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"Застрягла в болоті. Отак вони приїхали воювати": Окупанти з РФ залишили військову техніку та втекли. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти масово залишають військову техніку та тікають, або здаються в полон українським захисникам.

Відео опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Украина создаст реестр пособников оккупантов из числа деятелей культуры и бизнеса РФ для подальшего запрета на их деятельность на территории ЕС, США, Британии и других присоединившихся стран. Этот запрет может распространяться и на въезд данных пособников на территорию союзников.
показати весь коментар
27.02.2022 13:36
+30
Пойдет конечно...танк и сау...достанем продезенфицируем ...подремонтируем если надо и в строй..
показати весь коментар
27.02.2022 13:37
+24
Некролог Путина.

Так вот - это больше чем война.
Это битва Прошлого с Будущим.

Путин обречён не потому что он проиграет - а он проиграет.

Он обречён потому что он "человек прошлого".
Он проиграл ещё не начав.

Он просто чувствует, что неотвратимо стареет, а мир уходит вперёд.
Он просто хочет вернуть то время, когда он всё хорошо понимал. Где он был молод, силён и любим.
Время, когда телефоны были дисковые, а деревья большие.

Мир ушёл вперёд. И стал непонятным, неконтролируемым и некомфортным.

Он понял, что теряет контроль.

Ему нечего предложить цифровому миру, кроме парафиновых свечей, парового двигателя и медведя на велосипеде с балалайкой.

И пусть даже это уже не велосипед, а гироборд, а балалайка теперь - электрический Fender, но Медведь-то всё тот же.
.
Медведю можно уколоть ботекс, можно сделать эпиляцию и маникюр.
Но он все равно останется все тем же медведем.

Что-то именно в консерватории.

У него могут быть самые современные турбогидросупергипер ракеты, но в голове у него нафталин и аналоговые ходики с кукушкой.

Инновации должны быть в голове, а не только боеголовках.

"Человек из Кемерово" может победить 13 пограничников на острове Змеиный.
Но они ушли в будущее, навсегда, а он навсегда ушел в прошлое.

Война именно из-за этого. Из-за его бессилия. Из-за времени, убегающего у Путина, как песок сквозь пальцы.

Копьями и луками нельзя победить блокчейн, нельзя победить NFT.

В каждом школьном классе, где раньше над доской висел портрет Ленина, а сейчас Шевченко, - можно сорвать его и сжечь. Можно сорвать все портреты в каждом классе Украины. Можно повесить хоть портрет Шойгу.
Но х...й ты вырвешь NFT из телефона каждого школьника.

И я верю, что пусть у наших детей там и не Шевченко, а Among US, но там точно не будет ни Шойгу, ни Путина, ни Жириновского уже никогда!
Понимаете - никогда.

Это не ВСУ подбило танки и вертолеты. Это Among US подбил их. Вместе с покемонами и крипперами из Minecraft.

Это люди будущего, наши герои, сами не зная, что они СуперЛюди из будущего, подбили нафталиновых крыс из Щелкунчика, лезущих из всех черных щелей прошлого.

И автоматом и ракетами нельзя победить Будущее.

Помните, как в Золотом телёнке.
- Проблема не в том, что у нас нет денег. Проблема в том, что у нас нет идеи.

У этой войны нет Идеи. У Путина нет идеи.
Эта война - просто безумный крик его страха.
Крик отчаяния.
- Я хочу вернуться в прошлое! - кричит Путин.
- Я хочу снова стать молодым! - кричит его эго.

Но никакая армия не может дать ему это.
Никакие войска не вернут ему молодость.

И точно Украина победит.
Свет на нашей стороне.
Добро на нашей стороне.
Правда на нашей стороне.

Потому что они сражаются за молодость Путина, а мы за Родину.

И если Путина не грохнут свои же.
То все равно он тупо сдохнет.
Старым, бессильным, немощным и проклинаемый всеми.

В будущее таких не берут.
Тех 13 героев, что сегодня расстрелял военный корабль на острове Змеиный берут, а кремлевских маразматиков - нет.

И самое главное, он это знает. И трясется от бессилия и страха.

- Владимир Владимирович, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, - ...
.... - все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп.
....
С уважением к павшим и благодарностью к защитникам.
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27.02.2022 13:36
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Шимус!!??

