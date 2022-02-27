"Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": знищення колони російських окупантів в Бучі. ВIДЕО

В інтернеті показали кадри знищення колони військ РФ в Бучі під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Українська артилерія вщент розгромила так звану групу "V" російських військових. На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!" - повідомили в Держспецзв’язку.