"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!", - полонений окупант розплакався і лає російську владу. ВIДЕО

Полонений в Харкові російський військовий розповів деталі наступу армії РФ в харківському напрямку від Білгорода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис допиту опублікував на свої сторінці в соцмережі Володимир Тимошко.

"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!", - крізь сльози вилаявся полонений на адресу російської влади.

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