58 394 43
"Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Техніку російських окупантів спалили у Новій Каховці. Увага! Нецензурна лексика!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.
Топ коментарі
+95 Шимус
показати весь коментар27.02.2022 16:39
+54 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар27.02.2022 16:38
+51 Все Обманываете
показати весь коментар27.02.2022 16:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Может американские спецслужбы знают и какого цвета трусы у путина! и когда он в туалет ходит!)))
На расеянском для лаптеногих
***** им. Даже во временно оккупированных териториях этих ********* не жалеют)
Пули, снаряды и коктейли Молотова будут лететь со всем сторон)
неужели в рф нет ни одного вменяемого офицера, который понимал бы куда ведёт его страну свихнувшийся окурок?
похоже все эти рассказы про "честь и совесть" - это списанное с УКРАИНСКИХ ОФИЦЕРОВ и СОЛДАТ! которые волею случая служили рядом с вами в одной армии!!!
Вместе с ними и честь...и совесть...
И появились красные командиры...у которых ни чести..ни совести отрадясь не было...
Просто это граница между цивилизациями!
Между Европой и Золотой Ордой.
Слава Україні! Хлопці, дякую! Земний уклін. Сиджу за кордоном, "за ногу прив'язаний" обставинами. Простіть, ради Бога! Серце рветься.