Це не наша війна. Ви здобудете тільки ганьбу, приниження та смерть, - білоруський підполковник Сахащик звернувся до колег. ВIДЕО

Білоруський десантник, підполковник запасу Сахащик Валерій, звертається до військовослужбовців Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази.

Про це повідомляє "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

Сахащик наголосив, що ця "погана справа" матиме катастрофічні наслідки для Білорусі. Вона поховає славу й традиції військ, яку здобували багато поколінь десантників.

"Можливо, не всі повернуться живими, бо російська армія вже 3 доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих нараховується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені госпіталі. Жодні цілі операції не досягнуті, не взяли ні Київ, ні жоден обласний центр, - наголосив він.

"Жодних правових підстав у білоруських військових сил вдиратися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція", - додав він.

Він закликав не брати участь в ганебній справі, яка на десятки років заплямує репутацію країни й перетворить народ на вигнанців.

"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім’ю й не здобудете слави – тільки ганьбу, приниження та смерть", – зауважив Сахащик.

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