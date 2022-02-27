Внаслідок ворожих обстрілів в Ірпіні спалахнули три житлові будинки: у підвалах можуть бути люди. ВIДЕО

27 лютого о 12:21 м. Ірпінь внаслідок обстрілів по вул. Озерна сталося загорання трьох приватних житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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За попередньою інформацією в підвалах можуть укриватися люди.

Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

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