Чоловік у Бердянську голіруч переносить міну російських окупантів, яку війська РФ встановили біля мосту. ВIДЕО

У Бердянську чоловік голіруч переносить міну російських окупантів, яку знайшли біля моста та будинків.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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