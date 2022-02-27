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"Слава Украине! Героям слава! Путин х#йло!": Військовий РФ у полоні ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовий потрапив до полону українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський окупант в полоні ЗСУ - Путіну: "Нужно находить компромиссы". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Скоро ВЕСЬ ******** это запоёт .
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27.02.2022 13:15
+32
просто они такие и есть на самом деле, все пропито и украдено, одни понты и ненависть ко всему украинскому. Смерть ворогам.
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27.02.2022 13:21
+21
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:19
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Скоро ВЕСЬ ******** это запоёт .
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27.02.2022 13:15 Відповісти
Конечно здорово это видеть , но до победных маршей далеко и и есть причины для опасений.Смотришь на пленных- это или желторотые пацаны или деды и техника совсем не новая.....И как не подумать,-Нет ли здесь ордынской хитрости ? Быдло им не жалко и железа такого много. А вот ,когда мы истратим ракеты на барахло ,пойдут их главные силы.
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27.02.2022 13:16 Відповісти
просто они такие и есть на самом деле, все пропито и украдено, одни понты и ненависть ко всему украинскому. Смерть ворогам.
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27.02.2022 13:21 Відповісти
Ракет нам подвезут, главное что бы опытные бойцы были в строю.
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27.02.2022 13:21 Відповісти
Есть надежда, что мы не одни и есть сообщения, что вооружение подтягивается быстрее чем свинособачья техника.
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27.02.2022 13:21 Відповісти
главные силы уже перемалываются в фарш, то что они будут судорожно делать - это пытаться проводить мобилизацию своего населения, флаг им в руки и якорь на шею !
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27.02.2022 13:24 Відповісти
Там нацгвардии что то около 340 000 если не 400 000 уже.
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Это последствия КОРРУПЦИИ. Ты думаешь, что все, что им выделялось из федерального бюджета на армию, тратилось на все 100% по назначению? Хер там, все разворовывалось. Не удивлюсь, если ********* больше 70% от того, что выделяли. Состояние их техники и армии ярчайший пример того, как коррупция все разъедает. И это должны осознать все мы, украинцы, что нельзя быть толерантными к коррупции ни на йоту. Почему пуйло поперло на нас? Оно было уверено, что его армия реально крутая, ведь оно знало объемы бабок, которые туда вливали.
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27.02.2022 13:27 Відповісти
drochit perestan....
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27.02.2022 13:28 Відповісти
Эта теория разбирается в пух и прах ликвидированным в Гостомеле главным чеченским генералом и сбитыми новейшими истребителями су30см и су35, вертолётами ка52. Они запустили всё, что у них есть и выдыхаются. А наши нет. Наших, готовых воевать -- всё больше. И поддержки всё больше. Нужно стоять. ***** скоро ******.
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Дай,Бог ! В конечную победу верим, но надо быть готовыми к любым вариантам. Слава Украине!
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27.02.2022 13:48 Відповісти
видео нет
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27.02.2022 13:18 Відповісти
есть
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27.02.2022 13:21 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:19 Відповісти
"Никаких потерь и пленных нет!!"
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27.02.2022 13:20 Відповісти
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27.02.2022 13:21 Відповісти
Молодец!!! Теперь - пальцы на пенек, отрубить, и вперёд - на родину.
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27.02.2022 13:21 Відповісти
лучше голову и в мешок
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27.02.2022 13:22 Відповісти
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27.02.2022 13:30 Відповісти
Скатина тупорылая что хочешь скажет шобы сраку свою спасти. Вся эта расея тупорылая биомасса.
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27.02.2022 13:33 Відповісти
Повторюсь , если раньше до 24-го ***** нужно было сохранить лицо , то теперь нужно сохранить Жопу , причём в буквальном смысле
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27.02.2022 13:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc

акция солидарности с Украиной. Yerevan Armenia
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27.02.2022 13:35 Відповісти
Жаль, очень жаль, что парень в плену.
Это значит, будет жить, а это очень жаль
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Не вірте жодному слову кацапа , який потрапив в полон 😡
Вони брешуть гади і готові на все , аби залишитись живими 😠
Смерть кацапам на нашій землі !
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Не бачу сенсу в цих відео, в полоні він - батько наш Бандера, буде співати!! і казки про учєнія розказувати. А як його відпустили, буде ржати, і казати які хахали лохи, і приіде назад до нас в наступній колоні!!
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27.02.2022 13:37 Відповісти
З'являється нова херня - примушувати свинособак говорити наші гасла. По-перше, це паплюження, а по-друге, це недостойна справжнього козака поведінка щодо неспроможного полоненого. Неприємно таке бачити і чути.
Бий чортів хоч в полон не бери, але глумитися, навіть над скотиною, не в українському вихованні.
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27.02.2022 13:39 Відповісти
чого, хай затягують Путєн ***..ло, лалалала
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27.02.2022 14:10 Відповісти
можна організувати хор плєнних мальчіков в трусіках, який виконує ораторію "Путєнь лоло"
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27.02.2022 14:11 Відповісти
Та цей точно не проти, може й дійсно так про ***** думає 😁
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27.02.2022 14:52 Відповісти
Чого воно либиться? Може ну його нах...
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27.02.2022 13:39 Відповісти
Это "Дерсу Узала", у них наверное есть что-то от японцев. В общем на генном уровне.
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27.02.2022 13:46 Відповісти
А бутылку разбить, не?
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27.02.2022 13:43 Відповісти
так, кацапы, учите текст как на видео, и может тогда вас оставят в живых.
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Четко! Козломордые учите текст, на всякий случай , если не сдохните))
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27.02.2022 14:06 Відповісти
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27.02.2022 14:14 Відповісти
взагалі на ютубі засилля крємлєботів, які подібні відео просто засирають своїми висерами з методичок
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27.02.2022 14:14 Відповісти
вот и отлично, посидит теперь 15 лет в украинской тюрьме - глядишь человеком станет.
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27.02.2022 14:22 Відповісти
о, ну цей видно, що готувався
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27.02.2022 14:45 Відповісти
Дивишся наче кацап, а тут оп і людиною став. Бандерівська магія 🤣
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27.02.2022 14:48 Відповісти
Не стал! Наивец...
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27.02.2022 16:23 Відповісти
 
 