УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19396 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
103 450 43
армія РФ (13489) вторгнення (361) Комаровський Євген (26)

"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Лікар Євген Комаровський звернувся до своїх підписників з поясненням ситуації, що склалася в Україні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.

"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+44
Комаровский проснулся, а как биндер ненавидел, как ненавидел...
показати весь коментар
27.02.2022 15:07
+25
Комаровсикцй двуличнач тварь - ты же с Гардоном видео снимал что в Украине одни нацики - а теперь **** эти "нацики" спасают твою иудейскую жопу
показати весь коментар
27.02.2022 15:13
+18
Буча сейчас мля нет мля это Грозный 94го https://twitter.com/i/status/1497916796413919236
показати весь коментар
27.02.2022 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:04 Відповісти
Да цьому відео доби 2 ... Десь зняли спеціально . Там хоч одна прикмета є , що то Харків ? Отож -- нема ...

На "солов"їному посліду" показали позаучьора підбиту колону на "Проспекті перемоги" й стверджували , що мовляв то в Харкові "бандєрафци" свою технику гасят . Пока я не написал , що то Київ з усіма подробицями .
Потім дописав звіт нашого Генштабу про ватний двухсотих .

Сьогодні на цю помийку Солов"ьова (в youtube) вже ввели підписку ...
показати весь коментар
27.02.2022 15:17 Відповісти
Буча сейчас мля нет мля это Грозный 94го https://twitter.com/i/status/1497916796413919236
показати весь коментар
27.02.2022 15:07 Відповісти
чомусь ніхто не згадує про Іванків, захоплений рашистами
так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони

Люди четверту добу там у підвалах без світла та води

Телефонного зв'язку немає.

Будинки та вулиці зруйновані.

Рашисти стріляють по мирному населенню.

Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.

Прошу максимальний репост!
показати весь коментар
27.02.2022 15:13 Відповісти
я видел видео с города Джохар(бывший грозный),которых нет в сети .видео мне показывали чеченцы гдето ещё в году 98-99 ..были касеты vhs .в плане глобальных разрушений там был полный ахтунг-мне казалось что через экрын можно унюхать как пахнет бетонная крошка,но таких ******** колонн даже там не было.
показати весь коментар
27.02.2022 15:26 Відповісти
у чеченцев не было NLAW и FGM-148
показати весь коментар
27.02.2022 20:01 Відповісти
Шимиус - ты что? Какой Грозный? В 1994 году Грозный был цел и невредим еще!!! Ну и потом - на подбитой российской технике тогда не было нанесено белого знака "V", который присутствует на рашистской подбитой технике украинскими воинами!
показати весь коментар
27.02.2022 15:30 Відповісти
так там целый город в руинах был к 96му году
это рашисты умеют
убивать, разрушать
показати весь коментар
27.02.2022 15:47 Відповісти
Молодец!
показати весь коментар
27.02.2022 15:07 Відповісти
**** он двуличный - переобувается на лету падло выслать на хер на рашку
показати весь коментар
27.02.2022 15:14 Відповісти
Комаровский проснулся, а как биндер ненавидел, как ненавидел...
показати весь коментар
27.02.2022 15:07 Відповісти
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14)

