УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19294 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
32 987 22
Запорізька область (2565) диверсія (275) Енергодар (244)

Російська військова техніка підійшла до Енергодару, - мер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація щодо російського вторгнення в Енергодарі залишається напруженою. В місті працюють диверсійні групи.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Читайте також: У результаті повітряної атаки військ РФ на аеропорт Гостомель був спалений один із найпотужніших літаків у світі "Мрія", - ЗМІ

"Станом на 14.30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти", - сказав міський голова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Палити цапів разом з технікою.
показати весь коментар
27.02.2022 16:31
+8
А чим зараз там у місті займаються чоловіки ??? Чому не йдуть до тероборони ???
показати весь коментар
27.02.2022 16:30
+4
Зайти то ця техніка в Украну зайшла, але чи живою вийде
показати весь коментар
27.02.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чим зараз там у місті займаються чоловіки ??? Чому не йдуть до тероборони ???
показати весь коментар
27.02.2022 16:30 Відповісти
Це про Днепр відьповідь корбану:
Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну "поглядім як ви защитите... чи уже все порешали чи проплатили и дагаварились"?
показати весь коментар
27.02.2022 16:37 Відповісти
Палити цапів разом з технікою.
показати весь коментар
27.02.2022 16:31 Відповісти
Чем???? Калашами?
показати весь коментар
27.02.2022 17:36 Відповісти
Твари захватят и будут шантажировать, надо их опередить и сказать, что будем взрывать мы , пускай убираются.
показати весь коментар
27.02.2022 16:32 Відповісти
Тю так щей довго йшли, з криму випустили ж без спротиву, тіпа там степ там нема прикриття і ніде ховатися - не ну за ** ись і що зараз заспіваєте?
показати весь коментар
27.02.2022 16:33 Відповісти
Зайти то ця техніка в Украну зайшла, але чи живою вийде
показати весь коментар
27.02.2022 16:42 Відповісти
*****, что с югом? Ясно - Киев, Харьков, это, конечно, серьезно. Но тут же как на параде едут, под Запорожьем уже.
показати весь коментар
27.02.2022 16:44 Відповісти
сдача!!! поэтому ***** запросил перемовын!
показати весь коментар
27.02.2022 17:04 Відповісти
и так понятно Зеленский с дЕрмаком и Арестовичем сдал ЮГ еще до начала вторжения
показати весь коментар
27.02.2022 18:46 Відповісти
От кляті таргани. Поспішають до понеділка. Бо зараз 1 бакс коштує 84 *****, а завтра понад 100 буде
показати весь коментар
27.02.2022 17:14 Відповісти
уже в Тинькоф 153
показати весь коментар
27.02.2022 18:47 Відповісти
может он специально на киев все посылает
а потом возьмет и типа скажет мне и юга хватит
не соглашаться нинакакие условия
только полная деоккупация крыма и донбасса
показати весь коментар
27.02.2022 17:25 Відповісти
Юг и так почти весь его. Доступ к воде уже есть.. Мариуполь только остался.. - вот уже и коридор.. Кстати и до Запорожья уже 40 км осталось...
показати весь коментар
27.02.2022 17:39 Відповісти
не для этого украинцы стоят и сражаются
чтобы сдать еще больше
показати весь коментар
27.02.2022 17:52 Відповісти
юг будем отбивать санкциями и табакеркой
показати весь коментар
27.02.2022 18:48 Відповісти
***** ПІЗДЄТЬ на ПІВДЕНЬ. Сьогодні щоб отримати зброю вийшло все Запоріжжя - чоловіки та жінки !!! Запорізька область це УКРАЇНА !!!! І ще раз - НЄ РІЗДЕТЬ !
показати весь коментар
27.02.2022 18:03 Відповісти
О расположение наших войск вам не рассказать ?
показати весь коментар
27.02.2022 19:32 Відповісти
нет ни в коем случае просто как то тревожно учитывая как легко проходят оккупатны по югу
показати весь коментар
27.02.2022 19:34 Відповісти
Нам тоже не весело, но "Все буде Україна! "
показати весь коментар
27.02.2022 19:52 Відповісти
Подивіться як в м.Дніпорудне не впустили танки на трасі чоловіки начолі з мером- без зброї ! І таких прикладів дуже багато !!! Так що на південь не піздіть !
показати весь коментар
27.02.2022 18:20 Відповісти
 
 