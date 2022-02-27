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Внаслідок ворожих обстрілів в Ірпіні спалахнули три житлові будинки: у підвалах можуть бути люди. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

27 лютого о 12:21 м. Ірпінь внаслідок обстрілів по вул. Озерна сталося загорання трьох приватних житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією в підвалах можуть укриватися люди.

Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

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Топ коментарі
+16
Обратитесь кто может к хакерам ананимус, если могут пусть выложат в сеть списки личного состава летчиков и ракетчиков кацапов и бульбашей, которые убивают наших детей. Списки, если возможно с адресами их семей и родственников, друзей. Это очень поможет!!!!!!!!!! В парашке есть нормальные украинцы.
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27.02.2022 13:26
+9
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:27
+6
РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ *****(Автору песни респект)
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27.02.2022 13:31
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Обратитесь кто может к хакерам ананимус, если могут пусть выложат в сеть списки личного состава летчиков и ракетчиков кацапов и бульбашей, которые убивают наших детей. Списки, если возможно с адресами их семей и родственников, друзей. Это очень поможет!!!!!!!!!! В парашке есть нормальные украинцы.
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27.02.2022 13:26 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:27 Відповісти
Тримай плюса, щоб пішло вгору.
Треба бути покидькиом або ботом, щоб в такий час подібним займатися. І тих і інших не шкода.
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27.02.2022 13:33 Відповісти
А як тобі таке--за те що я боровся з одним таким, мене забанили на три дні.
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27.02.2022 15:19 Відповісти
свіжа новина...Кацапи вже шукають інше місце для переговорів з Україною "
Россия заявила о готовности говорить с Украиной о прекращении огня и мире" явно в них там паніка в Бункурі..Слава ЗСУ!!!
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27.02.2022 13:29 Відповісти
Це добре, але ще зарано, наші ще тільки розгортають другий ешелон.
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27.02.2022 13:33 Відповісти

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України,
поки Москва має війська у сусідній країні , крапка !!
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Тільки після повернення криму та донецька
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Не раніше переходу до контрнаступу. А тоді - ультиматум. Тільки так.
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27.02.2022 15:21 Відповісти
посылайте кацапам и бульбашам.
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27.02.2022 14:09 Відповісти
Робимо, що можемо, то переможемо!
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27.02.2022 14:49 Відповісти
 
 