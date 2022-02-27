Російський окупант: "Мамо, забери мене звідси. Ми тут мирних людей вбиваємо". ВIДЕО

Захоплені в полон російські окупанти звертаються до своїх матерів з проханням забрати їх з України.

Відповідне відео СБУ публікує Військове телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - каже один з окупантів.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - додає інший.