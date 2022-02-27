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Російський окупант: "Мамо, забери мене звідси. Ми тут мирних людей вбиваємо". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплені в полон російські окупанти звертаються до своїх матерів з проханням забрати їх з України.

Відповідне відео СБУ публікує Військове телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - каже один з окупантів.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - додає інший.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Шведы, викинги наши предки отправляют нам 5000 таких штучек. И другие ништяки

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Спасибо братья.
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27.02.2022 19:50
+59
"мама я покакал, подотри мне попку" и другие ************ истории от солдат "второй армии в мире"
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27.02.2022 19:50
+47
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27.02.2022 19:55
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Всех на концерт к Кобзону!!
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27.02.2022 21:39 Відповісти
#Ukraine holding off #Russia attacks for 3 days and nights by themselves. Unable to break Ukrainian military, Russia now targeting civilian population, nuclear facilities. #US and #NATO fully support Ukraine military and impose no-fly zone to prevent catastrophe.

#Україна сама стримувала #Росію атаки 3 дні і ночі. Не в змозі зруйнувати українських військових, Росія зараз атакує цивільне населення, ядерні об'єкти. #США і #НАТО повністю підтримують українських військових і вводять заборонену для польотів зону, щоб запобігти катастрофі.
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27.02.2022 21:04 Відповісти
Блин, а если бы его в плен не взяли - так убивал бы мирных жителей ‼️

отрубите ему правую руку , чтоб на всю жизнь память осталась у кацапов
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27.02.2022 21:08 Відповісти
Пальцы рук на пенек. Топор. На родину *****. Конвейер.
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27.02.2022 21:11 Відповісти
Не правильна риторика.Нетреба призивати російських матерів забирати їх звідси бо задурманені роспропагандою матері колективно звернуться до путіна і він скаже цілому світу і своєму народу що метою війни вУкраїні є рятування своїх полонених.треба щоб ці полонені розказували матерям правду про свою війну інехай всі російскі матері іжінки не пускають своїх синів на цю війну.Нехай всіжінки і матері росії криком кричать що вони не хотять війни
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27.02.2022 21:28 Відповісти
то правда..там так перекрутять ціле шоу можуть зробити пропагандони
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27.02.2022 21:42 Відповісти
папы у них есть? Или папам русни глубоко пофиг на своих сыновей.
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27.02.2022 21:30 Відповісти
У пап уже своих мам нету, так что брать в плен их было бессмысленно. Ну ты понял
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28.02.2022 09:27 Відповісти
Зарядить в гаубицу и по очереди стрелять в сторону рашки!!!!!!!! Как мюнхеузена ***))) хотите назад в рашку????? В гаубицу полезай и АГОООООНЬ!!!!!!!
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27.02.2022 21:33 Відповісти
Кацапы с таким восторгом кричавшие "Крым наш" и "можем повторить" сейчас почему-то выстроились в очереди не в военкоматы, а в обменники за валютой...кацапы , они такие...
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27.02.2022 21:33 Відповісти
Звонил 15 мин. назад в Штаты. Говорят, что там все восхищены мужеством украинцев и их борьбой с рашистским гадом. Привет всем от них!
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27.02.2022 21:39 Відповісти
Что? Какой забери? Пусть руины, свой мусор, и все разрушения голыми руками разгребают, а украинцы сами все отстроят, с кацапов строители как с гумна пуля.
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27.02.2022 22:19 Відповісти
Блин. Сейчас заплачу. За что им такое? Они не знали что творили. Ну точно как их президент Пуйло, ни в чём не виноваты. Это мы, нехорошие украинцы их заманили с учений.
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27.02.2022 23:40 Відповісти
Так чего же не отказались выполнять этот преступный приказ гебешной крысы и её холуёв?
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27.02.2022 23:41 Відповісти
ТЕПЕРЬ ДОМОЙ ПЕШКОМ С ГРАНАТОЙ НА ВСТРЕЧУ ХЙЛОВСКИМ ТАНКАМ !!!
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28.02.2022 05:42 Відповісти
у шойгу с ****** попроси
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28.02.2022 06:51 Відповісти
Ага,мама роди меня обратно.
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28.02.2022 06:58 Відповісти
нехай спочатку в Криму за собою поприбирають, тоді відпустити
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28.02.2022 08:17 Відповісти
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