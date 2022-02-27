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"Вот так мы встречаем "русский мир": Розбита військова техніка окупантів в Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ захопили в полон російського військового, а також розбили техніку окупанта.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+78 Агамемнон
показати весь коментар27.02.2022 12:42
+60 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 12:42
+30 Bird Jackdaw
показати весь коментар27.02.2022 12:44
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Будь ласка, зачекайте...
Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.
Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.
Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.
І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.
І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.
Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.
Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.
"Запомітє етот твіт"©
Анна Оскоміна
проходження по Хрещатику і на трибуні )(уйло..Згадується фото Адольфа на фоні Єйфелевої вежі
кстати, да, ведь "тамнаписсано" что Яхве вытворял со "своим народом", а тут просто гои какие то.
ты сам подумай: - "бок" "планировал" шоб тебя на куски разорвало ракетой, ну, или твою семью, а потом такой гудыменко(я знаю кто это) высрет: ыыыыы, бокпланировал.
кретины тупые думают еще "проверка "веры"" и радостно ползают в капище, а когда им в хату прилетает - визжат как сучки - "хоспадезаштооооо"
тьху!
Так что это тупо разведение паники для деморализации. Можете позвонить знакомой из Харькова и сказать, что это фейк и уже опровергнут
Тим більш дітей . Й це би хлопик моряк би не підірвав би себе .
Требо буде потім кожного пом"янути . Котра "нібесна сотня" .
ГОВОРИЛИ Ж ВАМ: СПИТАЙТЕ В ЯНЕКА ЯК УКРАЇНСЬКОЮ БУДЕ
"НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
⚡️В Херсоне россияне начали грабить банки и выносить все ценности из ячеек украинцев, - Антон Геращенко.
По его данным, на видео - одно из отделений ПриватБанка в Херсоне.
Бог та правда на вашому боці.
Крымчане думали их не коснется? Этот придурок или его батя видно кричал Путин прийди в Крым.
Хлопці, паліть тих виродків... Бережіть себе...
@prof_preobr
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4 ч
Один итог у войны уже есть: Путин был преступником, а стал военным преступником.
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
будет вам рэспублика народная
которые войну звали, а не взяли сами и не уехали в свою рассею
(место ее рождения - Днепропетровск !!!!...9 июля 1938 года)
спасибо, землячка !!!!
Z - Zombi