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Наслідки ракетного удару Росією по Охтирці 26 лютого: Є поранені та загиблі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наслідки ракетного удару по Охтирці 26 лютого.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Охтирці 26 лютого. Наші медики до вечора розкопували і діставали поранених і вбитих. Медик 93 бригади Холодний Яр поділився відео, яке від зняв біля входу у медпункт. У будівлі були цивільні, військові та тероборона", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Господи прими души украинцев
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27.02.2022 15:27 Відповісти
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
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27.02.2022 15:27 Відповісти
****** тварі
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27.02.2022 15:29 Відповісти
Смерть цапам!
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Щоб виздихали кацапи в тяжких муках до сьомого коліна за смерть українців.Не буде прощення виб..кам мокшанським ні на цьому світі,ні на тому
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27.02.2022 15:39 Відповісти
Читайте новости, ***** привел в особое состояние ЯО. Это ******
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27.02.2022 15:46 Відповісти
у нас в новостях написали что ***** взвело ядерный курок...походу грядёт ******.
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27.02.2022 15:50 Відповісти
Русский сброд (народом даже сложно назвать) ответит за смерть каждого украинца.
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27.02.2022 15:53 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:25 Відповісти
 
 