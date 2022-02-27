103 450 43
"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Лікар Євген Комаровський звернувся до своїх підписників з поясненням ситуації, що склалася в Україні. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.
"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО
Топ коментарі
+44 MrC
показати весь коментар27.02.2022 15:07
+25 Елена Кочергина
показати весь коментар27.02.2022 15:13
+18 Шимус
показати весь коментар27.02.2022 15:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
На "солов"їному посліду" показали позаучьора підбиту колону на "Проспекті перемоги" й стверджували , що мовляв то в Харкові "бандєрафци" свою технику гасят . Пока я не написал , що то Київ з усіма подробицями .
Потім дописав звіт нашого Генштабу про ватний двухсотих .
Сьогодні на цю помийку Солов"ьова (в youtube) вже ввели підписку ...
так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони
Люди четверту добу там у підвалах без світла та води
Телефонного зв'язку немає.
Будинки та вулиці зруйновані.
Рашисти стріляють по мирному населенню.
Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.
Прошу максимальний репост!
это рашисты умеют
убивать, разрушать
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
З кретинами на кшталт Комаровського розберемося пілся війни, що вони мають проти біндєр і як це виправити. Зараз важливо перемогти.
Ну хоть так...
Слава воинам ВСУ! Слава Украине!
Но выдавить из себя "Героям Слава!" Портников не способен.
Гозман сидел с студии и закрыл лицо рукой, слушая этот позор.
На сегодня вы не досчитаетесь более 4 тысяч ВАШИХ детей и мужей! Можете не верить мне. Зайдите на сайт, проверьте, нет ли среди пленных и убитых ВАШИХ детей. Стучите во все двери! Требуйте вернуть домой всех: и ещё живых и мертвых!!!
https://200rf.com