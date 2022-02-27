УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19271 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
94 281 103
армія РФ (13489) війна (56511)

"Нас отправляют на убой": Військові РФ діляться між собою враженнями від зустрічі із ЗСУ та українцями. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові розповідають про жахливі втрати в своїх лавах та низький рівень забезпечення армії РФ.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+90
А вы суки думали вас тут хлебом и солью встретят?)
Только Джавелины, 7,62 и коктейли Молотова)
показати весь коментар
27.02.2022 18:18
+73
В Білорусы зараз вирубили інтернет там великі мітинги
і також пишуть що Військові Білорусі уже просять політичного притулку в Україні
показати весь коментар
27.02.2022 18:19
+47
Беларусам самый раз перейти на нашу сторону заодно поможем и ихнего Бульбофьрера набутылить
показати весь коментар
27.02.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це так приємно, читати, як українці перемагають чеченців. Так тримати! Головне, щоб Путін кнопочку не натиснув. Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
28.02.2022 07:44 Відповісти
удачи лохи
показати весь коментар
28.02.2022 09:29 Відповісти
Це відео місячної давності. Що за непрофесіоналізм?
показати весь коментар
03.05.2022 09:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 