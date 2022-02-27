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"Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": знищення колони російських окупантів в Бучі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В інтернеті показали кадри знищення колони військ РФ в Бучі під Києвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українська артилерія вщент розгромила так звану групу "V" російських військових. На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!" - повідомили в Держспецзв’язку.
Топ коментарі
+68 Bogdan_
показати весь коментар27.02.2022 15:21
+30 Иван Дубков
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+29 Святослава
показати весь коментар27.02.2022 15:23
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Будь ласка, зачекайте...
Вечная слава козакам, приложившим к этому свои руки!!
https://www.facebook.com/EuroMaydan
А ведь ад у муслимов более интересный чем у мордвы.
14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов
14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов
Бліцкриг!
я прошу распространить это видео из телеграмм
https://t.me/belsat/67630
ЗСУ запросили інфу по колоні.
Люди побачили, скинули координати.
Більше колони немає )))
Двигалась тихо и неспеша,
Слышится выстрел, отчаянный крик...
"Сорок второй" - улыбнулся старик.
https://www.facebook.com/watch/?v=932825467433787
и вставить в проге. телеграм.