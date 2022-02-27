На Миколаївщині члени російської ДРГ здались місцевим жителям, - Нацполіція. ВIДЕО

Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись. У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини", - йдеться у повідомленні.

Загалом, підкреслюють у поліції, ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.

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