"А ми тую Червону калину підіймемо": Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк захищає батьківщину в теробороні Києва. ВIДЕО
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Музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк захищає Україну в лавах територіальної оборони Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Анатолій Штірліц виклав на своєму Телеграм-каналі відео, як Хливнюк на тлі Софії Київської виконує гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".
Топ коментарі
+42 olele
показати весь коментар27.02.2022 20:13
+38 Павло ШОвте
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+35 Ksenia VB
показати весь коментар27.02.2022 20:16
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Але зараз я йому це прощаю
Піднімаймо Калину !
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Приспів.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Приспів.
просто нам вбивали в голови всі медіа, які були прокацаплені, що українська пісня то для селюків...
добре що зараз дуже багато українських виконавців з шикарними піснями.
Дуже сподіваюсь, тепер до всіх остаточно дійде що російська то є мова окупанта, а рідна мова то є солов'їна
старий бандерівець, десь років 80 каже.
американці запропонували зеленському евакуацію.
але в нього такі яйця що в сша курва, нема такого гелікоптера..
більшою охороною ?
тим що в нього дохера бабла а він ще щось робить.
тим що показує приклад коли заможні люди з Києва та Харкова зараз сидять на львівщині в готелях і бухають під його музику
старий бандерівець, десь років 80 каже.
американці запропонували зеленському евакуацію.
але в нього такі яйця що в сша курва, нема такого гелікоптера..
Швеция отправляет на помощь Украине 5 000 противотанковых ракет, 135 000 полевых раций, 5 000 специальных защитных касок и пр.
чую Крым возвращаться домой после оккупации в Украину
"Головний патріот та воїн країни", - написала Багірова.""Слугу" Тищенка помітили у кафе на Закарпатті.
Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.
ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.
В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
Герои-железнодорожники! История, которая попадет в учебники истории нашей освободительной войны. Итак, знакомтесь, наши герои - начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артём Киселев. Они голыми руками захватили вражеский БТР и двух военных вражеской армии.
Утром после селектора они отправились выявлять метки, делали обход колеи на станциях «Басы» и «Сумы товарная». И увидели, как на «Сумы товарная»заезжает бронетранспортер. Вылез из кабины один из русских захватчиков и спросил направление движения.
Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали теробороны
Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, на них объявлена охота. Сумщина подтвердила свои традиции партизанской борьбы.
УЗ готовит к награждению героев-железнодорожников.
БЛАГОСЛОВИ ТЕБЕ СИЛА НЕБЕСНАЯ
І МОЛИСЯ ЗА ТЕБЕ ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!
ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. 👍✊ Тримайтеся наші Герої!!!
А-ха-ха, це навіть не гарматне м"ясо, це лантухи з гівном)))
Зарісовка з Одещини:
Кацапи скидають свій десант прям у море.
Море 0 градусів.
Зараз чоловік 40-50.
Ми навіть не стріляли. Ніхто не виплив.
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Вітання Антірну Мухарському за таку доньку!