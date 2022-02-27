УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
43 793 29
війна (56511) Харків (3897)

Вуличний бій у Харкові: Українські захисники звільняють місто. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України звільняють Харків від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Білорусь особовим складом готується до вторгнення в Україну, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Гранатометнику - шана! Справжній воїн, мочить відчайдушно.
показати весь коментар
27.02.2022 14:31
+29
Свинособакам свинособачья смерть
показати весь коментар
27.02.2022 14:30
+22
їбаште русню, брати. жжіть її *****
показати весь коментар
27.02.2022 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свинособакам свинособачья смерть
показати весь коментар
27.02.2022 14:30 Відповісти
СРОЧЬНО!Распространяем!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
показати весь коментар
27.02.2022 14:37 Відповісти
та найшли вже: ще три годину тому українська правда писала і маршрут показала
показати весь коментар
27.02.2022 15:16 Відповісти
Гранатометнику - шана! Справжній воїн, мочить відчайдушно.
показати весь коментар
27.02.2022 14:31 Відповісти
ПОШАНА І ДЯКА ВОЇНАМ.
показати весь коментар
27.02.2022 18:19 Відповісти
їбаште русню, брати. жжіть її *****
показати весь коментар
27.02.2022 14:32 Відповісти
Ай яй ... Адреналін збуджує !

Слава Героям !
Слава Україні !

#Viva #Ukraine
показати весь коментар
27.02.2022 14:34 Відповісти
так спокійно працюють, наче на заводі а не на війні))
показати весь коментар
27.02.2022 14:34 Відповісти
Наші красави!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Слава Героям!!!
показати весь коментар
27.02.2022 14:35 Відповісти
Слава Героям Харківа!!!
показати весь коментар
27.02.2022 14:39 Відповісти
Свіфт не відключили - просить родичів за кородоном протестувати. Росія має бути відключена від свіфт! Гугл має виключити андроїд в Россіі! Аппале так само! Скільки можна з ними танцювати!
показати весь коментар
27.02.2022 14:40 Відповісти
Должны в течении суток вырубить !!! это не так быстро !Решение уже принято и утверждено !
показати весь коментар
27.02.2022 14:41 Відповісти
Як зрозумів, через позицію німців відключать СВІФТ тільки для деяких банків.
І на протязі доби, весь Кацапстан далі буде зі СВІФТОМ - грошові потоки підуть через невідключені банки.
показати весь коментар
27.02.2022 14:51 Відповісти
остальные банки не силах будут обслужить физически ! потому что они дочери !
показати весь коментар
27.02.2022 14:55 Відповісти
Звідки такі фантазії?
Складно передати довільні фізичні засоби з балансу одного банку пуйла до іншого банку пуйла, коли дуже грошей треба?
показати весь коментар
27.02.2022 15:08 Відповісти
Какие то ****************, опять начали хрюкать: "Только некоторые! Не все!"
показати весь коментар
27.02.2022 14:59 Відповісти
відключають не всі , тільки щоб поступово відключати . Як то кажуть давити по больному та дивитись я вони в агоніі сподіваються що якийсь банк їх врятує
показати весь коментар
27.02.2022 15:36 Відповісти
da da!!!!!!! i paniki , paniki po bolshe kto tam shto ne vikliuchil. pravilno, tovarish? i appale (*** chto eto?) to "samo" ?????
показати весь коментар
27.02.2022 17:33 Відповісти
Харьков держись! с Австралии вылетели борты для зашкваров с
Spike LR2 !
показати весь коментар
27.02.2022 14:40 Відповісти
Ізраїль дозволив? Це ж їхня розробка. Наскільки відомо вони були проти поставок своєї зброї в Україну.
показати весь коментар
27.02.2022 15:05 Відповісти
производят в Австралии и Австралия вчера приняла решение !
показати весь коментар
27.02.2022 15:07 Відповісти
Просто красавцы!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 14:42 Відповісти
Морально боевой дух украинских солдат - это что-то невероятное. Столько героических подвигов за такое короткое время... Мораль армии агрессора напротив снижается с каждым днем, судя по кацапским пабликам и СМИ. Поэтому победа Украины неизбежна, тут даже обсуждать нечего.
показати весь коментар
27.02.2022 14:42 Відповісти
Слава Украине ! кацапьё перережем всё как свиней ...
показати весь коментар
27.02.2022 14:43 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
27.02.2022 14:45 Відповісти
Ютуб. Уже сделано на жалобу. Плюс, разослал друзям ссылку с просьбой на удаление
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
Мужики, давайте настраиваться помогать нашей армии. Это наш цивилизационный выбор. Я к сожалению к войне подошел мягко говоря не в лучшей физической форме... Но как минимум план действия "коктейль молотова - бтр врага" рассматриваю. Если такова судьба, то лучше погибнуть в бою, чем чтобы меня потом волокли как барана на убой к расстрельной стенке.
показати весь коментар
27.02.2022 16:14 Відповісти
Русскоязычные жители города Харькова защищают свой город от орды захватчиков, посланных туда из России обезумевшим нац. фюрером Владимиром Путиным.
показати весь коментар
28.02.2022 00:23 Відповісти
 
 