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Білорусь (5970) війна (56511)

Це не наша війна. Ви здобудете тільки ганьбу, приниження та смерть, - білоруський підполковник Сахащик звернувся до колег. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Білоруський десантник, підполковник запасу Сахащик Валерій, звертається до військовослужбовців Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази.

Про це повідомляє "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

Сахащик наголосив, що ця "погана справа" матиме катастрофічні наслідки для Білорусі. Вона поховає славу й традиції військ, яку здобували багато поколінь десантників.

"Можливо, не всі повернуться живими, бо російська армія вже 3 доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих нараховується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені госпіталі. Жодні цілі операції не досягнуті, не взяли ні Київ, ні жоден обласний центр, - наголосив він.

"Жодних правових підстав у білоруських військових сил вдиратися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція", - додав він.

Він закликав не брати участь в ганебній справі, яка на десятки років заплямує репутацію країни й перетворить народ на вигнанців.

"Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім’ю й не здобудете слави – тільки ганьбу, приниження та смерть", – зауважив Сахащик.

Також читайте: Домовилися з Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип'ять, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Респект!
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27.02.2022 16:18
+35
Це---ваша війна. Ви просто не на тому боці перебуваєте.
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27.02.2022 16:19
+33
рузкие - ******* биомусор
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27.02.2022 16:17
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рузкие - ******* биомусор
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27.02.2022 16:17 Відповісти
Да. С ядерной бомбой.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Так пусть засунут ее в сраку или ею самоубьются )Все,Мир другой -24Армия Мира добивает 2армию Мира -Украина уничтожает вяликою расейскую империю )
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27.02.2022 18:00 Відповісти
Респект!
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27.02.2022 16:18 Відповісти
Посадят десантника. В окупированной Белорусии по другому сейчас не бывает.
Мое уважение солдату.
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Он за границей.
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27.02.2022 16:31 Відповісти
⚡️Конотоп. Россияне заходят на мясокомбинат, срывают замки. Переодеваются в гражданское, - Сумская областная военная администрация.
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27.02.2022 16:19 Відповісти
Якщо він живе в Білорусі, це може коштувати йому життя.
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27.02.2022 16:22 Відповісти
В последнее время живёт за границей- там бизнес.
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27.02.2022 16:29 Відповісти
І що це міняє?
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27.02.2022 17:46 Відповісти
Це---ваша війна. Ви просто не на тому боці перебуваєте.
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27.02.2022 16:19 Відповісти
Абдалла за Свободу Навальному


@turkmendagz

·
46 мин



Все это ****** чистой воды и пропаганда что Россия умеет воевать. Ещё раньше Наполеон взял Москву и ушел поняв что в этих болотах делать нечего. Ещё раньше монголы 200 лет делали с ними что хотели. Все их умение воевать это когда море крови своей и чужой и тотальные разрушения.

Давайте подсчитаем как они воевали в ХХ веке.
Японская война-позорно проиграна
1 Мировая-позорно проиграна (Брестский мир)
2 Мировая-выиграна ценой чудовищных потерь и с помощью гигантской помощи США и Второго фронта.
Афганистан - позорное поражение.
Холодная война - проиграна.
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27.02.2022 16:20 Відповісти
Я теперь уверен что немцев во вторую мировую гнали украинцы. А кацапы только в заградотрядах в спину им стреляли. Это видно по нынешней войне. Кто из нас солдат, а кто чмо.
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27.02.2022 16:35 Відповісти
В 19 веке тоже было не очень. Войну 1812 года выиграл мороз и голод французов. Крымская война 1855 года с треском проиграна. Затяжная война против чукчей- проиграна ( да, да ! была и такая и там поражение !).

В 20 веке еще забыл : разгром от Польши в 1920 году. Поражение от Финляндии в 1918 году. Бесславная война против Финляндии в Зимней войне 1940 года.
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27.02.2022 19:49 Відповісти
Да, настоящие офицеры есть везде
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27.02.2022 16:22 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:23 Відповісти
Или прекрасное-путина удавят свои же.
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Бери власть в свои руки , люди за тобой пойду
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27.02.2022 16:24 Відповісти
Білоруси, переходте/перелітайте кордон і здавайтесь! Воюйте з нами проти наволочі.
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27.02.2022 16:27 Відповісти
на жаль--це не кіно "хоробре серце" де ірланці перейшли на бік шотланців
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27.02.2022 16:46 Відповісти
Сильно... обидно, что дядька ничего не может сделать, кроме как попытаться донести словами.
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27.02.2022 16:28 Відповісти
Людина честі.
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Спасибо.
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27.02.2022 16:32 Відповісти
вот это дядька
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Руские спалили АН-225 "Мрія"
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27.02.2022 16:37 Відповісти
Жаль,конечно,но построим дві Мрії,за їх репараційні кошти,та їх кістках.
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27.02.2022 16:40 Відповісти
Сильная речь.

И очень важно дождаться понедельника, открытия рынков, чтобы увидеть всю глубину падения россии. Надеюсь, Зеленский на переговорах наших переговорщиков в Припяти просто будет тянуть время, а не идти на ненужные компромиссы. Наступление явно выдыхается, россиянам надо время на перегруппировку, подтягивание резервов, обеспечение поставок топлива и боеприпасов, прекращение паники и хаоса в своих ударных частях.
НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ДАТЬ.
Поэтому Зеленский может вести переговоры только с целью затягивания вступления в полномасштабную войну Беларуси, но наши войска НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ в нанесении ударов по оккупантам. То есть это должно идти параллельными курсами.

