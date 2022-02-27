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На Миколаївщині члени російської ДРГ здались місцевим жителям, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись. У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини", - йдеться у повідомленні.

Загалом, підкреслюють у поліції, ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.

Дивіться: Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+63
Харків отримало додаткове озброєння

Волонтер Роман Донік

Вже можна про це казати.
В Харків зайшов довгоочікуваний конвой.
Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників. ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто. Зараз формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів.
Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця.
Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російськи солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не на навчання. Тому жалю не буде.

За нами перемога
https://t.me/operativnoZSU/9366
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27.02.2022 21:12
+37
хватит слушать эту их слезливую мантру... учения? не знали? но с боевыми патронами! вы - военные преступники, голота...
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27.02.2022 21:13
+32
То есть Харьков отбили старым совковым оружием. А теперь там новенькое оружие. Чую, тому фонду, что обещал по 500-1000 уе за кацапский чермет придется раскошелится
Удачной охоты, герои! Пусть Бог хранит вас.
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27.02.2022 21:20
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- Ты сало ешь?
- Нет, не ем.
- Чего тогда приехал сюда?!
==
Я под столом!
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27.02.2022 22:30 Відповісти
КУДА ИХ ДЕВАТЬ !? РАЗВЕ ЧТО КАК ПОДСАДНЫХ УТОК ПУСКАТЬ !)
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27.02.2022 23:35 Відповісти
На удобрения, скотов !!!!
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28.02.2022 00:19 Відповісти
Валите фашистов !!!
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28.02.2022 00:17 Відповісти
Сала не видать, можем дать салупу.
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28.02.2022 00:49 Відповісти
это те щасливчики которые засцали заходить в Херсон и отправились по объездной к Николаеву. там мало сдавшихся было. разбежавшихся добивали местные. они сами по пригородных домах шастали в поисках пищи и гражданской одежды.
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28.02.2022 01:24 Відповісти
Дурку включают. Опять про "учения" трындят... Про "сало" понравилось Допрашивающий с юмором.
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28.02.2022 01:33 Відповісти
Ах ти ж падло!!! Приїхав мій Херсон палить????
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28.02.2022 02:25 Відповісти
Николаевская область это вам не Киев, там народ попроще, поэтому берцы с одного "освободителя" уже сдернули
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28.02.2022 03:22 Відповісти
Коли ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!!
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28.02.2022 03:51 Відповісти
Жить хотят тварюки ....
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28.02.2022 06:24 Відповісти
- Куда Козлов этих деть?
- Отправить на заминированные территории, пусть там посуться
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28.02.2022 06:57 Відповісти
... цю байку - єхалі на учєнія, нєзнаєм, написав їм сурков в воєнном уставі.
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28.02.2022 07:33 Відповісти
Мляво щось орки в полон здаються,треба як діди - мільонами!
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28.02.2022 07:54 Відповісти
Вышли, суки, в реальный мир, а то жили в маскараде из колорадских тряпочек, 9-го мая и картонного рейхстага. Можемповторяльщики, ** их мать. Реальность бьет жестоко
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28.02.2022 10:19 Відповісти
В Николаеве изобрели новый способ борьбы с мародёрами - это шедевр - https://novosti-n.org/news/V-Nykolaeve-pojmaly-marodera-zhytely-snyaly-s-nego-shtani-y-prymotaly-k-stolbu-foto--235790
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28.02.2022 13:23 Відповісти
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