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
показати весь коментар
27.02.2022 15:09 Відповісти
Щаз только ленивый не пиарнулся на победах ВСУ. Комаровский тоже не отстаёт от коллЭг по цеху.
показати весь коментар
27.02.2022 15:25 Відповісти
чогось другого "лоха" не чути, Гордона
показати весь коментар
27.02.2022 16:41 Відповісти
Він єврей,а вони українців ненавидять.ізраіль рашці дав безпілотники в 2014,а сьогодні нам зброю не хочуть давати.До речі,зеленський теж єврей.
показати весь коментар
27.02.2022 15:49 Відповісти
Коли кілька ракет над головою пролетять і розтрощать сусідній будинок - там не те що очі прозріють - всі чакри тіла відкриються. )
З кретинами на кшталт Комаровського розберемося пілся війни, що вони мають проти біндєр і як це виправити. Зараз важливо перемогти.
показати весь коментар
27.02.2022 16:14 Відповісти
Всякая шушера переобувается.
Ну хоть так...
показати весь коментар
27.02.2022 15:12 Відповісти
Комаровсикцй двуличнач тварь - ты же с Гардоном видео снимал что в Украине одни нацики - а теперь **** эти "нацики" спасают твою иудейскую жопу
показати весь коментар
27.02.2022 15:13 Відповісти
Жидобандерівці плодяться як крілики... Таке враження, що Україна вистоїть.
показати весь коментар
27.02.2022 15:13 Відповісти
Добре що дійшло хоча би зараз.
показати весь коментар
27.02.2022 15:14 Відповісти
Slava KAMAROVSKOMU!!!! Слава Україні.
показати весь коментар
27.02.2022 15:17 Відповісти
впесду кацапских прихвостей
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
Не верю тем кто пьет чай с олигархами. Насрать на его показной патриотизм.
показати весь коментар
27.02.2022 15:18 Відповісти
Скользкая личность! Полный антипод патриоту своей страны!
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
Млять одно и тоже, потерпите вас освободят. Родственники расейские вас, что нах.й постоянно посылать, идиоты, сколько лет вам повторять, что нас не надо освобождать. Мы свободны.
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
А де ж наші шоу звёзди?
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
Ху@ло перевел свои РВСН на особый режим боевого дежурства. Шановне панство, мне кажется это **@нько совсем с катушек слетел. Думаю ему жить осталось неделю. Украина стала просто могильной плитой ху@ловского режима.
Слава воинам ВСУ! Слава Украине!
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
Молодець, гнида. Тебе не повісять, а дадуть гідно застрелитися.
показати весь коментар
27.02.2022 15:21 Відповісти
Врач....... должно говриться какой, после слова врач
показати весь коментар
27.02.2022 15:25 Відповісти
Звичайний врач) від слова "врать") врач-врать. Навіть тут ідеологічні відмінності. В нас лікар,він лікує. В нас -лікарня! Де лікують...А на кацапстані-больница) Корінь слова-боль! Тож кожному своє
показати весь коментар
27.02.2022 15:35 Відповісти
Йому, як і Гррдону треба сказати ідіть на #уй на рибалку до Путіна. Патріот блін...
показати весь коментар
27.02.2022 15:42 Відповісти
И Портников такой же: ему ведущая московского бюро Радио Свобода Елена Рыковцева в конце говорит "Слава Украине!", а Портников отвечает: "Спасибо!" Она думала, он расскажет как там в Киеве, а он уже, оказывается, в бандеровском Львове.
Но выдавить из себя "Героям Слава!" Портников не способен.
Гозман сидел с студии и закрыл лицо рукой, слушая этот позор.
показати весь коментар
27.02.2022 15:55 Відповісти
Отвратительный тип ...
показати весь коментар
27.02.2022 15:49 Відповісти
Мамы России! Всё у кого дети в армии не важно где! Ваши дети УБИВАЮТ мирное население и ГИБНУТ сами у нас в Украине.
На сегодня вы не досчитаетесь более 4 тысяч ВАШИХ детей и мужей! Можете не верить мне. Зайдите на сайт, проверьте, нет ли среди пленных и убитых ВАШИХ детей. Стучите во все двери! Требуйте вернуть домой всех: и ещё живых и мертвых!!!
https://200rf.com
показати весь коментар
27.02.2022 16:20 Відповісти
Для нас, українців, війна, а в цієї гниди "свадьба в маліновкє". Обертає кіпою, вже шкіру до черепа протер
показати весь коментар
27.02.2022 16:21 Відповісти
Ага, зубки почистив, а тут, раптом очка відкрилися, як неочікувано...
показати весь коментар
27.02.2022 17:33 Відповісти
Шо, Комаровский, прочувствовал, как нам, на Донбассе было тяжко, тоже зубки чистили в подвалах, рожали на улицах под гроход кана над ваших обстрелов жилых кварталов, утром тоже созванивались, кто жив, кого уже нет.... И это уже 8 лет, а ты 4 дня и уже в ****?
показати весь коментар
27.02.2022 17:54 Відповісти
Видно что сильно на нерве
показати весь коментар
27.02.2022 18:46 Відповісти
Комаровский, вам не кажется, что после точки невозврата, когда вы выбрали унижать Украину на прорашиССких ТВ каналах, вам тут нех делать в Украине? Так же как и в параше вы уже не нужны - они выбрали путь войны, после того как метод дестабилизации марионетками вроде вас не удался. Вы нигде уже не нужны. Менять шапки - держать нас за лохов. Педиадр - *****
показати весь коментар
27.02.2022 20:40 Відповісти
Ребят а Слава Украине разве не бандеровскся мразь кричала во время войны против фашисткой падали? Или учебники у вас переписали?)
показати весь коментар
05.03.2022 23:09 Відповісти
Вы конечно интересные утюжите Донбасс и норм. 8 лет террора... И удивляетесь а чего РФ на вас напала.. Неужто непонятно что НАТО поимели вас и с помощью вашей страны столкнула лбами Европу и РФ. А само НАТО чистенькие... Пока ваши президенты слушают НАТО а не думают о своей стране.. Вообщем видите что происходит. И вам это не нравится.. как не нравилось и жителям Донбасса.
показати весь коментар
05.03.2022 23:15 Відповісти
 
 