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"Нас отправляют на убой": Військові РФ діляться між собою враженнями від зустрічі із ЗСУ та українцями. ВIДЕО
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Російські військові розповідають про жахливі втрати в своїх лавах та низький рівень забезпечення армії РФ.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
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Olga Light
показати весь коментар28.02.2022 07:44 Відповісти Мені подобається 0
Ігор Щур
показати весь коментар28.02.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 0
kinburn kosa
показати весь коментар03.05.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 0
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Только Джавелины, 7,62 и коктейли Молотова)
і також пишуть що Військові Білорусі уже просять політичного притулку в Україні