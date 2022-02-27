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"Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": знищення колони російських окупантів в Бучі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В інтернеті показали кадри знищення колони військ РФ в Бучі під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко. ФОТО

"Українська артилерія вщент розгромила так звану групу "V" російських військових. На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!" - повідомили в Держспецзв’язку.
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Топ коментарі
+68
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27.02.2022 15:21
+30
Я так понял это именно те - "V", которых искали.
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27.02.2022 15:22
+29
Дякую рідним ВСУ
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27.02.2022 15:23
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27.02.2022 15:21 Відповісти
Португалію вже теж можна зафарбовувати
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27.02.2022 15:27 Відповісти
***** буде їздити до Бульбофюрера, та навпаки. Якщо їх власні громадяни не пошматують раніше, правда...
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27.02.2022 15:31 Відповісти
Ні, ***** поїде на бронепоїзді до ич-ким-ира і стане адептом ідеї чуч-хе
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27.02.2022 15:36 Відповісти
На новую землю, к морю Лаптєвих доліт ще вільний
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27.02.2022 15:32 Відповісти
Норвеги теж сказали накуй
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27.02.2022 15:35 Відповісти
Іспанія вже наша.
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27.02.2022 15:39 Відповісти
Угорщина як завжди скаже що теж з усіма, їх просто не правильно почули 😂
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27.02.2022 15:42 Відповісти
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27.02.2022 16:11 Відповісти
А греки хитрозроблені почекають на переможця, бо дуже смакує червона рибка на бутері, хтось же повинний їх утримувати
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27.02.2022 15:56 Відповісти
вродь только франция осталась
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27.02.2022 16:16 Відповісти
Уся інфа 17 годин потому, тому дочекаємося завтра
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27.02.2022 17:17 Відповісти
словаки с*ки до сих пор небо не закрыли...И хорваты тупят...
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27.02.2022 17:29 Відповісти
бульбашам покажите срочно..
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27.02.2022 15:21 Відповісти
Я так понял это именно те - "V", которых искали.
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27.02.2022 15:22 Відповісти
это часть той колонны, недобитые пока еще тихарятся по Киевской области.
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27.02.2022 15:25 Відповісти
Предатели своего народа каДыровские орки очень устали решили на улице вокзальной отдохнуть.
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27.02.2022 15:38 Відповісти
Путин переводит силы сдерживания в режим боевого дежурства. Этот **** уже на ядерное переходит.
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27.02.2022 15:41 Відповісти
Под кобзона отдыхают
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27.02.2022 15:48 Відповісти
Террористы кинут.
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27.02.2022 15:49 Відповісти
Пусть переводит в лбой режим свое сдерживание. Он провалится в ад, еще не отпустив пальцы с ядерной кнопки.
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27.02.2022 15:50 Відповісти
Эти сцуки готовы сотворить ад *****. Я даже не сомневаюсь.
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27.02.2022 15:59 Відповісти
крыса, загнанная в угол, очень опасна
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27.02.2022 16:11 Відповісти
крысы в гаагу не хотят. будут идти до последнего пока мир сам не согласится на их гнилые условия. скорее всего кинут пару бомб на Украину для убедительности. Хоть бы кто придушил *****.
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27.02.2022 16:16 Відповісти
Це котрі гадали будуть "бріть є, бородьі є " а вийшло їм побрили сраки.
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27.02.2022 15:47 Відповісти
Яйця повідривали.
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27.02.2022 16:01 Відповісти
Умный дядька,сказал как есть,кадыровцы!
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27.02.2022 15:22 Відповісти
ага.. разебали алладинов
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Дякую рідним ВСУ
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Ето та колона которую искали?
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Їхали-їхали та нарешті приїхали
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Российский корабль, пошел на х...й.
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Овцее*ы представились. Закопайтеих остатки в яме с дохлыми свиньями.
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27.02.2022 15:24 Відповісти
боже, как раз с утра искали эту колону с буквами V , крутелыки ехали какие-то... количество поражает
Вечная слава козакам, приложившим к этому свои руки!!
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27.02.2022 15:24 Відповісти
В Буче никакой эвакуации нет Это работает ДРГ.
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27.02.2022 15:24 Відповісти
Сообщают, по Буче ездят автобусы, собирают женщин и детей. Их хотят сделать заложниками и погнать перед российскими танками на Киев. Враг хочет прикрыться нашими детьми.
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27.02.2022 15:25 Відповісти
Гандонодировці сьогодні будуть шкваритись на кухні шайтана
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27.02.2022 15:26 Відповісти
Германия отказывается от российского газа
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27.02.2022 15:26 Відповісти
А паскуди до пекла чи до алаха? будь проклятий "русский мир"
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27.02.2022 15:26 Відповісти
В помощь Киеву едут бойцы территориальной обороны из западных областей
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Вы кого пид.ры вонючие кадыровцами иудами напугать хотели, мы украинский вольный народ, вам тут смерть.
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Це просто ФЕЄРИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Вот так ,вот так ..ВСЕХ вас тварей кончим ...
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27.02.2022 15:28 Відповісти
Как посмотреть? Не открывается.
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27.02.2022 15:29 Відповісти
https://youtu.be/YkOVXJi62pY
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27.02.2022 15:33 Відповісти
Вбиваю в ютуб кадиров і під усіма свіжими відео кидаю це посилання!
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27.02.2022 15:53 Відповісти
The best video I watched. You made my day. Thank you. Please continue.
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27.02.2022 15:29 Відповісти
бульбохуйловским "парашетісту" на замітку, перед замісом на концерт кобзона )
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Красота
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27.02.2022 15:30 Відповісти
video is here as well:
https://www.facebook.com/EuroMaydan
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Передаю привет своим расейским и типа горцам сослуживцам, вы шакалы помните, как украинцы вас ****.ли за попытку издеваться.
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27.02.2022 15:31 Відповісти
Солдаты ЗСУ, вы - герои!!! Спасибо вам за то что вы защищаете людей от фашистов ценой собственной жизни! На вас держатся миллионы жизней простых украинцев, на вас держится украинская государственность.
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27.02.2022 15:31 Відповісти
и поховать рузьких чурок под ближайшим свинарником, все по традициям Корана.
А ведь ад у муслимов более интересный чем у мордвы.
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27.02.2022 15:32 Відповісти
Ні свинарником, а скотомогильником.
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27.02.2022 15:40 Відповісти
нет. именно свинарнике.
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27.02.2022 16:11 Відповісти
Кадирка, 10000 свиней закінчились, давай наступних.
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27.02.2022 15:32 Відповісти
А де друга частина колони може хто знає?
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27.02.2022 15:32 Відповісти
Війна з Україною be like:

