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Харків (3897) Жадан (59)

"Що я, кину все своє тут? Буду стояти!": Жадан і Гамлет не поїдуть з рідного Харкова. ВIДЕО

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Письменник і поет Сергій Жадан та художник Гамлет Зіньковський повідомили, що вони не мають наміру евакуюватися з рідного Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у Твіттер-каналі Сергія Жадана. За його словами, вони випадково зустрілися на вулиці.
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Наш военторг - комиссионка
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27.02.2022 17:20 Відповісти
"Мама мене вчила що зневіра - це зло. З пекла мене виженуть за мат та бухло" - "Жадан і Собаки ", "Мальви"

Також піднімають дух твори групи "Zwyntar" - Госпел, Джонні, Човен
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27.02.2022 17:41 Відповісти
ха,прикольно ! я вот тут подумал чуток,а что если нато замутить спец операцию например у бульбашей.там же гражданин лукашенко не презик
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27.02.2022 18:00 Відповісти
ja nadejus shto tak i bude
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27.02.2022 18:06 Відповісти
всем, кто остались - респект! привет из Киева
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27.02.2022 18:04 Відповісти
держіться, хлопці!
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Хай вам щастить хлопці! Бережіть себе!

PS: Лія Ахеджакова повідомила, що вона переказала 10000 доларів для ВСУ. Теж сміливий поступок в умовах фашистського режиму. Респект.
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27.02.2022 23:04 Відповісти
 
 