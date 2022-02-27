30 754 40
"Слава Украине! Героям слава! Путин х#йло!": Військовий РФ у полоні ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський військовий потрапив до полону українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також дивіться: Російський окупант в полоні ЗСУ - Путіну: "Нужно находить компромиссы". ВIДЕО
Топ коментарі
+33 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар27.02.2022 13:15
+32 KharkovCity
показати весь коментар27.02.2022 13:21
+21 Богдан Влад
показати весь коментар27.02.2022 13:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
акция солидарности с Украиной. Yerevan Armenia
Это значит, будет жить, а это очень жаль
Вони брешуть гади і готові на все , аби залишитись живими 😠
Смерть кацапам на нашій землі !
Бий чортів хоч в полон не бери, але глумитися, навіть над скотиною, не в українському вихованні.