14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов

14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов

Бліцкриг!
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27.02.2022 15:33 Відповісти
РЕПОСТ максимальный!
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27.02.2022 15:33 Відповісти
У кацапов они были каДыровцы , а в Украине просто кака от Дыровцов
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27.02.2022 15:33 Відповісти
вояки лукашенки сегодня тоже в бою
я прошу распространить это видео из телеграмм
https://t.me/belsat/67630
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27.02.2022 15:36 Відповісти
Справжня народна війна.
ЗСУ запросили інфу по колоні.
Люди побачили, скинули координати.
Більше колони немає )))
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27.02.2022 15:36 Відповісти
ЭЭЭ, зачэм так далэко ехать?? Можно и дома застрэлытся, да?
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27.02.2022 15:37 Відповісти
Зате назад, в місця постійної дислокації, нічого везти не треба - економія.
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27.02.2022 15:38 Відповісти
i.....tishinaaaaaa ..... odin tolko ded ******* kacapov vse esho
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27.02.2022 15:39 Відповісти
неужели так сложно заливать видео на цензор?
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27.02.2022 15:41 Відповісти
Оскар в студию!!!!
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27.02.2022 15:41 Відповісти
Все советую посмотреть ролик
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27.02.2022 15:42 Відповісти
Що вони очікували в Бучі? Буча є Буча!
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27.02.2022 15:42 Відповісти
Это им не Донецк в 14 году., когда по внедорожнику у любителей руцкого мира отжали, барахла награбили и в горы вернулись. Ни чему их ДАП не научил
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27.02.2022 15:47 Відповісти
Я все думав чого в бучанських лісах такі велечезні сосни. Їх століттями удобрювали ворогами Києва!
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27.02.2022 15:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YkOVXJi62pY
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27.02.2022 15:56 Відповісти
Группа кадыровцев в Бучу вошла,
Двигалась тихо и неспеша,
Слышится выстрел, отчаянный крик...
"Сорок второй" - улыбнулся старик.
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27.02.2022 15:57 Відповісти
В Запорожье задержали чеченских диверсантов. Очень быстро приняли ислам, на этот раз окончательно.

https://www.facebook.com/watch/?v=932825467433787
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27.02.2022 16:01 Відповісти
свинцовое обрезание устроили рузьким чуркобесам прямо на месте поимки. Это прекрасно.
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27.02.2022 16:18 Відповісти
Крысы путинские.
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27.02.2022 16:09 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:25 Відповісти
кадирівцв ж - X
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27.02.2022 16:59 Відповісти
сьогодні в ФБ в групі сухопутних військ ЗСУ було
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Слава ЗСУ! СлаваГероям! Слава громадянам України! Дякуємо друзям за допомогу! Смерть ворогам!💛💙
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27.02.2022 17:34 Відповісти
зверьков какдыровцев надо заставить позвонить ******* какдырову... особенно того передаста с бородой, который был начальником батальона ***************... чтобы оно сказало какдырову, что какдыров не чеченец... он позор нации... и пусть какдыров решит - если он мужчина - застрелится, если говно (а так оно и есть) пусть обосрется и останется позором всей нации... а говно может только вонять...
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27.02.2022 17:45 Відповісти
как видео открыть ? подскажите
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Скачать программу телеграм на компьютер или смартфон и скопировать ссылку t.me/censor_net/8908
и вставить в проге. телеграм.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
Видео есть и на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w
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27.02.2022 18:32 Відповісти
Где-то слышны крики бункерного деда: ШАЙГУ Верни мои легионы!
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27.02.2022 19:15 Відповісти
 
 