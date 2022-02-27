"Не знали, куди йдемо. Мали знищити батальйон нацистів": Полонені російські окупанти розповідають про задачі від командирів. ВIДЕО

Російські окупаційні війська розповідають своїм солдатам про "батальйони нацистів".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"На відео - лише невеличка частина солдат з військової частини 90600 в Самарській області, яких полонили українські військові на своїй землі.

Всі, як один - "не знали, куди йдемо", але мали "знищити нацистів" та визволити від "правого сектору".

Але, їх кинули командири в незнайомій місцевості напризволяще, сподіваючись на лють українців. Але, ми - не вони.

Дивіть, висновки робіть самі...", - йдеться в повідомленні.

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