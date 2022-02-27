55 126 53
"П#зди получили від наших хлопців і покидали всьо": Окупанти масово тікають від українських захисників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти масово тікають від ЗСУ та залишають військову техніку.
Про це повідомляє Військове телебачення України, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+64 Maksim Perepelitca
показати весь коментар27.02.2022 13:43
+55 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар27.02.2022 13:46
+49 olele
показати весь коментар27.02.2022 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
⠀
Кавказские народы ценят и уважают суверенитет Украины 🇺🇦 и в отличии от других, не побоялись проявить принципиальность, идя против преступного приказа Главнокомандующего!
СЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА! ВРАГ БЕЖИТ!
https://t.me/operativnoZSU/9249
У чуркабесов хоть одна извилина, но похоже рабочая))) Сразу поняли что к чему))))
250 приблизно ліквідовано разом з їх командиром,50-70 вспіли звалити і лежать в госпіталі в Криму,остальні 50-90 чол.бігають по лісам Гостомеля.
Недавно был скандал на совместной здаче крапового берета...Ходили слухи...что одни кадыровцы, на испытании платили деньги и Вани несли их на спинах ...Других кадыровцев подбирали машины и высаживали на финише...😆🤣😆🤣
вони швидко збагнули, шо це їм не бидлуватих кацапів товкти.
26 мин. ·
ДО УВАГИ ВСІХ, ОСОБЛИВО ЖУРНАЛІСТІВ!
Віце-Консул України в Кракові:
«Колеги, щойно опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають в літаки. Готується повітряний десант. Таким чином Білорусь фактично особовим складом почала вторгнення в Україну. . .Локації висадки: Київський та Житомирський напрямки. Потрібна якомога швидше поширити серед іноземних змі».
Лукашенко: Никогда
ответ очевидный)
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/10535.html?
По ходу, с низу...
так путлер же новый стандарт вел
массовых захоронений
с 1 февраля
так что они знают как уплотнненно всех закопать
главное доставить
они градами если надо ваши города поливать будут (а некоторые уже успели)
вспомните гуково, обстрел с границу рашки украинских военных
По всій Україні!
Гірше пекла... А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти, -
Жити б та брататься.
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз'єднаться!
Треба крові, брата крові,
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і надворі,
І весело в хаті!
"Уб'єм брата! спалим хату!" -
Сказали, і сталось-
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли, та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!"
(Т Шевченко "Гайдамаки")
Але він проводить тільки демілітаризацію росії.
Скільки вже російської техніки тут знищено!