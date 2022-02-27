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"Русский корабль, иди нах#й": Грузинські моряки відмовились надавати паливо росіянам. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Старший помічник капітана грузинського судна, дізнавшись, що в них просить паливо пароплав з РФ, відповів окупантам словами захисників острова Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - сказав він.

"Окупанти ти, бл#", - сказав інший грузин.

"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - сказав росіянин.

"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.

Читайте: Біля Зміїного росіяни захопили українське рятувальне судно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+160
Вітаю Грузин!
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27.02.2022 17:59
+131
***..КРАСАВЫ
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27.02.2022 17:59
+96
⚡️СМИ пишут, что на сегодняшний день украинский летчик, прославившийся как "призрак Киева", сбил уже 10 российских самолетов.
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27.02.2022 18:01
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Вітаю Грузин!
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27.02.2022 17:59 Відповісти
пророчі слова наших Героїв захисників острова Зміїний

"Руський корабель, іди нах#й"

з завтрашнього дня корабль "Рашка" внаслідок санкцій та пресінгу піде реально *****

Героям Слава!
Слава Україні!

Слава Сакартвело !
მამული, ენა, სარწმუნოება!
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28.02.2022 02:14 Відповісти
***..КРАСАВЫ
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27.02.2022 17:59 Відповісти
а что они ждали после войны в Грузии ?!
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27.02.2022 18:53 Відповісти
Красавцы.
Нах*й этих изгоев.
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27.02.2022 17:59 Відповісти
ИЗГОИ ВСЕГО МИРА! РУССКИЕ!
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27.02.2022 18:05 Відповісти
рускій карабль, іді нах*й,
ЗСУ, окупанта в землю *******..!

пісенька на злобу дня від Вавілон'13

https://www.youtube.com/watch?v=KD9J5GVJoxk&ab_channel=%23BABYLON%2713
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27.02.2022 18:00 Відповісти
есть мнение, что с этой песенкой мы можем ближайшее Евровидение взять)))
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27.02.2022 18:07 Відповісти
падсталом
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27.02.2022 18:00 Відповісти
Я теж. 😀😀😀
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27.02.2022 18:08 Відповісти
все там
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27.02.2022 18:54 Відповісти
Красавцы!
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27.02.2022 18:01 Відповісти
і рускій карабль на веслах поплив нафуй
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27.02.2022 18:01 Відповісти
НОВЫЙ ТРЕНД - РУССУИЙ ИДИ ГА ***
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27.02.2022 18:01 Відповісти
На веслах
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27.02.2022 18:06 Відповісти
⚡️СМИ пишут, что на сегодняшний день украинский летчик, прославившийся как "призрак Киева", сбил уже 10 российских самолетов.
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27.02.2022 18:01 Відповісти
Русские, если у вас заканчивается топливо - вы можете использовать весла! ))))
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27.02.2022 18:01 Відповісти
капитан первого ранга Очевидность Гиви Зурабович
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27.02.2022 18:06 Відповісти
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27.02.2022 19:33 Відповісти
Запустите что-то по крымскому мосту! Пожалуйста ©
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Не надо, кацапом еще по нем драпать, теряя лапти, за Урал.
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Пусть вплавь, уже сезон можно открывать
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27.02.2022 18:14 Відповісти
Пусть используют весла
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27.02.2022 18:51 Відповісти
_Дурак! Это стратегический мост! По нему эшелонами снабжают ударную группировку что сейчас на юге!
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27.02.2022 18:57 Відповісти
они потом по железке на Херсон топливо припасы тащат. Надо его сносить
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27.02.2022 22:11 Відповісти
Пока не позно, пока идут боевые действия и перемире не заключенно -- надо сейчас!
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27.02.2022 21:02 Відповісти
До слез
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27.02.2022 18:02 Відповісти
угар!

все херят рашку!
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27.02.2022 18:02 Відповісти
оце справжні брати
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Респект! Украина с вами весь мир! Слава Украiнi
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27.02.2022 18:03 Відповісти
І така фраза повинна звучати, всюди, де ці ******** будуть з'являтися
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Оце і є наші брати. Хай квітне Сакартвело !
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Красунчики
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Браво, браття грузини!!!!
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Я это видео сохраню)))Грузия,ты прекрасна!!!!
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Ну к тому всё идёт

