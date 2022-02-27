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Чоловік у Бердянську голіруч переносить міну російських окупантів, яку війська РФ встановили біля мосту. ВIДЕО
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У Бердянську чоловік голіруч переносить міну російських окупантів, яку знайшли біля моста та будинків.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 Kristobal Juan
показати весь коментар27.02.2022 16:27
+37 kuba
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+24 Дима Хрусталев
показати весь коментар27.02.2022 16:39
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В местных санаториях полно беженцев на машинах, у многих автоматы в багажниках. Они там пьют, ржут, заявляя - "пусть бедные воюют."
Людям НУЖНА ПОМЩЬ, вот и всё! И не одна я об этом пишу.
https://www.youtube.com/watch?v=TaKcxohUt-E