"

Твой дом - тюрьма!
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27.02.2022 12:40 Відповісти
поїдуть додому, коли складуть екзамен з української мови... а доти - саджати дерева...
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27.02.2022 12:40 Відповісти
Точно! Велике садівництво-то треба виконувати! Мільярд дерев як ніяк! Роботи непочатий край!
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27.02.2022 12:53 Відповісти
йой, який "екзамен"? Іспит!!! Мабуть, піду до них вчителем - відновімо Карпати у нову Амазонію на Херсонщині...
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27.02.2022 12:59 Відповісти
Ці суки добре знали, куди їхали. Якби ситуація була на їх користь, вони б вбивали, знищували, грабували та гвалтували наших жінок.
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27.02.2022 12:40 Відповісти
походу Харьков
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27.02.2022 12:40 Відповісти
мирні люди.
що ви з них хочете?
просунулись на 200-300 км в Україну і вважають що це нормально.
а додому захотіли коли получили киздюлей
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27.02.2022 12:41 Відповісти
В каких странах мира отправляя на учения снаряжают подразделения боевыми патронами, снарядами, ракетами?
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27.02.2022 12:41 Відповісти
всё они знали, и родителям своим сказали "что будут пересекать границу" (https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw) смотреть с 7 минуты - там родитель говорит о последнем разговоре со своим маленьким оккупантом
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27.02.2022 12:41 Відповісти
25-я бригада- севастополь
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27.02.2022 12:42 Відповісти
Звиздёшь. Прслушайте их переговоры - они грозятся нашим: "встретимся в Адессе". ВСЁ ОНИ ЗНАЮТ!
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27.02.2022 12:42 Відповісти
На войну они ехать не боялись а сказать командиру что хочу разорвать контракт и уехать домой они побоялись. Ага. Верьте им дальше. Если бы их не разбили сейчас бы они с хохотом стреляли по нашим городам и людям, а потом ходили по домам и мародерствовали
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27.02.2022 12:42 Відповісти
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27.02.2022 12:44 Відповісти
будут вам учения
как сложиться в мешок с первого раза
там все листы все есть, позывные, точки
пусть брешет дальше
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27.02.2022 12:44 Відповісти
В мої , далекі часи в армії , таких клієнтів називали чмошніками , або чумаходами . А ще їх кликали - москва . Це були найбільші гівноїдники , без племені і роду .
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Объясните, наконец, этим *********, что учения на территории другой страны - это война.
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27.02.2022 12:45 Відповісти
ВАсі хто прибув на учєнія повинні бути утилізовані без права на обжалування. Хто каже правду, той матиме шанс вижити. Тільки такж.
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27.02.2022 12:45 Відповісти
Нагло врут. Всем зачитывали приказ перед нападением на Украину.
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27.02.2022 12:46 Відповісти
врут, не верьте оркам, если отпустите они снова вернуться убивать украинцев в Украине..
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27.02.2022 12:48 Відповісти
Домой ? Так и фрицы домой хотели в 45-ом . Вы что тогда с ними делали ? Самые ************ые ? - Отож...)))
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27.02.2022 12:48 Відповісти
Забирати в них екіпіровку, наколінники, зброю та одразу видавати добровольцям.
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27.02.2022 12:49 Відповісти
Екіпіровка добробатам також потрібна))
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27.02.2022 13:11 Відповісти
А відновлювати зруйноване хто буде????
От все відновиш, десь так років за десять - в робі і з "похлебкой из брюкви" - тоді поїдеш.
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27.02.2022 12:49 Відповісти
lutshe nenado - eti rukozhopy tolko lomatj ne stroit umejut
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27.02.2022 13:03 Відповісти
Нічого! Розчищати завали, сміття, рити котловани, носити мішки.
На це їхнє рукожопство згодиться.
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27.02.2022 13:18 Відповісти
Тільки но кацап каже про "учєнія", "не знали", "нас послали" вбивайте відразу. Вони всі так кажуть бо це їх "методичка". Вони вступили на контракт щоб грабувати і вбивати професійно і все своє паскудне життя. Хто у кацапів в армії? Бидло не здатне вчитись і яке принципово не бажає працювати. Тому тільки вбивати. Це сміття.
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Звездят они! Им четко приказали пересечь границу и поставили боевые задачи! Поменьше брать в плен - диверсантов так сразу к стенке без церемоний - только так!!!
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Kakie na X uchenia s boevimi patronami. E to oni pust SV. PAVLU na nebesax raskazivaut. Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
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27.02.2022 12:50 Відповісти
ну на коленях перед Украиной стоять точно научитесь , на этих "учениях"
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27.02.2022 12:52 Відповісти
ОНИ ВСЕ ЗНАЛИ! Солдат готовят к особенностям войны в др. государстве. Об этом даже есть в фильме 9 рота, кому интересно. У каждого воина смартфоны где можно в любой момент посмотреть новости, особенно если тебя подняли в 4 утра. Они видели украинскую символику, знаки на украинском языке и пр. У них нет опознавательных знаков, так "учения" не проводят. ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ. Просто эйфория быстро выветривается когда тебя держат за яйца те кого ты ехал убивать
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27.02.2022 12:52 Відповісти
брешуть
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27.02.2022 12:53 Відповісти
Этого, с наколенниками, почему не расстреляли?
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27.02.2022 12:55 Відповісти
это че за учения
где не учебные снаряды
дуракам пусть рассказывает