металобрухт чи ще пойдьот?
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27.02.2022 13:35 Відповісти
Пойдет конечно...танк и сау...достанем продезенфицируем ...подремонтируем если надо и в строй..
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Нужно сохранить для будущего музея окупации
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27.02.2022 13:42 Відповісти
Використовувати потім на навчанні, як мішені, хіба
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27.02.2022 13:50 Відповісти
Це с.Кам'яне Лебединський район Сумської обл.
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27.02.2022 14:00 Відповісти
друже вітаю тебе!!
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27.02.2022 14:02 Відповісти
СРОЧЬНО!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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27.02.2022 13:56 Відповісти
Там у фб писали ще вчора що - якась військова колона блукала під Києвом , їздили то туди то сюди . Місцеві познімали дорожні таблички що вказують напрямки , то ж може це була та колона ,, і зх куди вони поїхали . Може стоять десь в лісі . . Заблудились .
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27.02.2022 14:04 Відповісти
Скупщики металобрухту вже почали його прийом від кацапен-зольдат . .
https://www.facebook.com/100001906009251/videos/617019096061382
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27.02.2022 13:57 Відповісти
Природа за нас!
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27.02.2022 13:36 Відповісти
з Україною Бог і всі Небесні Сили!!
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27.02.2022 13:43 Відповісти
100%
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27.02.2022 13:54 Відповісти
Украина создаст реестр пособников оккупантов из числа деятелей культуры и бизнеса РФ для подальшего запрета на их деятельность на территории ЕС, США, Британии и других присоединившихся стран. Этот запрет может распространяться и на въезд данных пособников на территорию союзников.
показати весь коментар
27.02.2022 13:36 Відповісти
Кацапи екскаватор взяти забули...
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Они взяли, только те раньше ещё сгорели)

https://t.me/korotkoiyasn/2852
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27.02.2022 13:39 Відповісти
Некролог Путина.

Так вот - это больше чем война.
Это битва Прошлого с Будущим.

Путин обречён не потому что он проиграет - а он проиграет.

Он обречён потому что он "человек прошлого".
Он проиграл ещё не начав.

Он просто чувствует, что неотвратимо стареет, а мир уходит вперёд.
Он просто хочет вернуть то время, когда он всё хорошо понимал. Где он был молод, силён и любим.
Время, когда телефоны были дисковые, а деревья большие.

Мир ушёл вперёд. И стал непонятным, неконтролируемым и некомфортным.

Он понял, что теряет контроль.

Ему нечего предложить цифровому миру, кроме парафиновых свечей, парового двигателя и медведя на велосипеде с балалайкой.

И пусть даже это уже не велосипед, а гироборд, а балалайка теперь - электрический Fender, но Медведь-то всё тот же.
.
Медведю можно уколоть ботекс, можно сделать эпиляцию и маникюр.
Но он все равно останется все тем же медведем.

Что-то именно в консерватории.

У него могут быть самые современные турбогидросупергипер ракеты, но в голове у него нафталин и аналоговые ходики с кукушкой.

Инновации должны быть в голове, а не только боеголовках.

"Человек из Кемерово" может победить 13 пограничников на острове Змеиный.
Но они ушли в будущее, навсегда, а он навсегда ушел в прошлое.

Война именно из-за этого. Из-за его бессилия. Из-за времени, убегающего у Путина, как песок сквозь пальцы.

Копьями и луками нельзя победить блокчейн, нельзя победить NFT.

В каждом школьном классе, где раньше над доской висел портрет Ленина, а сейчас Шевченко, - можно сорвать его и сжечь. Можно сорвать все портреты в каждом классе Украины. Можно повесить хоть портрет Шойгу.
Но х...й ты вырвешь NFT из телефона каждого школьника.

И я верю, что пусть у наших детей там и не Шевченко, а Among US, но там точно не будет ни Шойгу, ни Путина, ни Жириновского уже никогда!
Понимаете - никогда.

Это не ВСУ подбило танки и вертолеты. Это Among US подбил их. Вместе с покемонами и крипперами из Minecraft.

Это люди будущего, наши герои, сами не зная, что они СуперЛюди из будущего, подбили нафталиновых крыс из Щелкунчика, лезущих из всех черных щелей прошлого.

И автоматом и ракетами нельзя победить Будущее.

Помните, как в Золотом телёнке.
- Проблема не в том, что у нас нет денег. Проблема в том, что у нас нет идеи.

У этой войны нет Идеи. У Путина нет идеи.
Эта война - просто безумный крик его страха.
Крик отчаяния.
- Я хочу вернуться в прошлое! - кричит Путин.
- Я хочу снова стать молодым! - кричит его эго.

