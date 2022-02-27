Українська артилерія вщент розгромила "групу V" російських військових у Бучі. ВIДЕО
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Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила так звану групу V російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Держспецзв'язок повідомляє у Телеграмі.
"На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!", - ідеться у дописі.
Нагадаємо, "група V" сановила особливу небезпеку і мала виконати спецзавдання Кремля.
Топ коментарі
+54 Перехватчик
показати весь коментар27.02.2022 16:03
+43 Шимус
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+39 ятутсовсемрядом
показати весь коментар27.02.2022 16:05
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Будь ласка, зачекайте...
переговоры должна вести Гаага..
кабаев это понимает, и сделает все, чтобы склонить слабака зеленского..
потому, что у шизоида кабаева ядерная кнопка.. и только мировая общественность и санитары Гааги могут обезвредить бешенную кремлядь..
не думает же лох, что он без мировой общественности, один может сдержать буйного кабаева?
*****, где это сцыкло глупое зеленский взялся..
ГЕРОЯМ СЛАВА
Після цього відео я куплю великий телевізор і буду крутити це відео і ще деякі які ми тут бачили.