хорошая у них форма
без шевронов без ничего
хрен поймешь откуда

Z zombie
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27.02.2022 12:58 Відповісти
Ты погляди какие они все ломоносовы,все исключительно учиться,учиться и учиться,аж страшно от таких интеллектуалов.
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27.02.2022 12:58 Відповісти
токо че то не научатся

учения с машинами странной литерой V и Z
без шевронов, кто это, какая страна

учения
"попробуй взять киев за 2 дня"
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Так, полонених вже хіба досить взяли. Додому подзвонити. Решту на добрива якщо не здався сам і як тільки заїкнеться про "учєнія" і "не знали". То вже навіть образливо, що російська свиня вважає всіх навколо ідіотами щоб вірити в ту маячню.
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27.02.2022 13:02 Відповісти
Будешь, ****, все восстанавливать
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27.02.2022 13:03 Відповісти
Я думаю, что наши уже задолбались брать интервью у этих русских пидаров.
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27.02.2022 13:03 Відповісти
Нам не поверят, пока Зеленский с ними не познакомится, десятки коротких видео - это мало, к сожалению (((
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27.02.2022 13:04 Відповісти
*****, до слез, так жалко мальчика...
Отпустите его домой
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27.02.2022 13:04 Відповісти
Та ладно вже. Типу не знали що потрапили на південь Білорусі, типу не второпали коли давали вказівки, а ще зброя була з холостими. Ніхто не задавав запитань до командирів, та і зв"язку не тримали з іншими, хоча що я, зв"язку просто не було.
Коли їхали за наказом нікого не здивували селища, міста, коли кордон перетинали, коли почали гатити бойовими теж нічого не дійшло.
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27.02.2022 13:04 Відповісти
Видимо им дана такая установка.. Брешут гады.. В "незнайку" играют. На нас напал агрессор, который несет смерть по всей стране..(убивают женщин и детей) пленные говорите... не знали.. бедняги...конвенции... Ну да...Вспомните как они д ( блин... хоть бы один прямо сказал, мы военные и согласно присяге должны выполнять приказ командиров , шли воевать против Украины.) ВСЕ !!!
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27.02.2022 13:05 Відповісти
сравните как они вели себя с украинскими пленными в илловайске
что они с ними делали, издевались
хохотали
кто будет их жалеть, сразу вспоминайте все что они наделали с 14го
да и за 4 дня уже сделали страшного много
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27.02.2022 13:07 Відповісти
Делаем вывод. В России проводят учения со стрельбой по живым целям.
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Так дом 🏠 ***** , в другой стороне , а в свой мы тебя не приглашали, ещё и с оружием ,
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Заблудилося воно *****,на учєнія воно їхало.коли кордон перитинало,що очі закривало?Ці уйобки прекрасно усвідомлювали куди вони їдуть і що мають робити.
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Они еще не осознали как им повезло
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27.02.2022 13:13 Відповісти
На учение ?

на учениях в людей стреляют ?

******, жопы сохранят
отпусти, вернётся и убьёт
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27.02.2022 13:28 Відповісти
врут,поскольку "легенду" рассказывают чуть ли не слово в слово...Видимо,была такая инструкция
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Заставляйте их жрать шевроны.
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27.02.2022 13:54 Відповісти
Все они знали, и куда посылали, и какие задачи перед ними ставили и тд, а это "легенда" как раз для такого случая.
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27.02.2022 15:19 Відповісти
Як я цих собак ненавиджу (нехай собаки-тварини вибачають). І не кажіть, що вони чиїсь діти... Діти *********, які у своєму шовіністичному угарі привели до влади путлєра.
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27.02.2022 15:47 Відповісти
 
 