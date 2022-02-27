"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!", - полонений окупант розплакався і лає російську владу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Полонений в Харкові російський військовий розповів деталі наступу армії РФ в харківському напрямку від Білгорода.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис допиту опублікував на свої сторінці в соцмережі Володимир Тимошко.
"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!", - крізь сльози вилаявся полонений на адресу російської влади.
Топ коментарі
+64 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 14:13
+41 Алекс Шевченко ff828393
показати весь коментар27.02.2022 14:11
+34 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар27.02.2022 14:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нервова система паралізується через 15 хвилин ...
Якщо не надати допомогу легені не працюють сердце зупиняється !
#Viva #Ukraine
Спочатку зовсім інакше допитують, так, аби зламати волю до спротиву, і для цього навіть силу не треба докладати.
може навіть з собою Чурку кадирова прихватити.....
Рыдайу вместе с ним
Допрос здесь, естественно, показан не полностью.
Суки, как красиво в плену поют.
А якби не потрапив , міг би повернутись у цинковій труні ,, або взагалі по частинах .
плаче воно, вилупок
якби взяли Харків, то певно ходив з розпушеним хвостом і мародерив би
що ви суки пнетесь не НА Українську землю.. а В !!! в українську землю...лайном...
Большинство их них 2000-2002 годов рождения, среди них есть и украинцы, и они НЕ ЗНАЮТ зачем их сюда направили, им лгут и скрывают правду. У них забрали телефоны и они не знают что за 3 дня войны погибло 3000 солдат армии РФ и они едут на верную гибель - в РФ это военная тайна. Единственный способ выжить для них - ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬСЯ, выйти с поднятыми руками. Военные ВСУ относятся к таким с пониманием и обращаются хорошо с ними. Нужно как-то придумать способ донести до них ПРАВДУ, чтобы они перестали бомбить наши города, лезть в мясорубку и это остановит кровопролитие! Трибунала не будет - международное сообщество по любому придумает как защитить их от преступной власти РФ!
Мокша, повертайся назад на свою пляшку, тут бояри не наливають!
🇺🇦 SLAVA UKRAINE
хватит жалеть кацапню, они выполняли преступные приказы и являются военными преступниками!