Наслідки ракетного удару Росією по Охтирці 26 лютого: Є поранені та загиблі. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару по Охтирці 26 лютого.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Охтирці 26 лютого. Наші медики до вечора розкопували і діставали поранених і вбитих. Медик 93 бригади Холодний Яр поділився відео, яке від зняв біля входу у медпункт. У будівлі були цивільні, військові та тероборона", - йдеться в повідомленні.

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