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"Вот так мы встречаем "русский мир": Розбита військова техніка окупантів в Харкові. ВIДЕО

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ЗСУ захопили в полон російського військового, а також розбили техніку окупанта.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+78
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27.02.2022 12:42
+60
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
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27.02.2022 12:42
+30
Гонят в города на убой, нихера не поменялось со второй мировой... Как гнали пушечное мясо так и гонят
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27.02.2022 12:44
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27.02.2022 12:42 Відповісти
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
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27.02.2022 12:42 Відповісти
ВСЕ ОРКИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ-- ПРОКЛЯТЫ НАВЕК УБИЙЦЫ
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27.02.2022 12:54 Відповісти
На забувайте ще про тріумфальний парад побєдобесія..на 9 травня
проходження по Хрещатику і на трибуні )(уйло..Згадується фото Адольфа на фоні Єйфелевої вежі
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27.02.2022 13:03 Відповісти
этот дебил бы задумался - его "Бок" и голодоморы "планировал" по его логике?
кстати, да, ведь "тамнаписсано" что Яхве вытворял со "своим народом", а тут просто гои какие то.
ты сам подумай: - "бок" "планировал" шоб тебя на куски разорвало ракетой, ну, или твою семью, а потом такой гудыменко(я знаю кто это) высрет: ыыыыы, бокпланировал.
кретины тупые думают еще "проверка "веры"" и радостно ползают в капище, а когда им в хату прилетает - визжат как сучки - "хоспадезаштооооо"
тьху!
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27.02.2022 13:04 Відповісти
Тільки що дзвонила знайома з Харкова. Сказала, що там ідуть вуличні бої і що Путін, нібито заручився підтримкою китайців і вони можуть надіслати свої війська в Україну і тоді буде третя світова. Це явно інформація з російських ЗМІ. Задача - максимально посіяти паніку і зрадницькі настрої.
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Китайцы не полезут. Миллион процентов. Оно им просто не надо. И Запад не пустит Китай официально к себе на порог. Одно дело бизнес и чайна-тауны в Европе, другое дело военную инфраструктуру и живую силу. Нереально. Бред третьей степени. Тогда США точно введёт сюда войска, чтобы этого не допустить, потому что это уже будет прямая и офигенная угроза НАТО, похлеще какой-то там россии.
Так что это тупо разведение паники для деморализации. Можете позвонить знакомой из Харькова и сказать, что это фейк и уже опровергнут
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27.02.2022 13:49 Відповісти
Зателефонуйте знайомій і скажіть: "Моя знайома, іди на#уй!"
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27.02.2022 14:35 Відповісти
Ні не існує , інакше би не було б наших загиблих .
Тим більш дітей . Й це би хлопик моряк би не підірвав би себе .

Требо буде потім кожного пом"янути . Котра "нібесна сотня" .
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27.02.2022 13:18 Відповісти
бе ме к маме хачу...
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27.02.2022 12:43 Відповісти
кто сегодня хочет в жаркое? )
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27.02.2022 12:43 Відповісти
Хлопці наснаги Вам!Слава Україні!
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27.02.2022 12:43 Відповісти
А не ходи у наш садочок, квіточка чарівна!

ГОВОРИЛИ Ж ВАМ: СПИТАЙТЕ В ЯНЕКА ЯК УКРАЇНСЬКОЮ БУДЕ

"НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
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27.02.2022 12:44 Відповісти
***** подавилось Крымом, а сейчас сдохнет от целой Украины.
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Молодцы!
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Гонят в города на убой, нихера не поменялось со второй мировой... Как гнали пушечное мясо так и гонят
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Синявинские высоты.
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27.02.2022 13:07 Відповісти
Асвабадітєлі....
⚡️В Херсоне россияне начали грабить банки и выносить все ценности из ячеек украинцев, - Антон Геращенко.

