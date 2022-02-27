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"Не знали, куди йдемо. Мали знищити батальйон нацистів": Полонені російські окупанти розповідають про задачі від командирів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська розповідають своїм солдатам про "батальйони нацистів".
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"На відео - лише невеличка частина солдат з військової частини 90600 в Самарській області, яких полонили українські військові на своїй землі.
Всі, як один - "не знали, куди йдемо", але мали "знищити нацистів" та визволити від "правого сектору".
Але, їх кинули командири в незнайомій місцевості напризволяще, сподіваючись на лють українців. Але, ми - не вони.
Дивіть, висновки робіть самі...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 15:16
+20 Перехватчик
показати весь коментар27.02.2022 15:17
+17 TarganRun
показати весь коментар27.02.2022 15:18
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Будь ласка, зачекайте...
нею позначають морську піхоту.
а буквою Х кадировців
Надеюсь, что среди людей, жертв нет...
Есть другие отряды для этого...
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
але чому ніхто не згадує про Іванків, захоплений рашистами?
так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони, по дорозі "асвабадітєлєй от унітазов" на Київ
Люди четверту добу там у підвалах без світла та води
Телефонного зв'язку немає.
Будинки та вулиці зруйновані.
Рашисти стріляють по мирному населенню.
Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.
Прошу максимальний репост!
МАРОДЕРЫ ЕСТЬ МАРОДЕРЫ
Вам же на чистій російській відповіли :
РОСІЙСЬКИЙ КОРАБЛЬ -ЙДИ ***** !
Только что разговаривал с беларусом. Полковник спецназ в отставке.
Он чуть не плачет. Не хотят беларусы с нами воевать!!11
Он обзванивает всех своих знакомых вояков, рассказывает, убеждает!
ЗВОНИТЕ своим знакомым беларусам, рассказывайте, что твчарь усатая задумала!
Ещё не позно.
ЗВОНИТЕ!!!!
Макс перепост плиз !!!!!1
Прошу перепосту !!!!!
Колонну обстреляли наши и она вернулась на исходные позиции в Орлянское. Но следим за ситуацией!!!!! В любой момент может опять ! - Сообщает народный депутат Юлия Яцык.
Приготовьте документы, тёплые вещи, лекарства, воду и зарядные устройства для гаджетов на случай экстренной эвакуации. Жители квартир которые не имеют этой возможности отойдите от окон, закройте покрывалами, по возможности находитесь возле выхода с квартиры. Укрываться можно матрасами.
В колоне, которая шла на Васильевку, в основном осетины. Молодых много. Было раненых 14 человек, не могли найти врачей в Белозерке.»
Это он говорит, что у рюзьге "гражданская вайна" и они (нацисты) между собой воюют?
https://t.me/belsat/67630
я прошу распространить это видео