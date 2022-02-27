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"Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Техніку російських окупантів спалили у Новій Каховці. Увага! Нецензурна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.

Також читайте: Нова Каховка - під контролем РФ, окупанти зняли всі українські прапори з будівель, - мер Коваленко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+95
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27.02.2022 16:39
+54
Вітаємо в українському пеклі лаптеногі макак
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27.02.2022 16:38
+51
Слава Збройним силам України!!!!
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27.02.2022 16:39
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Вітаємо в українському пеклі лаптеногі макак
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27.02.2022 16:38 Відповісти
ГОРИТЬ У ПЕКЛИ КАЦАПЬЕ !!!!
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27.02.2022 17:15 Відповісти
Герою Слава !
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27.02.2022 17:16 Відповісти
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Всу реально как космодесантники против войск рф-орков.
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27.02.2022 16:43 Відповісти
Если уж чечены деру дали с Украины, так что говорить о этих мальчишках...
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Слава Збройним силам України!!!!
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Какие русские дурачки! Америка за неделю знала, что они будут нападать.

Может американские спецслужбы знают и какого цвета трусы у путина! и когда он в туалет ходит!)))
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27.02.2022 16:40 Відповісти
Та нормальна лексика.
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27.02.2022 16:40 Відповісти
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Аплодирую стоя!
На расеянском для лаптеногих
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27.02.2022 16:42 Відповісти
парень на нервах.. МОЛОТОК
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Это Новая Каховка, которая пока под контролем свинособак?)
***** им. Даже во временно оккупированных териториях этих ********* не жалеют)
Пули, снаряды и коктейли Молотова будут лететь со всем сторон)
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27.02.2022 16:43 Відповісти
российские военные, сливайте солярку и сбегайте через леса обратно в Беларусь. говорите, что топливо закончилось. или повреждайте технику. вам тут не выжить! будете сожжены при подходе к городу!
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27.02.2022 16:43 Відповісти
А есть хоть какая-то статистика сколько спалено техники на сегодняшний день? Скорей всего счёт идёт в тыс.
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27.02.2022 16:44 Відповісти
У них хотяб столько есть?
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27.02.2022 16:49 Відповісти
уже нет!
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27.02.2022 17:03 Відповісти
Лапти приехали на своих крематориях.
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27.02.2022 16:44 Відповісти
"рузкий офицер - честь, совесть и так далее" - где это всё?
неужели в рф нет ни одного вменяемого офицера, который понимал бы куда ведёт его страну свихнувшийся окурок?
похоже все эти рассказы про "честь и совесть" - это списанное с УКРАИНСКИХ ОФИЦЕРОВ и СОЛДАТ! которые волею случая служили рядом с вами в одной армии!!!
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27.02.2022 16:44 Відповісти
Русские офицеры все кончились в 20-х годах прошлого века...
Вместе с ними и честь...и совесть...
И появились красные командиры...у которых ни чести..ни совести отрадясь не было...
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27.02.2022 16:53 Відповісти
у питуШария там стрим идет. 200 000 кацапов смотрит и поддерживает войну с Украиной.
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27.02.2022 16:44 Відповісти
Скоріше ботів на різних акаунтах
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27.02.2022 16:47 Відповісти
А как страйаов набросать, чтобы забанили канал?
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27.02.2022 16:57 Відповісти
описание канала - флажок - пожаловаться
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27.02.2022 17:08 Відповісти
не пойму, как уничтожена? сообщали что она оккупирована?
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27.02.2022 16:45 Відповісти
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27.02.2022 16:49 Відповісти
сплошной линии фронта нигде нет,есть отдельные прорывы моторизованных бронеколон
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27.02.2022 16:50 Відповісти
И и снова звучит слово "*****"! Новый украинский тренд!
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27.02.2022 16:45 Відповісти
Может замутить хештег #*****?
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27.02.2022 16:59 Відповісти
зато как калоритно!
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27.02.2022 16:46 Відповісти
ніхто в світі невірив що ми будем так їбашить кацапів що аж лапті скрєпні будуть летіти
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27.02.2022 16:49 Відповісти
Сатанинская орда
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27.02.2022 16:49 Відповісти
Всегда все мировые войны здесь начинались, на нашей территории! Украина или Польша.

Просто это граница между цивилизациями!

Между Европой и Золотой Ордой.

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27.02.2022 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=27TUXeXbRVI справжні кіборги
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27.02.2022 16:52 Відповісти
Красавчики, держим оборону. Будут они хорошим удобрением.🤘
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27.02.2022 16:55 Відповісти
Не дай Бог, то отрута.
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Краткий курс молодого бойца РФ. Ні убавить, ні прибавить.
Слава Україні! Хлопці, дякую! Земний уклін. Сиджу за кордоном, "за ногу прив'язаний" обставинами. Простіть, ради Бога! Серце рветься.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
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27.02.2022 17:12 Відповісти
Тримайтеся, хлопці! Це наша земля! https://www.youtube.com/watch?v=AmljPTuDHGg
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27.02.2022 17:13 Відповісти
Отличный мангал получился!
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27.02.2022 17:20 Відповісти
а че "18+"? предельно точные и корректные формулировки, я считаю.
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27.02.2022 18:11 Відповісти
Подокалинівка (Олешківський район), коло Абрикосівки лишилось кілько одиниць брнетехніки. стоять. Коли ця колона виходила з поля ввечері 25.го.02 - росіяни з цієї колони забрали з собою мешканця Подокалинівки, котрий світив на них ліхтарем. Доля невідома. Забрали - абсолютно достоврно. 27го росіянин військовий ходив в магазин, пробував купити за російські гроші. не зміг. Інший російський військовий відібрав на вулиці телефон в мешканця, бо той не дав подзвонити.
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27.02.2022 18:25 Відповісти
Як же приємно це бачити! Гоніть їх на х.у.й з нашого міста
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27.02.2022 18:38 Відповісти
 
 