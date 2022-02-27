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Заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк - російським військовим: Розрядіть зброю, підніміть руки! Це ваш білет додому. ВIДЕО
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Заступник головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк звернувся до російських військовослужбовців із закликом розрядити зброю та повертатися додому.
Його звернення публікує пресцентр Генштабу ВСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут вас ніхто не чекав, тут вам немає чого робити на нашій землі", - зазначив він.
"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні мешканці могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!", - зазначив він.
Топ коментарі
+19 Muron
показати весь коментар27.02.2022 13:46
+17 olele
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+14 Перехватчик
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Кавказские народи ценят і поважають суверенитет України🇺🇦і в отличии от других, не побоялись проявить принципиальность, идя против преступного приказа Главнокомандующего!
СЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА! ВРАГ БЕЖИТ!
https://24tv.ua/hersonshhini-rosiyski-orki-grabuyut-bank-video-kamer-sposterezhennya_n1881941
так звані головорізи засцяли, пам'ятають мабуть Нестора Махна
Була морально готова до того, що доведеться бігати і щось тут організовувати.
Ага, аж бігом.
Просто щоб ви розуміли - з 7 ранку тут вже все гуде.
Пакують мішками овочі, ковбаси, сало. Знаходять свій теплий одяг. Всі баби забули, що вони були хворі і повитягували свої аптечки. Таке відчуття, що вони грабунули лікарню перед цим. Це все мішками звозять до нової пошти і там вже думають, куди везти далі, по потребі.
Мою кров чекають тільки завтра, бронювати місце довелось за два дні до, та й то попросили прийти раніше запису, бо місцеві затопчуть.
Дядьки розбирають зброю. Вчора на всіх не вистачило, довозять зараз. Копають окопи. Створюють блок-пости і самі ж там стоять. Весь час.
Жінки в місцевих радах, культур центрах і т.д. готують їжу для своїх. І не тільки їжу.
Вночі все освітлення міста виключається.
В місті повна тиша,
І не дай Боже в цей час вилізти на вулицю.
І знаєте що?
Всі стараються. Чим можуть. Руки горять, совість горить. Більше, більше, ще більше. Дуже багато здорової злості.
Тут поряд головна траса.
І місто, як великий звір, зачаїлося.
Чекає.
Облизується.
А я більше ніколи не буду бурчати «та нащо ми стільки садимо на городі, хто то їсти буде?!»
Буде.
Всі вони садили для себе. Для своєї дитини. Для своїх внуків.
І, на всяк випадок, для ооон того хлопця за півтисячі кілометрів, який 5 хвилин тому підбив російський танк і тепер голодний до смерті.
Їж, чоловіче.
І йди вбивати.
https://t.me/nuts_roses/569