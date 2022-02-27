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"Не знали, куди йдемо. Мали знищити батальйон нацистів": Полонені російські окупанти розповідають про задачі від командирів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська розповідають своїм солдатам про "батальйони нацистів".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"На відео - лише невеличка частина солдат з військової частини 90600 в Самарській області, яких полонили українські військові на своїй землі.

Всі, як один - "не знали, куди йдемо", але мали "знищити нацистів" та визволити від "правого сектору".

Але, їх кинули командири в незнайомій місцевості напризволяще, сподіваючись на лють українців. Але, ми - не вони.

Дивіть, висновки робіть самі...", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча
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27.02.2022 15:16
+20
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27.02.2022 15:17
+17
все вони знали!!! Це паталогічні брехуни та вбивці! Зараз плаче та "кається", а завтра знову візьме зброю і захоче вбивати!
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27.02.2022 15:18
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⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча
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27.02.2022 15:16 Відповісти
може це якраз саме та колона яку щойно шукали з літерою V на борту.
нею позначають морську піхоту.
а буквою Х кадировців
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27.02.2022 15:22 Відповісти
Вона і є.
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27.02.2022 15:26 Відповісти
це не вона , шукали колону , яка десь біля макарова , слідкую за новинами
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27.02.2022 15:44 Відповісти
https://youtu.be/YkOVXJi62pY
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27.02.2022 15:25 Відповісти
Ужас! Что пришлось пережить местным жителям!
Надеюсь, что среди людей, жертв нет...
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27.02.2022 16:41 Відповісти
Щє одні *******
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Сколько их по посадкам лежит. Наши не разбираются - выстрел в бошку и дальше пошли.
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27.02.2022 15:32 Відповісти
Иначе нельзя!
Есть другие отряды для этого...
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27.02.2022 16:50 Відповісти
"у меня выбора не было", приказую всем отрезать себе #уй, интересно посмотреть как пыполнят команду. у всех игра в идиота
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27.02.2022 15:40 Відповісти
"За руссь, усрусь!" =)
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27.02.2022 16:52 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы на каналы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. Пусть кацапы видят правду, как у них нет потерь !
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Они еще не поняли, что им в россии только врут? Идти воевать за лживые цели?
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27.02.2022 15:17 Відповісти
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Если не ошибаюсь, и Португалия присоединилась.
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27.02.2022 19:18 Відповісти
А ось, що в Бучі (Буча є Буча) під києвом сталося: https://t.me/pavlovskynews/13891
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27.02.2022 15:17 Відповісти
все вони знали

але чому ніхто не згадує про Іванків, захоплений рашистами?

так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони, по дорозі "асвабадітєлєй от унітазов" на Київ

Люди четверту добу там у підвалах без світла та води

Телефонного зв'язку немає.

Будинки та вулиці зруйновані.

Рашисти стріляють по мирному населенню.

Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.

Прошу максимальний репост!
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Сссукі... Самі ви нацисти.
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27.02.2022 15:18 Відповісти
орки делаюца из грязи
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27.02.2022 15:18 Відповісти
красивое легенды вбиты но когда трыздов получили стали понимать - во шо звездюлина животврящая делает
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27.02.2022 15:18 Відповісти
все вони знали!!! Це паталогічні брехуни та вбивці! Зараз плаче та "кається", а завтра знову візьме зброю і захоче вбивати!
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27.02.2022 15:18 Відповісти
Снимайте обувь кацапских вояк . Похоже , что им не выдавали хорошую обувь - стимулируя снимать хорошую обувь с украинцев
МАРОДЕРЫ ЕСТЬ МАРОДЕРЫ
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27.02.2022 15:19 Відповісти
хочь город хай перекопають та пограбають, руками. навіщо їх взяли!
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27.02.2022 15:19 Відповісти
Націоналістів ?
Вам же на чистій російській відповіли :

РОСІЙСЬКИЙ КОРАБЛЬ -ЙДИ ***** !
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27.02.2022 15:19 Відповісти
СРОЧНО!!!!!
Только что разговаривал с беларусом. Полковник спецназ в отставке.
Он чуть не плачет. Не хотят беларусы с нами воевать!!11
Он обзванивает всех своих знакомых вояков, рассказывает, убеждает!
ЗВОНИТЕ своим знакомым беларусам, рассказывайте, что твчарь усатая задумала!
Ещё не позно.
ЗВОНИТЕ!!!!
Макс перепост плиз !!!!!1
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27.02.2022 15:20 Відповісти
нехай не виконують злочинні накази бульбофурера, нехай ідуть у відставку, а то... ### і плачу
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27.02.2022 15:29 Відповісти
Тож треба їм розказать шо насправді. Там чимало зомбованих, вірять росіянам. То може матері та жінки їх зупинять!!!
Прошу перепосту !!!!!
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27.02.2022 15:33 Відповісти
звонил, говорил что есть на самом деле, все сцут выходить на улицы
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27.02.2022 15:42 Відповісти
«Из Вас.громады: (Запорожская обл.)

