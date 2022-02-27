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"Русский корабль, иди нах#й": Грузинські моряки відмовились надавати паливо росіянам. ВIДЕО
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Старший помічник капітана грузинського судна, дізнавшись, що в них просить паливо пароплав з РФ, відповів окупантам словами захисників острова Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - сказав він.
"Окупанти ти, бл#", - сказав інший грузин.
"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - сказав росіянин.
"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.
Топ коментарі
+160 mrSmith
показати весь коментар27.02.2022 17:59
+131 Сергей Иванов 5059218f
показати весь коментар27.02.2022 17:59
+96 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 18:01
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"Руський корабель, іди нах#й"
з завтрашнього дня корабль "Рашка" внаслідок санкцій та пресінгу піде реально *****
Героям Слава!
Слава Україні!
Слава Сакартвело !
მამული, ენა, სარწმუნოება!
Нах*й этих изгоев.
ЗСУ, окупанта в землю *******..!
пісенька на злобу дня від Вавілон'13
https://www.youtube.com/watch?v=KD9J5GVJoxk&ab_channel=%23BABYLON%2713
все херят рашку!
Козломорді кругом мичать що хлопці з Зміїного живі і то 62 людини і знаходятся в Севастополі.
Озвучіть будь ласка...
а гарантия что грузин поддержат, а не опять не кинут - нет
хотя в самой абхазии и южной осетии войск вроде рашенских мало
то уже на года вошло...а это - экспромт )))))
https://twitter.com/i/status/1498001496721534983
руская яхта идет ***** ))))
Борьба украинцев за свою страну идет на всех фронтах и даже за границей.
Стало известно, что матрос из Украины затопил роскошную яхту ценой 7 миллионов евро, которая принадлежала одному из директоров российской компании по производству оружия "Ростех".
Об этом сообщает газета Ultima Hora, выходящая на Балеарских островах (архипелаг в Испании).
"На Майорке в субботу, в 12:35, сотрудники Гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный проработал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации холдинга "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка", - сообщает издание.
Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить хозяину.
Украинец открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту. Они вызвали полицию и пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано. Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна - преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".
27 февраля украинец предстал перед судом и был освобожден без предъявления обвинений.