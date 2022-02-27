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Київ (13848) Хливнюк (13) тероборона (334)

"А ми тую Червону калину підіймемо": Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк захищає батьківщину в теробороні Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк захищає Україну в лавах територіальної оборони Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Анатолій Штірліц виклав на своєму Телеграм-каналі відео, як Хливнюк на тлі Софії Київської виконує гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".
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Топ коментарі
+42
Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів.

Так тримати💪

Разом переможемо! 🇺🇦
https://t.me/operativnoZSU/9355
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27.02.2022 20:13
+38
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27.02.2022 20:19
+35
Країна поступово стає тотально бандерівською.
Піднімаймо Калину !
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27.02.2022 20:16
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Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів.

Так тримати💪

Разом переможемо! 🇺🇦
https://t.me/operativnoZSU/9355
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27.02.2022 20:13 Відповісти
А это на минуточку: около 300 млн$...!
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27.02.2022 20:23 Відповісти
Господи, збережи його, нашого янгола
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27.02.2022 20:27 Відповісти
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27.02.2022 20:56 Відповісти
Так буде! Наша армія і Українці переможуть
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27.02.2022 20:13 Відповісти
Неперевершено!
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27.02.2022 20:14 Відповісти
Фальшивить ...
Але зараз я йому це прощаю
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27.02.2022 20:24 Відповісти
Браво,Андрію!
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27.02.2022 20:15 Відповісти
Країна поступово стає тотально бандерівською.
Піднімаймо Калину !
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Черкаси бомбили
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27.02.2022 20:17 Відповісти
не бреши
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27.02.2022 20:21 Відповісти
район луеачарки
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27.02.2022 20:28 Відповісти
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27.02.2022 20:19 Відповісти
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.

Приспів.
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27.02.2022 20:21 Відповісти
молодець!
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Таке враження, що пісні "Червона калина", "Козацький марш", Чом чом земле моя..." були заборонені. З початку дев'яностих не чутно...тому, що вони українські?
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27.02.2022 20:23 Відповісти
дурня на весіллях часто співають ці та подібні пісні.
просто нам вбивали в голови всі медіа, які були прокацаплені, що українська пісня то для селюків...
добре що зараз дуже багато українських виконавців з шикарними піснями.
Дуже сподіваюсь, тепер до всіх остаточно дійде що російська то є мова окупанта, а рідна мова то є солов'їна
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27.02.2022 20:59 Відповісти
Вождь Бандера мчить до нас! 💥
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27.02.2022 20:24 Відповісти
не по темі але напишу.
старий бандерівець, десь років 80 каже.
американці запропонували зеленському евакуацію.
але в нього такі яйця що в сша курва, нема такого гелікоптера..
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27.02.2022 20:26 Відповісти
Чим він відрізняється від інших ?

більшою охороною ?
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27.02.2022 20:27 Відповісти
мндя весело на рашке будет и это мы только разогрелись
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27.02.2022 20:32 Відповісти
192 рэ за один бакс? Нигуязебе! И это ещё банки с биржами не открылись... Завтра кацапские миллиардеры станут миллионерами, а миллионеры - просто нищими. Будут своими тугриками туалеты обклеивать заместо обоев..
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28.02.2022 01:00 Відповісти
тим що він пішов а тисячі сидять дома.
тим що в нього дохера бабла а він ще щось робить.
тим що показує приклад коли заможні люди з Києва та Харкова зараз сидять на львівщині в готелях і бухають під його музику
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27.02.2022 20:44 Відповісти
не по темі але напишу.
старий бандерівець, десь років 80 каже.
американці запропонували зеленському евакуацію.
але в нього такі яйця що в сша курва, нема такого гелікоптера..
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27.02.2022 20:27 Відповісти
ОКУПАНТ, ТІКАЙ
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27.02.2022 20:28 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Швеция отправляет на помощь Украине 5 000 противотанковых ракет, 135 000 полевых раций, 5 000 специальных защитных касок и пр.

чую Крым возвращаться домой после оккупации в Украину
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27.02.2022 20:29 Відповісти
135 000 пайков. не раций.
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27.02.2022 21:06 Відповісти
А от коля-кАтлета (депутат "СН") захищає Україну на закарпатському фронті "Народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка помітили у кафе на Закарпатті. Про це повідомила у Telegram блогерка Ліля Багірова. За її словами, Тищенко "ховається" подалі від бойових дій.

