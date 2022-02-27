Російська військова техніка підійшла до Енергодару, - мер. ВIДЕО
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Ситуація щодо російського вторгнення в Енергодарі залишається напруженою. В місті працюють диверсійні групи.
Як зазначає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"Станом на 14.30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти", - сказав міський голова.
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Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну "поглядім як ви защитите... чи уже все порешали чи проплатили и дагаварились"?
а потом возьмет и типа скажет мне и юга хватит
не соглашаться нинакакие условия
только полная деоккупация крыма и донбасса
чтобы сдать еще больше