"А ми тую Червону калину підіймемо": Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк захищає батьківщину в теробороні Києва. ВIДЕО

Музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк захищає Україну в лавах територіальної оборони Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Анатолій Штірліц виклав на своєму Телеграм-каналі відео, як Хливнюк на тлі Софії Київської виконує гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".