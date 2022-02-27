"Вперед за Україну, за матінку єдину...Ми захистим і вбережемо вас!", - танкісти, що боронять Харків, у перерві між боями співають. ВIДЕО

Наші танкісти, що боронять Харків, у перерві між боями співають неймовірно красиву пісню про Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

У тексті є такі слова: "Вперед за Україну, за матінку єдину. За сім'ї наші, що чекають нас. Ми підемо у битву, ми станемо стіною. Ми захистим і вбережемо вас".

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