"Головний патріот та воїн країни", - написала Багірова.""Слугу" Тищенка помітили у кафе на Закарпатті.
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27.02.2022 20:30 Відповісти
Нагадую, Стефанчук заявляв, що той із нардепів, хто виїхав із Києва, може вважатися зрадником. Аууууууу, ЗЕбіли...
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27.02.2022 20:33 Відповісти
Ну для чого це? Із уродами потім розберемось
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27.02.2022 20:36 Відповісти
а для того, щоб другий раз не вступити в лайно коли будуть вибори до ВР
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27.02.2022 20:50 Відповісти
Антін Мухарський зараз снайпер ірпінської тероборони і сьогодні брав участь в сафарі на росіян по ближніх лісах тепер наспівую "гоп-стоп, ми заховались між гілля, гоп-стоп, і упіймали москаля"
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27.02.2022 20:31 Відповісти
Прошмигнуло в кацапЗМІ, що 18- мотострілкова бригада відмовляється воювати. Вопрос знатокам: скільки залишилось *****?
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27.02.2022 20:31 Відповісти
не знаю их ещё много на фарш не перемолото много на удобрения не пошло
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27.02.2022 20:47 Відповісти
Цілком ймовірно, що пуйло вже капут. І при владі військові з Мєдвєвим, як вивіскою.

Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.

ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.

В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
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27.02.2022 20:32 Відповісти
З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
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27.02.2022 20:36 Відповісти
Що ти верзеш, бот сраний, піздуй звідси.
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27.02.2022 20:51 Відповісти
У мережі поширюють інформацію, що, мовляв, треба негайно бігти у Viber і вимикати нам налаштування peer-to-peer. У Держспецзв'язку застерегли: це - фейк.
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27.02.2022 20:32 Відповісти


Герои-железнодорожники! История, которая попадет в учебники истории нашей освободительной войны. Итак, знакомтесь, наши герои - начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артём Киселев. Они голыми руками захватили вражеский БТР и двух военных вражеской армии.

Утром после селектора они отправились выявлять метки, делали обход колеи на станциях «Басы» и «Сумы товарная». И увидели, как на «Сумы товарная»заезжает бронетранспортер. Вылез из кабины один из русских захватчиков и спросил направление движения.

Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали теробороны

Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, на них объявлена охота. Сумщина подтвердила свои традиции партизанской борьбы.

УЗ готовит к награждению героев-железнодорожников.
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27.02.2022 20:33 Відповісти
каждому - по паровозу!)
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27.02.2022 20:54 Відповісти
С такими согражданами-я спокоен за Украину!
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27.02.2022 21:05 Відповісти
ХРАНИ ТЕБЕ ГОСПОДЬ, НАШ ХРАНИТЕЛЮ!
БЛАГОСЛОВИ ТЕБЕ СИЛА НЕБЕСНАЯ
І МОЛИСЯ ЗА ТЕБЕ ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!
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27.02.2022 20:33 Відповісти
В Харків приїхали піченюшкі для Кацапів. Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників.

ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. 👍✊ Тримайтеся наші Герої!!!
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27.02.2022 20:33 Відповісти
Кличко попередив, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади.
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27.02.2022 20:36 Відповісти

А-ха-ха, це навіть не гарматне м"ясо, це лантухи з гівном)))

Зарісовка з Одещини:
Кацапи скидають свій десант прям у море.
Море 0 градусів.
Зараз чоловік 40-50.
Ми навіть не стріляли. Ніхто не виплив.
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27.02.2022 20:36 Відповісти
Хлопці, можете непагано заробити на кацапах
⚡В Украине каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк РФ в Киеве или Киевской области - охранная компания SHERIFF ВЫПЛАТИТЬ 1000$
За другую технику - 500$

Обязательные условия: реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположение и время, когда это произошло.
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27.02.2022 20:36 Відповісти
без экипажа?
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27.02.2022 20:58 Відповісти
Барактары работают! Все будет Украина! Под малином пожгли рашистов.

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27.02.2022 20:56 Відповісти
А Ківа та зажопінці з,**
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27.02.2022 21:04 Відповісти
.Хо хей лала- лей , доллар - 118 рублєй . .
t.me/BerezaJuice/9947
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27.02.2022 21:16 Відповісти
shto eto za chuvirlo?
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28.02.2022 01:05 Відповісти
Сьогодні за один доллар на росіі вже дають 153 дерев'яних
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27.02.2022 21:28 Відповісти
Ситуація вже змінилась за кілька годин - наразі 171 р , за доллар
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27.02.2022 21:31 Відповісти
вже 192
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27.02.2022 21:33 Відповісти
ГАРНО СПІВАЄ !!! АБИ ПОБІЛЬШЕ ТАКИХ ПІСЕНЬ СПІВАВ !)
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27.02.2022 23:19 Відповісти
Голосина у чувака мощнейшая!
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28.02.2022 01:08 Відповісти
Дочка Єгорової закликала користувачів соцмереж заблокувати YouTube-канал матері

Вітання Антірну Мухарському за таку доньку!
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28.02.2022 02:31 Відповісти
Шануйтесь! Гуртуйтесь! Перемагайте воєнного злочинця Путіна!
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28.02.2022 03:31 Відповісти
Кто это ***** ? ***** и в Африке ***** не нужно обзывать его путиным
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28.02.2022 06:00 Відповісти
Виконання Хлівнюка стало гімном цієї війни
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18.04.2022 20:10 Відповісти
 
 