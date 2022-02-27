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ЗСУ на Київщині дають бій колоні російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В селі Іванків, Київська область, українські військові дають бій російським окупантам.
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+40 Микола Папізже
показати весь коментар27.02.2022 12:49
+18 Квантовий Механік
показати весь коментар27.02.2022 12:59
+13 cTaPuK XoTTaBitch
показати весь коментар27.02.2022 13:00
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Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Це вкрай важливо!
Слава Україні!
с V у них еще на границе стояла техника
-Їх слід не лише "заморозити", а повернути нам -в якості репарацій за збитки нанесені Ордою...
а кацапов продавать в сексуальное рабство на Ближний Восток
там чеченцы дают информацию за Украину . Они за Украину . Это не кадировцы
Пояснюйте, якщо розумієте, для тих хто далекий від армії. На відео рачкує якась бмп, стоїть якийсь танк, потім старезний автомат. Хто це? Що це? Чия техніка? Де наші?
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Це вкрай важливо!
Слава Україні!
муку что ли))