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ЗСУ на Київщині дають бій колоні російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В селі Іванків, Київська область, українські військові дають бій російським окупантам.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:49
+18
Колумбия, Мексика, Афганистан тоже присоединились к санкциям, и заявили об приостановке наркотрафика в РФ
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27.02.2022 12:59
+13
Пацані, расходимся. Нас уже победили

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27.02.2022 13:00
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УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:49 Відповісти
V - це Кадиривці
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27.02.2022 12:55 Відповісти
Кадирівців же наче вчора спалили всіх?
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27.02.2022 12:56 Відповісти
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27.02.2022 13:52 Відповісти
нет
с V у них еще на границе стояла техника
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27.02.2022 12:59 Відповісти
Можливо "Вагнерівці"
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27.02.2022 13:05 Відповісти
это военные округа
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27.02.2022 13:07 Відповісти
развединформацию же дает НАТО? у них куча спутников же. как может колонна х.з. где кататься то?
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27.02.2022 12:58 Відповісти
Бородянка бачили танки 20 хвилин назад
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27.02.2022 13:02 Відповісти
-Нові санкції для РФ: ЄС російські банки відключать від SWIFT, а активи Центробанку на $643 млрд заморозять -заява лідерів Європейської комісії...

-Їх слід не лише "заморозити", а повернути нам -в якості репарацій за збитки нанесені Ордою...
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27.02.2022 13:04 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО !!!!

а кацапов продавать в сексуальное рабство на Ближний Восток
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27.02.2022 13:13 Відповісти
На жаль по СВІФТ не всю русню повністю відключають.
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27.02.2022 13:20 Відповісти
Партизанять! колони не прикриті з флангів!
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27.02.2022 12:51 Відповісти
Смотрите ещё видео на https://www.kavkazcenter.com/russ/

там чеченцы дают информацию за Украину . Они за Украину . Это не кадировцы
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27.02.2022 12:52 Відповісти
Ложь. Чеченцы воюют под украинским Прапором и никаких V не используют. Не ведитесь на ложную информацию.
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27.02.2022 13:13 Відповісти
То смердящие кадьІровцьІ. ЧеченцьІ на украинской стороне.
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27.02.2022 14:43 Відповісти
За словами джерела, колона ворога розділилася і частина йде з Дмитрівки в Забуччя.
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27.02.2022 12:53 Відповісти
В паралельній темі писали, що хвилин 30 тому велика колона рашистів повернула з Бородянка на Макарова. Про позначки на їхній техніці невідомо
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27.02.2022 12:54 Відповісти
* повернули з Бородянки на Макарів
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27.02.2022 12:55 Відповісти
просто шикарно!
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27.02.2022 12:56 Відповісти
Що шикарно?
Пояснюйте, якщо розумієте, для тих хто далекий від армії. На відео рачкує якась бмп, стоїть якийсь танк, потім старезний автомат. Хто це? Що це? Чия техніка? Де наші?
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27.02.2022 13:03 Відповісти
БМП-1 та танки Т-64 які на відео, зараз тільки на озброєнні ВСУ.
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27.02.2022 13:11 Відповісти
Так понимаю техника работает по противнику, а пехотинец прикрывает фланг. танкист же слепой.
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27.02.2022 13:28 Відповісти
Не такой уж и слепой.Все,что будет двигаться от рашистов держит на прицеле.
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27.02.2022 14:40 Відповісти
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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27.02.2022 12:59 Відповісти
Колумбия, Мексика, Афганистан тоже присоединились к санкциям, и заявили об приостановке наркотрафика в РФ
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27.02.2022 12:59 Відповісти
лавроконь теперь че нюхать будет?
муку что ли))
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27.02.2022 13:00 Відповісти
Пацані, расходимся. Нас уже победили

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27.02.2022 13:00 Відповісти
🤣
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27.02.2022 13:06 Відповісти
главное теперь принимайте хероев своих на московии в рефрежераторах с почестями. ох и долбаебы там на роисе.
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27.02.2022 13:12 Відповісти
абасацца херои, видим, видим - небось говномет Соловьев придумал казку про бычка(ов)
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27.02.2022 13:13 Відповісти
фсё! раиSSя пабидила. раиSSяне, вазвращайтесь дамой палучать мидальки
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27.02.2022 13:14 Відповісти
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27.02.2022 13:14 Відповісти
Готовляться приймати свої трупи і вже ліпоять "панфіловців"?
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27.02.2022 14:46 Відповісти
Полудурков ватных херачат как в тире ...
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27.02.2022 13:09 Відповісти
Скорее всего V - это обозначение рашистов-"вагнеровцев", которые действительно очень опасны!
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27.02.2022 13:14 Відповісти
Півгодини тому над Гостомелем і Бучею літали два штурмовики можливо російські
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27.02.2022 13:19 Відповісти
 
 