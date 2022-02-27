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Наслідки ракетного удару Росією по Охтирці 26 лютого: Є поранені та загиблі. ВIДЕО
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Наслідки ракетного удару по Охтирці 26 лютого.
Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетний удар по Охтирці 26 лютого. Наші медики до вечора розкопували і діставали поранених і вбитих. Медик 93 бригади Холодний Яр поділився відео, яке від зняв біля входу у медпункт. У будівлі були цивільні, військові та тероборона", - йдеться в повідомленні.
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Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
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Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
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