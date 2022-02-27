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Чоловік у Бердянську голіруч переносить міну російських окупантів, яку війська РФ встановили біля мосту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бердянську чоловік голіруч переносить міну російських окупантів, яку знайшли біля моста та будинків.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Яйца настоящие, стальные
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27.02.2022 16:27
+37
Увидите такую , лучше не трогайте , часто под ней ещё мина , а вообще она для поражения техники , усилие на детонаторе - 350 кг , наступишь не взорвёшся
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27.02.2022 16:29
+24
Да подней могла быть так называемая мина "сюрприз МС 1-5", ставится на неизвлекаемость, не геройствустве без знаний.
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27.02.2022 16:39
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Яйца настоящие, стальные
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27.02.2022 16:27 Відповісти
Браво!!!
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27.02.2022 16:51 Відповісти
С языка снял!!!
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27.02.2022 16:58 Відповісти
с победитовым сердечником
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27.02.2022 17:38 Відповісти
Гораздо больше яйца у того кто рядом идет и снимает.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
Увидите такую , лучше не трогайте , часто под ней ещё мина , а вообще она для поражения техники , усилие на детонаторе - 350 кг , наступишь не взорвёшся
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Да подней могла быть так называемая мина "сюрприз МС 1-5", ставится на неизвлекаемость, не геройствустве без знаний.
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Чоловіку по тій міні можна було ще і лобом постукати , нічого б не сталося .Вона протитанкова
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27.02.2022 16:29 Відповісти
учитывая тот факт что она сделана рук@оми, лучше не рисковать
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27.02.2022 17:19 Відповісти
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27.02.2022 17:27 Відповісти
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27.02.2022 16:31 Відповісти
С Херсоном надо срочно решать! Где генштаб и главнокомандующий??
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27.02.2022 16:48 Відповісти
Фашисти грабят цветок Украины.

В местных санаториях полно беженцев на машинах, у многих автоматы в багажниках. Они там пьют, ржут, заявляя - "пусть бедные воюют."
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27.02.2022 16:53 Відповісти
Пожалуйста, НЕ давайте моему посту исчезнуть! Какая-то мразь его отправляет постоянно ВЕЗДЕ в спам(((
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27.02.2022 17:10 Відповісти
Ира. пе провоцируй . Мы на побережье находимся точно в таком положении, и так же окупированы мордвой. А пост твой я сотру. И вообще ты уходишь в бан как кацапская подстилка и провокаторша.
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27.02.2022 17:22 Відповісти
За что? За то, что люди просят в Херсоне помощи! Я Вам искренне сочувуствую! Но я же Вас не оскорбляла! Что Вы несёте вообще?
Людям НУЖНА ПОМЩЬ, вот и всё! И не одна я об этом пишу.
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27.02.2022 17:26 Відповісти
ну так помогайте. что, местных никого нету? У нас уже давно в магазинах ни хлеба ни круп ни денег нету и никто ни скулит.
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27.02.2022 17:28 Відповісти
Я вообще в другом городе нахожусь!!!
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27.02.2022 17:31 Відповісти
а я и не писал где я нахожусь. это пока не важно. вот погда прийдут наши, тогда все и вспомним.
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27.02.2022 17:37 Відповісти
это боты ольгинские поналезли
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27.02.2022 18:30 Відповісти
пока русню от киева не отгонят движения на юге не будет. из одессы резервы нельзя оттягивать т.к. там есть гнойник- приднестровье. Как только от севера русню уберут то кацапня сама побежит теряя удмуртов на юг. Так ведь было уже во вторую мировую. А дальше - десант в Евпаторию и первые два удара по мосту и джанкою с армянском. Никто уже не будет останавливаться на границе с крымом. И вот тогда начнется поголовная резня кацапни на крыме, кто не успеет свалить на мордовию.
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Тер.оборона Одессы уже могла бы два раза занять Приднестровье, два раза! Там в Приднестровье ничего нет, три калеки. Русня не идет на Одессу, они могут проводить отвлекающие маневры (подо..рать), но задача их южной групировки блокада Киева.
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27.02.2022 17:45 Відповісти
с пмр ом еще разберемся, окончательно и безповоротно. А с другой стороны днестра румыны и молдаване устроят на русню охоту.
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27.02.2022 17:49 Відповісти
нихрена не нравится, просто надо что то делать
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27.02.2022 17:42 Відповісти
Вас ніколи не покинуть. Ви в себе вдома, в Україні. Організовуйте опір будь-якими засобами і чекайте.
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28.02.2022 11:29 Відповісти
Сьогодні, щоб постійно мене пхало в спину, виявилось то яйця цього чоловіка.
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27.02.2022 16:32 Відповісти
То яйця ***** були . Ну ти соснув пісюн ***** чи тільки у ві сні сосеш ????
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27.02.2022 16:46 Відповісти
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
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27.02.2022 16:35 Відповісти
Он похож на ватника, но молодец конешно. Хай несет мину аж до Москвы
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27.02.2022 17:49 Відповісти
Слава Герою!
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27.02.2022 16:37 Відповісти
плохо видно, но похоже она без детонатора просто на мессте детонатора крышка
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27.02.2022 16:38 Відповісти
Можно было проще с помощью магнита и веревки стащить в безопасное место
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Постоянного или на батарейке?
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Руки витягувати вперед нема сенсу. Чисто підсвідомість каже, що подальше від корпусу тримати треба.
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27.02.2022 16:46 Відповісти
Несоблюдение техники безопасности. Капец. За такое руки поотрывать надо
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27.02.2022 16:46 Відповісти
капец....и сигаретка ))))
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Курение убивает!
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27.02.2022 18:14 Відповісти
хоть бы не споткнулся
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27.02.2022 17:17 Відповісти
люди,что там с переговорами?????
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27.02.2022 17:40 Відповісти
Второй ватоплан мордвы свален с помощью жала на Херсонщине

https://www.youtube.com/watch?v=TaKcxohUt-E
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27.02.2022 17:41 Відповісти
Он ещё и кукрт при этом!...
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27.02.2022 17:43 Відповісти
Вот самый момент заморачиваться о вреде никотина !
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Свинособаки уже зашли в Бердянск, зачищают город... - А пленные в других местах говорят, что они не при делах... Вранье!!
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27.02.2022 17:43 Відповісти
пошел с миной на Москву
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27.02.2022 17:51 Відповісти
Нельзя так делать. Лучше оградить и по возможности вызвать саперов
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27.02.2022 17:57 Відповісти
Мужик ти геройський псих!!!!!!!! Добре що під нею не було подарунку!!!!! Молодець!!!!
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27.02.2022 17:57 Відповісти
КРАСАВЕЦ !!! МИНУ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ, А КУРИТЬ МОЖНО !)
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27.02.2022 17:59 Відповісти
 
 