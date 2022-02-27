Українська артилерія вщент розгромила "групу V" російських військових у Бучі. ВIДЕО

Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила так звану групу V російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Держспецзв'язок повідомляє у Телеграмі.

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"На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!", - ідеться у дописі.

Нагадаємо, "група V" сановила особливу небезпеку і мала виконати спецзавдання Кремля.