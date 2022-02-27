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"Вперед за Україну, за матінку єдину...Ми захистим і вбережемо вас!", - танкісти, що боронять Харків, у перерві між боями співають. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наші танкісти, що боронять Харків, у перерві між боями співають неймовірно красиву пісню про Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
У тексті є такі слова: "Вперед за Україну, за матінку єдину. За сім'ї наші, що чекають нас. Ми підемо у битву, ми станемо стіною. Ми захистим і вбережемо вас".
Топ коментарі
+44 Игорь Карпов
показати весь коментар27.02.2022 18:12
+22 Перехватчик
показати весь коментар27.02.2022 18:12
+21 alex orly
показати весь коментар27.02.2022 18:14
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Будь ласка, зачекайте...
Завершимо війну -
на міжнародних конкурсах заспіваєте пісню свою !
Дякую Вам. З нами Бог.
Молюся і вірю
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