Тем более, что Зеленского реально начинает уважать вся страна и весь мир.
ЗЕЛЯ - не испорти впечатление и не смажь победу !!!
Да, она ещё не достигнута, да, она ещё нескоро, да, через неделю, две или три мы будем говорить, что в первые три дня войны не знали, что это ещё цветочки, а дальше значительно тяжелее.
Но пойти на неприемлемые компромиссы сейчас, ОСОБЕННО В ЧАСТИ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА УКРАИНЫ, - это значит, что жертвы парней за все 8 лет войны и последние 3 дня в частности не достигнут своей великой цели - реальной свободы этой страны, её реальной независимости, когда она делает то, что считает нужным, а не вынужденно соглашается на то, на чём настаивают её соседи.

Тяни время, Зеля, но ничего не обещай. А тем временем мобилизация и наступление на оккупантов.
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27.02.2022 16:39 Відповісти
ЦЕ Западня для Зеленського..Як докричатись...Його можуть так виманити і вбити
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27.02.2022 16:48 Відповісти
и каких целей рашка при этом достигнет? )
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27.02.2022 17:03 Відповісти
Успокойтесь, никуда он не едет.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
А хто поiде?
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Вродесам не едет.С МИДахкто то.А с роиской стороны Медынский
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27.02.2022 17:04 Відповісти
Слава ВСУ путлер-писюн капут!!!
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27.02.2022 16:47 Відповісти
Да ребята, вот вам результат протестов с воздушными шариками, к вам поедут гробы, хотя скорее всего за трупами даже никто не приедет, как в Рашке, этот мусор никому не нужен - пушечное мясо
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27.02.2022 16:50 Відповісти
Офіцери мали би вигнати засівшого лукашенка, він не має ЖОДНОГО права командувати військом.
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27.02.2022 16:50 Відповісти
Слова настоящего офицера
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27.02.2022 16:51 Відповісти
Молодець! Конкретний такий дядько.
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27.02.2022 16:52 Відповісти
Так точно, товарищ полковник! Только пусть уже ваши бульбаши не приезжают к нам летом на море - ******** будут отгребать непомерно.
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27.02.2022 16:53 Відповісти
это правда. номеров машин из болотного микромордора в Украине больше не будет. От слова совсем. пущай теперь на веки вечные болотные рабы на море лаптевых купаются.
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27.02.2022 17:09 Відповісти
Будет море, но не для бульбашей. Пока вы не докажете делом, а не болтовней, что не в одной упряжке с Лукашенко.
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Только недавно подумал о том, что рашка, своей сегодняшней войной, полностью обнулила какие-то свои былые заслуги ( как они считают) и на сотни лет опозорила себя.
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27.02.2022 17:02 Відповісти
В Берлине акция в поддержку почти полмиллиона человек, а в Праге все городские автобусы сегодня с украинскими флагами за лобовым стеклом.
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27.02.2022 17:06 Відповісти
Прага не забывает советские танки в 50-х годах, когда была Пражская Весна.
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27.02.2022 17:41 Відповісти
та пох.. это уже ваша война с кацапами против Украины и вы ответку от нас получите полюбасу !!
и говорить что - " невинаватаЯ я - кацап сам к нам пришел поздно !!"
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Uvazenije tokomu oficeru... vidna staraja zakalka VDV. ... teperesnije tam tolko golodrancy , po drugomu nenazvat
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27.02.2022 17:26 Відповісти
РЕАЛЬНО, ЧЕСТЬ ИМЕЕТ.

ДЯКУЮ.
РЕСПЕКТ.
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27.02.2022 18:00 Відповісти
Даже не смотрел видео, бо пока нет времени. Но судя по заголовку скажу прямо ГОВНО ты, а не подполковник. Ты обязан был быть примером, стать перед колонной своей ****** техники в своей ельне, или хер знает где ещё, и показать это тогда, а не когда вы ******** победу. ТЫ ГОВНО
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27.02.2022 18:38 Відповісти
Он не сказал главного: идите на Минск!
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27.02.2022 20:11 Відповісти
👍
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27.02.2022 19:00 Відповісти
Звернення сильне, чесне, але подивимось, нажаль не тільки там а і в нас кінцеві , значущі рішення приймають люди абсолютно не прдатні ні за освітою, ні за досвідом роботи, взагалі без осмислення всієї проблеми в розвитку. Це не стосується бойових командирів ЗСУ. Це про політичних "временщиков", які в цей час хаотично пробують знаяти їх особистий гешефт в ситуаціїї з переговорами. З моєї точки зору орода втратила темп, тому люба заминка в процессі перемелювання біосміття тільки на на шкоду, вони без резервів в досяжності руки. Той хто дасть їм паузу для приведення до ладу буде прямим зрадником України. Критичної ситуайії для держави нема, навіть заберуть Київ, уряд буде діяти з Коломиї, нагонять бронесміття до Коломиї, загубивши по дорозі половину складу технічного та особового, "привіт рагулі" Уряд вже Тернополі, знов "эта песня хороша, начинай сначала" Тактика древня, так ще Король Данило з їх предками боровся. Якщо вперлися лаптеногі в географічну позначку, то то їх біда, наша справо професійно, розрахунково зменшувати поглів'я андрофагів, бо Геродот не помилявся.
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27.02.2022 19:01 Відповісти
Респект і уважуха
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27.02.2022 22:08 Відповісти
 
 