Но никакая армия не может дать ему это.
Никакие войска не вернут ему молодость.

И точно Украина победит.
Свет на нашей стороне.
Добро на нашей стороне.
Правда на нашей стороне.

Потому что они сражаются за молодость Путина, а мы за Родину.

И если Путина не грохнут свои же.
То все равно он тупо сдохнет.
Старым, бессильным, немощным и проклинаемый всеми.

В будущее таких не берут.
Тех 13 героев, что сегодня расстрелял военный корабль на острове Змеиный берут, а кремлевских маразматиков - нет.

И самое главное, он это знает. И трясется от бессилия и страха.

- Владимир Владимирович, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, - ...
.... - все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп.
....
С уважением к павшим и благодарностью к защитникам.
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Золоті слова
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27.02.2022 13:38 Відповісти
Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Б.Г точно с ***** писал этот образ.
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27.02.2022 14:09 Відповісти
Я думаю, что оно подыхает. Медленной смертью, от какого-нибудь рака. Я в молодости прошёл через 4 курса химеотерапии, я знаю по себе, как это выглядит. На видео, где оно говорит Защитникам Украины типа свергать владу, у него жёлтые глаза и опухшая рожа.

Вот оно и пытается войти в историю. Русские же тех, кто их посылает умирать ни за что, всегда обожествляют. ивашка iv, петрушка i - подсадили людей на водку, травили медведями, устроили крепостное рабство, угробили и уморили голодом до трети населения подконтрольной их ханству территории - но "пасан к успеху пришёл", "исконно русские" земли собрал. Как их теперь любят - до усрачки! Про кобу вообще молчу.

А вот у николашки i "не получилось, не фартануло". Поэтому его тоже любят - всё ж таки тоже великий лидер, раз столько своих загубил - но поосторожнее. Или хрущ - при нём уровень жизни поднялся аж до уровня целой Португалии, одной из ************ на тот момент западных стран. Но во время Карибского Кризиса он договариваться начал, и войну в Корее закончил. За это они его ненавидят.

Вот, по моему, и всё объяснение.
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27.02.2022 14:22 Відповісти
Цінні трофеї доречі
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27.02.2022 13:37 Відповісти
О це маталістам роботи не початий край буде.
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27.02.2022 13:37 Відповісти
"рашистскій танк попал в болото - єловая прогнулась гать
єго бомбілі с самольота
єго укропская пєхота под вєчєр стала окружать
танк біл із пушкі, пулємьота, сжигая трави на корню
но вот мотор заглох
пєхота УА насєла с гіком на броню"

це російський адаптований переклад з вірша совєтского бєлорусского поета Максима Танка
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27.02.2022 13:38 Відповісти
Секономили два Джавелина
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27.02.2022 13:38 Відповісти
Навіщо палить? Витягти і забрать собі! Там же й БК може цілий!
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27.02.2022 13:38 Відповісти
якщо на на теріторії захоплені ворогом то краще зпалити думаю
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Якщо територія захоплена ворогом, чого вони потікали?
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Отмазка щоб не воювати. Бо отци-камандіри дадуть прочуханки, пришлють тягач і в тягнуть, ніби застрягших. Палити нах, боєкомплект рване і усьо.
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27.02.2022 14:11 Відповісти
жечь однозначно,что б не забрали обратно и не отремонтировали
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Та техніка мабуть ціла - ці ДЛБЙБи її просто "на пузо поклали" в болоті Подивися на корму - там же й колоди нема для самовитягування! "Рукожопі" - вони ж у лісовій зоні! Хоча у них може й сокири нема щоб колоду вирубать! МАбуть пропили по дорозі!
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27.02.2022 14:09 Відповісти
Ні, друже, ненедооцінюй ворога, просто не хочуть воювати. Точно така ж шняга була в танкових військах совєтів в 1941. Поки нквд не почали розстрілювали екіпажі, які кинули танк в болоті, чи спалили фрікціон чи подібну хєрню зробили.
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27.02.2022 14:15 Відповісти
От тільки у їх правнуків НКВД немає! І віддавать подібний наказ зараз нема кому і ніхто цього робить не буде!
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27.02.2022 14:24 Відповісти
І слава богу! Хоча як були фашистами так і залишились.
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27.02.2022 14:30 Відповісти
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Уся вата повтікала, хай тепер дивляться кацапи,що навіть вата за них воювати не стане.
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27.02.2022 13:49 Відповісти
А вот тут видно, что с теми кто должен был их вытащить)

https://t.me/korotkoiyasn/2852
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Інженерний полк Мости переправи дороги
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Соболь Любовь