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27.02.2022 18:03 Відповісти
русский корабль - иди нах@уй, эта фраза теперь будет приветствием русни во всем мире.
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Красавцы грузины!!! РЕСПЕКТ!!!
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Это в Гибралтаре, скорее всего. Там на бункеровщиках много пацанов из Батуми.
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Красавчики.👍
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Это писец! Глв. ***** за пару дней превратился в пыль.
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Плешивое пошлет свои корыта гадить этим грузинам, ...если успеет. Бо вынесут его скоро как Каддафи
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27.02.2022 18:06 Відповісти
Хлопці та дівчата.
Козломорді кругом мичать що хлопці з Зміїного живі і то 62 людини і знаходятся в Севастополі.
Озвучіть будь ласка...
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27.02.2022 18:08 Відповісти
Посмотри на фотографию этого острова, как туда втиснуть 62 человека. Не верь кацапсинским фейкам
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27.02.2022 18:22 Відповісти
Раніше маскалі казали, що 86.
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27.02.2022 18:24 Відповісти
Был сюжет, что спалились с мордой одного "актера". Был еще где-то.
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27.02.2022 18:25 Відповісти
Красава
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27.02.2022 18:08 Відповісти
Про вёсла -супер, неподражаемый грузинский юмо
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27.02.2022 18:08 Відповісти
Красавчики
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27.02.2022 18:08 Відповісти
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27.02.2022 18:08 Відповісти
Руцкіє кораблі всєго міра- ідіть *****!!! Героям острова Зміїного Слава!!!
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27.02.2022 18:09 Відповісти
полный зачет
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Все хорошо,Гыг
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27.02.2022 18:31 Відповісти
спасибо,и вам того же
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27.02.2022 18:34 Відповісти
Почему-то у меня передается с ошибками,-например в предыдущем посту потерялся вопросительный знак... Хорошо,-здоровья Вам всем!
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27.02.2022 18:53 Відповісти
і добавити нічого))))))
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Грузинським браттям-респект...
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27.02.2022 18:10 Відповісти
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Супер! Обіймаю вас брати!!!!!!!
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Какой приятный для слуха грузинский акцент, прямо душу греет такой диалог.
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27.02.2022 18:14 Відповісти
справжні джигіти!
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27.02.2022 18:14 Відповісти
Незабаром по всьому світу цапськи лоханки будуть бовтатися без пального, продовольчій та води.
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27.02.2022 18:15 Відповісти
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27.02.2022 18:18 Відповісти
Давайте без політики. Просто російський корабель, іди на ***.
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27.02.2022 18:23 Відповісти
Браття грузини - велике ВАМ спасибі !
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27.02.2022 18:24 Відповісти
немає слів! браво!
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27.02.2022 18:27 Відповісти
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27.02.2022 18:33 Відповісти
Не понимаю Грузию, Молдову.... Такой момент просрать.... Решить свои територ проблемы....
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27.02.2022 18:38 Відповісти
на юге у рашки вояк много еще кажись
а гарантия что грузин поддержат, а не опять не кинут - нет
хотя в самой абхазии и южной осетии войск вроде рашенских мало
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27.02.2022 20:40 Відповісти
Супер
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27.02.2022 18:41 Відповісти
ну это прэлэсть)
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27.02.2022 19:04 Відповісти
Грузины - молодцы! Всегда любила грузин! Так их, скоро по всему миру. На весах может лет через пять доплывут, если страна останется!
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27.02.2022 19:04 Відповісти
Кравчики,Грузія,друзі я після війни обов'язково до вас приїду в гості,і ми разом вип'ємо за перемогу!
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27.02.2022 19:19 Відповісти
Про Весла - Це краще ніж на"К"уй
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27.02.2022 19:23 Відповісти
та не скажите )))
то уже на года вошло...а это - экспромт )))))
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27.02.2022 20:53 Відповісти
КРАСАВЕЛЫ))))
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27.02.2022 20:15 Відповісти
Грузинский народ молодцьІ. Правительство и Президент у них пидо....ьІ. Продали Грузию орде.
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27.02.2022 20:15 Відповісти
Хай весла беруть и гребуть на х
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27.02.2022 20:37 Відповісти
Подвиг украинских пограничников о. Змеиный бует жить столько, сколько будет существовать Украина. Это не не сказка о "подвиге" панфиловцев, придуманном трусливым корреспондентом
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27.02.2022 20:50 Відповісти
slava ukraine! genacvalet, მასე ეკუთვნით რუს ღორებს.
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27.02.2022 20:51 Відповісти
а это Днепр, детка! )))) (табло общественного транспорта)))

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27.02.2022 20:52 Відповісти
narod gruzii s vami bratia ukrainci, nashe pravitelstvo svolochi no mi eto skoro ispravim.
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27.02.2022 20:53 Відповісти
зацените: удар Байрактара по колонне с Бук-ом:
https://twitter.com/i/status/1498001496721534983
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27.02.2022 20:58 Відповісти
"Сейчас в магазине две женщины кацапки лет по 35 обсуждали куда лететь в отпуск в марте - Дубаи или Шарм... Лица остальных в очереди были искажены шоком. Но больше доставила бабка лет 80, которая ответила им, что максимум выбора куда мы все полетим это в писду или в жоопу.. Но тут в разговор встревают мужики их возраста - "та не, будем летать в дружественные страны". хм..Они наверное еще не знают, что дружественных стран уже не будет." - из сети фб
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27.02.2022 21:02 Відповісти
Это просто бомба! Слава Грузии!
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27.02.2022 21:08 Відповісти
Если у вас заканчивается топливо, вы можете использовать весла)))))
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27.02.2022 21:08 Відповісти
///
руская яхта идет ***** ))))

Борьба украинцев за свою страну идет на всех фронтах и даже за границей.
Стало известно, что матрос из Украины затопил роскошную яхту ценой 7 миллионов евро, которая принадлежала одному из директоров российской компании по производству оружия "Ростех".

Об этом сообщает газета Ultima Hora, выходящая на Балеарских островах (архипелаг в Испании).

"На Майорке в субботу, в 12:35, сотрудники Гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный проработал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации холдинга "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка", - сообщает издание.

Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить хозяину.

Украинец открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту. Они вызвали полицию и пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано. Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна - преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

27 февраля украинец предстал перед судом и был освобожден без предъявления обвинений.
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27.02.2022 21:13 Відповісти
Щедевр
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27.02.2022 21:13 Відповісти
Помощник капитана токой с языком попался. Молодец!
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27.02.2022 21:41 Відповісти
Пригодился великий магучий русскый езык
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27.02.2022 22:18 Відповісти
Настоящие джигиты!👍👍🇬🇪🤝🇺🇦
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27.02.2022 21:45 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/2/27/456679/
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27.02.2022 22:06 Відповісти
Молодцы грузины, и с юмором у них всегда всё в порядке.
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27.02.2022 23:43 Відповісти
Они в свое время пережили такое же нападение России. Поэтому могу сказать, что мы братья по несчастью. И как никто другой понимаем друго друга.
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28.02.2022 01:20 Відповісти
Я так давно не радів і не сміявся....)))))
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28.02.2022 06:55 Відповісти
 
 