"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський. ВIДЕО

Лікар Євген Комаровський звернувся до своїх підписників з поясненням ситуації, що склалася в Україні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.

"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они класно. У нас война, ребята", - лікар Комаровський.

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