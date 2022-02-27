Це не наша війна. Ви здобудете тільки ганьбу, приниження та смерть, - білоруський підполковник Сахащик звернувся до колег. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Білоруський десантник, підполковник запасу Сахащик Валерій, звертається до військовослужбовців Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази.
Про це повідомляє "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
Сахащик наголосив, що ця "погана справа" матиме катастрофічні наслідки для Білорусі. Вона поховає славу й традиції військ, яку здобували багато поколінь десантників.
"Можливо, не всі повернуться живими, бо російська армія вже 3 доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих нараховується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені госпіталі. Жодні цілі операції не досягнуті, не взяли ні Київ, ні жоден обласний центр, - наголосив він.
"Жодних правових підстав у білоруських військових сил вдиратися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція", - додав він.
Він закликав не брати участь в ганебній справі, яка на десятки років заплямує репутацію країни й перетворить народ на вигнанців.
"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім’ю й не здобудете слави – тільки ганьбу, приниження та смерть", – зауважив Сахащик.
Будь ласка, зачекайте...
Мое уважение солдату.
@turkmendagz
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46 мин
Все это ****** чистой воды и пропаганда что Россия умеет воевать. Ещё раньше Наполеон взял Москву и ушел поняв что в этих болотах делать нечего. Ещё раньше монголы 200 лет делали с ними что хотели. Все их умение воевать это когда море крови своей и чужой и тотальные разрушения.
Давайте подсчитаем как они воевали в ХХ веке.
Японская война-позорно проиграна
1 Мировая-позорно проиграна (Брестский мир)
2 Мировая-выиграна ценой чудовищных потерь и с помощью гигантской помощи США и Второго фронта.
Афганистан - позорное поражение.
Холодная война - проиграна.
В 20 веке еще забыл : разгром от Польши в 1920 году. Поражение от Финляндии в 1918 году. Бесславная война против Финляндии в Зимней войне 1940 года.
И очень важно дождаться понедельника, открытия рынков, чтобы увидеть всю глубину падения россии. Надеюсь, Зеленский на переговорах наших переговорщиков в Припяти просто будет тянуть время, а не идти на ненужные компромиссы. Наступление явно выдыхается, россиянам надо время на перегруппировку, подтягивание резервов, обеспечение поставок топлива и боеприпасов, прекращение паники и хаоса в своих ударных частях.
НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ДАТЬ.
Поэтому Зеленский может вести переговоры только с целью затягивания вступления в полномасштабную войну Беларуси, но наши войска НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ в нанесении ударов по оккупантам. То есть это должно идти параллельными курсами.
Тем более, что Зеленского реально начинает уважать вся страна и весь мир.
ЗЕЛЯ - не испорти впечатление и не смажь победу !!!
Да, она ещё не достигнута, да, она ещё нескоро, да, через неделю, две или три мы будем говорить, что в первые три дня войны не знали, что это ещё цветочки, а дальше значительно тяжелее.
Но пойти на неприемлемые компромиссы сейчас, ОСОБЕННО В ЧАСТИ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА УКРАИНЫ, - это значит, что жертвы парней за все 8 лет войны и последние 3 дня в частности не достигнут своей великой цели - реальной свободы этой страны, её реальной независимости, когда она делает то, что считает нужным, а не вынужденно соглашается на то, на чём настаивают её соседи.
Тяни время, Зеля, но ничего не обещай. А тем временем мобилизация и наступление на оккупантов.
и говорить что - " невинаватаЯ я - кацап сам к нам пришел поздно !!"
ДЯКУЮ.
РЕСПЕКТ.