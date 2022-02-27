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Російський окупант: "Мамо, забери мене звідси. Ми тут мирних людей вбиваємо". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захоплені в полон російські окупанти звертаються до своїх матерів з проханням забрати їх з України.
Відповідне відео СБУ публікує Військове телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - каже один з окупантів.
"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - додає інший.
Топ коментарі
+63 Raritet Szlachta
показати весь коментар27.02.2022 19:50
+59 Святий великомученик Чєрвiк 25% об.
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+47 Ksenia VB
показати весь коментар27.02.2022 19:55
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#Україна сама стримувала #Росію атаки 3 дні і ночі. Не в змозі зруйнувати українських військових, Росія зараз атакує цивільне населення, ядерні об'єкти. #США і #НАТО повністю підтримують українських військових і вводять заборонену для польотів зону, щоб запобігти катастрофі.
отрубите ему правую руку , чтоб на всю жизнь память осталась у кацапов