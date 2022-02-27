Російська військова техніка підійшла до Енергодару, - мер. ВIДЕО

Ситуація щодо російського вторгнення в Енергодарі залишається напруженою. В місті працюють диверсійні групи.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

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"Станом на 14.30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти", - сказав міський голова.