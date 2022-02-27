"Що я, кину все своє тут? Буду стояти!": Жадан і Гамлет не поїдуть з рідного Харкова. ВIДЕО

Письменник і поет Сергій Жадан та художник Гамлет Зіньковський повідомили, що вони не мають наміру евакуюватися з рідного Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у Твіттер-каналі Сергія Жадана. За його словами, вони випадково зустрілися на вулиці.