Колонну обстреляли наши и она вернулась на исходные позиции в Орлянское. Но следим за ситуацией!!!!! В любой момент может опять ! - Сообщает народный депутат Юлия Яцык.
Приготовьте документы, тёплые вещи, лекарства, воду и зарядные устройства для гаджетов на случай экстренной эвакуации. Жители квартир которые не имеют этой возможности отойдите от окон, закройте покрывалами, по возможности находитесь возле выхода с квартиры. Укрываться можно матрасами.

В колоне, которая шла на Васильевку, в основном осетины. Молодых много. Было раненых 14 человек, не могли найти врачей в Белозерке.»
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27.02.2022 15:20 Відповісти
Рубите правую руку всем кацапам - воров и убийц надо метить на всю жизнь !!!
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27.02.2022 15:20 Відповісти
Я думаю нашим хакерам потрібно попрацювати по зламу російських урядових і не тільки сайтів ,а громадяни які знають міста рф повідомляти про мінування,хай суки відчують дискомфорт і тривогу.
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27.02.2022 15:22 Відповісти
Ну поговорили на последок и к стеночке ...
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Выбор есть всегда! эти.. пида.ы сделали этот выбор. убивать .уничтожать Украину.
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Зачем они живы ?
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27.02.2022 15:24 Відповісти
Да все они хорошо знают куда идут это у них такая легенда чтоб выжить на случай когда в плен попадут падать на дурачка
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27.02.2022 15:25 Відповісти
"Мали знищити батальйон нацистів" (с)

Это он говорит, что у рюзьге "гражданская вайна" и они (нацисты) между собой воюют?
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27.02.2022 15:25 Відповісти
И что с этой оравой теперь делать? Кормить их за счет украинцев? А ведь кацапских пленных с каждым днем будет все больше и больше.
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27.02.2022 15:27 Відповісти
Стадо тупых баранов!😡
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Как по моему, врут они хреново. Дураками прикидываются. 6 патронов в воздух...
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Путин ****** весь мир, свой народ, своих солдат, себя. Так это не работает. И прорастёт из его тела трава и деревья и будет мир.
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Для чого іх в полон брати ,вони прекрасно знали куди йдуть ,розстріляти.
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27.02.2022 15:37 Відповісти
Якщо взяли в полон розстрівати вже неможна. Хай живе, хай його на Русні у полоні побачать. Та може воно ще в нагоді на обмін буде, хоча у Рашці "вони на навчаннях"
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27.02.2022 15:41 Відповісти
Сейчас эти мрази все "белые и пушистые". Лучше пусть будут дохлые и вонючие
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27.02.2022 15:37 Відповісти
вояки лукашенки в бою сегодня
https://t.me/belsat/67630
я прошу распространить это видео
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27.02.2022 15:37 Відповісти
ну что тут? только глубокая озабоченность, все сцуть выйти на улицы
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27.02.2022 15:46 Відповісти
ті полонені всі говорять один і той самий текст - добре їх проінструктували, всіх однаково1
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27.02.2022 15:45 Відповісти
Если вы им верите,то почитайте соц.сети русни. Они помешаны на войне! Мачить хахлоф.
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27.02.2022 15:46 Відповісти
Положить семена сонячника в карман и расстрелять
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27.02.2022 15:48 Відповісти
Не пи...ди
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27.02.2022 15:50 Відповісти
Всі вони повторюють одну і ту ж мантру з методички окупанта!
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27.02.2022 15:56 Відповісти
детский лепет рассчитанный на сердобольных идиотов. все они прекрасно знали, а пдизят эту "легенду" для случая пленения.
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27.02.2022 15:59 Відповісти
Судя по заточи рожи это не овца с казармы стойла.. эта мразь с другой обоймы оно видно сразу ... Эта мразь за жвачку зарежит.... Будьте бдительны Слава Украины !!!
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27.02.2022 16:02 Відповісти
Дивлюсь на цих бидланів і прийшов до висновку що вони там всі на п"яну голову зроблені і не лікуються .
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27.02.2022 16:10 Відповісти
А почему они не задаются вопросом, как у нацистов президент Еврей , премьер министр Еврей . У них не возникает когнитивный диссонанс , как это вообще возможно , может быть командиры врут
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27.02.2022 16:12 Відповісти
З 14-го року співають одне й те саме, то заблукали тепер не знали.
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27.02.2022 16:21 Відповісти
На дыбу их,на палю! Вообще-то уже пора где-то на задворках концлагерь для пленных россияк организовывать,типа Бухенвальда..
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27.02.2022 17:19 Відповісти
шо? каждый кацап должен сейчас снять шнурок с ботинок и повесить себя... на говно тратить патроны не надо!
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27.02.2022 17:41 Відповісти
расстреляйте пожалуйста
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Пиз-дят, все эти твари знали! Нагілляку москаляку!
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28.02.2022 07:02 Відповісти
 
 