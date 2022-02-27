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ЗСУ взяли в полон військового з окупованого Севастополя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники захопили у полон військового з окупованого Севастополя.
Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
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«Проверенная информация из Крыма.
Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки.
Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь.
Крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь. Однако, после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке, мягко говоря.
В связи с нехваткой «пушечного мяса» вчера срочникам-крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину.
Родители призывают детей делать все, вплоть до членовредительства, дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения, дабы сберечь своих «кровинок».
Думаю, бравые на бумаге командиры русни сейчас нехило поднимут бабло», - резюмирует автор.
Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что российские военные начали массово отказываться воевать против Украины.
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Нужно пока ещё продержаться, пока каждый день работает на нас
Но да, потом переговоры нужны
Понимаете в чём дело, Зеленский анонсирует готовность к переговорам, с чем он собирается на них идти? Почему он это не озвучивает?
И Путин не знает что хочет. И каждый день его хотелки слабнут, поэтому нужно пока тянуть время
Но переговоры всё равно будут, и уступки будут, не врите себе сами
- Дима...
😁 Он, наверно, подумал, что с ним познакомиться хотят...
Як я цих собак ненавиджу (нехай собаки-тварини вибачають). І не кажіть, що вони чиїсь діти... Діти *********, які у своєму шовіністичному угарі привели до влади путлєра.