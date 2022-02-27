Внаслідок ворожих обстрілів в Ірпіні спалахнули три житлові будинки: у підвалах можуть бути люди. ВIДЕО
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27 лютого о 12:21 м. Ірпінь внаслідок обстрілів по вул. Озерна сталося загорання трьох приватних житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією в підвалах можуть укриватися люди.
Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.
Топ коментарі
+16 Ревизор
показати весь коментар27.02.2022 13:26
+9 Богдан Влад
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+6 Семен Шкаралупа
показати весь коментар27.02.2022 13:31
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Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Треба бути покидькиом або ботом, щоб в такий час подібним займатися. І тих і інших не шкода.
Россия заявила о готовности говорить с Украиной о прекращении огня и мире" явно в них там паніка в Бункурі..Слава ЗСУ!!!
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України,
поки Москва має війська у сусідній країні , крапка !!