По его данным, на видео - одно из отделений ПриватБанка в Херсоне.
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27.02.2022 12:45 Відповісти
У Геращенко ничего такого нет. Инфо диверсант?
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27.02.2022 12:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4rVBJFWgUQs
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27.02.2022 12:51 Відповісти
Схоже на те , ну або просто неуважна людина - це не Херсон , а просто якийсь НП Херсонщини (( Не дарма кажуть що " триндун - знахідка для шпійона " тепер з його подачі підніметься срач про капєц((
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27.02.2022 13:11 Відповісти
Головне що не сам Херсон
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27.02.2022 13:21 Відповісти
видел - это просто 3,14ец,это видео,и еще то,где они разносят продуктовый магазин - нужно крутить по всему миру нон-стоп..
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27.02.2022 12:51 Відповісти
Распространяйте это видео "Асвабадителей" везде. Пусть мир видит путинских мародёров.
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27.02.2022 12:55 Відповісти
Поширюйте тільки підпишіть правильно щоб паніку не сіяти , бр це не Херсон ! ХЕРСОН ЦЕ УКРАЇНА !!!!!!!!
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27.02.2022 13:14 Відповісти
Їбаште хлопці!!!
Бог та правда на вашому боці.
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27.02.2022 12:45 Відповісти
Молодцы мужики!мочите их. Чтобы не пришлось воевать за радистов потом как это малолетнее чмо.
Крымчане думали их не коснется? Этот придурок или его батя видно кричал Путин прийди в Крым.
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27.02.2022 12:47 Відповісти
⚡️Украинские военные в Киеве частично расстреляли, частично задержали группу диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи, - Антон Геращенко.
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27.02.2022 12:48 Відповісти
Моральные уроды.
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27.02.2022 12:54 Відповісти
*** це не люди... це потвори... ненавиджу...
Хлопці, паліть тих виродків... Бережіть себе...
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27.02.2022 12:48 Відповісти
смотрите ватники, вот так выглядят ваши узкие братушки. Смерть ворогам!
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27.02.2022 12:49 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Один итог у войны уже есть: Путин был преступником, а стал военным преступником.
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27.02.2022 12:49 Відповісти
👍
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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27.02.2022 12:50 Відповісти
вот что красиво, то красиво..
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27.02.2022 12:50 Відповісти
коллабарантам дАмбасса напрячся
будет вам рэспублика народная
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27.02.2022 12:53 Відповісти
это я о ватанах
которые войну звали, а не взяли сами и не уехали в свою рассею
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27.02.2022 12:54 Відповісти
Восхищаюсь вашим героизмом,хлопцы.Слава Украине с Караганды!
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27.02.2022 12:54 Відповісти
Карагандинцам УЛКЕН САЛЕМ от Устькаманца
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27.02.2022 13:02 Відповісти
Z - ******
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27.02.2022 12:54 Відповісти
и по жизни и на воротник !!!!
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27.02.2022 12:57 Відповісти
Лия Ахеджакова перечислила ВСУ 10 тыс. баксами !!!
(место ее рождения - Днепропетровск !!!!...9 июля 1938 года)
спасибо, землячка !!!!
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27.02.2022 12:55 Відповісти
Харьков. Идёт зачистка города нашими воинами от остатков кацапского лайна. Граждане ,пока остаёмся дома или в укрытиях, на улице опасно!
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27.02.2022 12:57 Відповісти
зет тяжело выговаривается, а вот ****** для обозначения лучше подходит.
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27.02.2022 13:01 Відповісти
Предлагаю свой вариант :

Z - Zombi
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27.02.2022 13:51 Відповісти
V - Vurdalaki
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27.02.2022 13:51 Відповісти
О, вранішніх стрітрейсерів спіймали! Красені наші хлопці, від них ні на чому не втечеш - народний гнів будь-де дістане.
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27.02.2022 13:07 Відповісти
Смерть ватным тварям ! Только СМЕРТЬ !
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27.02.2022 13:10 Відповісти
Конечно здорово это видеть , но до победных маршей далеко и и есть причины для опасений.Смотришь на пленных- это или желторотые пацаны или деды и техника совсем не новая.....И как не подумать,-Нет ли здесь ордынской хитрости ? Быдло им не жалко и железа такого много. А вот ,когда мы истратим ракеты на барахло ,пойдут их главные силы.
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Не сци рускій , з німеції везуть нові комплекти для твоїх главних сіл (( хоча і старих сьогодні Гончаренко сказав вистачить навіть на ваші лади ((
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27.02.2022 13:19 Відповісти
парни ВСУ - красавчики , целую колонну взяли , и почти все машины целы , покатаемся в по тылам
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27.02.2022 17:40 Відповісти
 
 