@SobolLubov

·
14 ч



Немцы помогают оборонять Киев от россиян. Дожили, блин
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Мы не фашист
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27.02.2022 13:58 Відповісти
************! Danke Deutschland.
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27.02.2022 14:05 Відповісти
От така вона - правдива морда ліца - у лібералів. У даному випадку лібералів кацапських.
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27.02.2022 14:48 Відповісти
Задрали уроди поля засмічувати.
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27.02.2022 13:42 Відповісти
десь селянам ************, скоро весна. городи
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27.02.2022 13:53 Відповісти

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України,
поки Москва має війська у сусідній країні, крапка !!
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Це сказано для того щоби наш гамнокомандующий не думав вести переговори.
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27.02.2022 16:13 Відповісти
Не принимает мать земля Украинская врагов !!! Москали потом скажут - мы не проиграли, это вам земля "подкрутила"!!! Прям как письков сказал - путлер отдал команду приостановить наступление, т.е. не то что орки напоролись на серьезное сопротивление, а путлир сказал!!! Вот насмешили!!!
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Слава Богу що туди не встиг покласти дороги...
Щоб кожен метр української землі став кацапам могилою.
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27.02.2022 13:46 Відповісти
Як кажуть москалі:"аналогофнєт"
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27.02.2022 13:49 Відповісти
танки грязи не боятся)))
рашисты удобрением не хотели стать
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27.02.2022 13:53 Відповісти
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27.02.2022 13:54 Відповісти
А то что "пихатинцев Путина" на Хе обозвали Кадыров не обидется, он же такой ранимый?
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27.02.2022 14:03 Відповісти
Кстати у них сейчас единственная возможность добиться независимости Чечни.
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27.02.2022 14:24 Відповісти
рюс ,СДАВАЙСЯ ,дадим по рылу и борща дадим а если хорошо споёте ,путин ***** ,то можно расчитывать на 100 грамм горилки ..
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27.02.2022 13:55 Відповісти
С тем, что армия РФ 2-ая в мире и не поспоришь !
По ходу, с низу...
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27.02.2022 13:55 Відповісти
Хлопці не треба палити. Використати проти них!
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27.02.2022 13:56 Відповісти
Там що наш екіпаж? Тільки палити, територія неконтролюється жодною стороною.
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27.02.2022 14:22 Відповісти
а они думаете знают что у нас ЧЕРНОЗЕМ весной как масло )))) ???? хотели стать на позицию и ВЛИПЛИ как мухи на ленту клейкую ))))
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27.02.2022 13:58 Відповісти
Это ещё раз доказывает то, что придурки в генштабе РФ ничего детально не планировали, а были уверены в 2-3 дневном блицкриге по асфальту и с цветами местных жителей. Кто ж начинает наступление по весенней распутице? Это же элементарные истины.
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27.02.2022 13:58 Відповісти
Палить то зачем? Еще пригодиться. Из него можно по ним же и "пальнуть."
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27.02.2022 13:58 Відповісти
Какие-то странные танки к
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27.02.2022 13:59 Відповісти
АНАЛОговмет в диi
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27.02.2022 13:59 Відповісти
«Киньмо, братця, батька й неньку,
Родиму хатину,
Жінку милу, молоденьку,
Малую дитину!…
Киньмо, бо прийшла година,
Щоб козацька слава
Знову стала з домовини,
Де так довго спала.
Нехай знову степ широкий
Регоче і плаче,
Як в траві його високій
Козаки проскачуть!
Нехай лиман червоніє
Од вражої крові,
Нехай нова зачорніє
Могила в діброві!
Нехай скажуть, що ми діти
Старої Вкраїни,
Вмієм голови зложити
За Божі руїни.
Вмієм поле застилати
Не тільки снопами -
Вмієм його розсівати
Вражими тілами.
Вдармо ж в землю по поклону,
Гостру шаблю в руку!
Разом, хлопці! Мах на коней!
Гайда, скільки духу!…»

Козацька кубанська пісня
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27.02.2022 14:00 Відповісти
Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрій Гудименко
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27.02.2022 14:06 Відповісти
не спалюйте. віддавайте зсу, буде на чому воювати.
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27.02.2022 15:04 Відповісти
 
 